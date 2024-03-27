Для россиян сейчас Часов Яр на этом, бахмутском, направлении – главная цель. Но в опасности и Константиновка.

Российская армия штурмует от Богдановки и Ивановского, также в районе Клещеевки и Андреевки. Они штурмуют везде, где только можно, пытаясь найти слабые места у нас.

На Украине обсуждают ситуацию, которая складывается в районе Часова Яра. Напомним, что на этот город Донбасса, оккупированный ВСУ, ведёт наступление российская армия. Ситуация для противника в значительной степени осложнилась после перехода Ивановского (Красного) под контроль ВС РФ. Также российские войска нанесли серию ракетных и бомбовых ударов по командным пунктам и местам дислокации противника. Ранее сообщалось, что в результате одного из таких ударов ликвидированы несколько членов украинского военного командования, а также несколько натовских высокопоставленных военных.В эфире украинских СМИ озвучено заявление военнослужащего 26-й артиллерийской бригады ВСУ Олега Калашникова. В эфире так называемого всеукраинского телемарафона он заявил о том, что ситуацию под Часовым Яром нужно рассматривать ещё и в связке с Константиновкой.Представитель бригады ВСУ:По его словам, «ситуация была сложной и сложной остаётся»:Далее, понимая, что в эфире «всеукраинского телемарафона» нельзя, что называется, «разгонять зраду», украинский офицер заявил, что «вряд ли у россиян могут быть какие-то успехи». Ну, конечно… Тем более, Зеленский же сказал, что «армия России после Авдеевки остановлена», правда сразу после этого ВСУ потеряли Ивановское под Часовым Яром и Тоненькое западнее той самой Авдеевки.