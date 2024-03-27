Министр обороны Франции анонсировал передачу Украине большой партии САУ Caesar и снарядов к ним

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Министр обороны Франции анонсировал передачу Украине большой партии САУ Caesar и снарядов к ним

Франция намерена стать главным спонсором киевского режима в этом году, в Париже объявили об амбициозных планах по поставкам оружия украинской армии. Соответствующее заявление сделал французский министр обороны Себастьян Лекорню.

Франция поставит Украине 78 155-мм самоходных артиллерийских установок Caesar и 80 тысяч снарядов к ним. Сроки поставки не называются, но французы намерены сделать все быстро, поскольку договорились еще из с Данией о финансировании производства. Кроме того, объявлено о поставке 80 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, что выглядит вполне солидно на фоне 30 тысяч, которые Франция сумела насобирать с 24 февраля 2022 года.



Париж, Киев и Копенгаген достигли соглашения о финансировании, касающегося Caesar, которое позволит быстро доставить их на Украину

- приводит Минобороны Франции слова министра.

Также Франция готовит новый пакет военной помощи Украине, в который могут войти танки AMX-10RC, которые ничем не показали себя на поле боя, какое-то количество бронетранспортеров и одна система ПВО с ракетами "Мистраль", но это еще под вопросом. Это предварительный список, в нем возможны изменения. Как пояснил Лекорню, Макрон распорядился собрать новый "подарок" для Зеленского, сейчас решается, что войдет в него в окончательном варианте. Сроки передачи не названы.

На сегодняшний день Макрон считает себя чуть ли не спасителем Украины, чего только стоят его заявления об отправке французских солдат "защищать Одессу". В то же время он жутко трусит, опасаясь развязать третью мировую войну.
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    14 комментариев
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    1. Монтажник Ранг пользователя
      Монтажник
      +7
      Сегодня, 06:52
      Французы совсем распоясались после получения люлей в Африке.
      1. Egeny Ранг пользователя
        Egeny
        +4
        Сегодня, 07:01
        Темнейший трубку не берёт, вот Макарон и обиделся.)
      2. хрыч Ранг пользователя
        хрыч
        +1
        Сегодня, 07:49
        Цитата: Монтажник
        Французы совсем распоясались после получения люлей в Африке

        Намедни еще минус Сенегал, там антифранк победил на выборах ... прямиком из зиндана.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 08:52
          Глядя на такие тёплые чувства Макрона к Зеленскому начинаешь понимать, что не зря в СССР в быту мы евреев "французами" называли, чтобы не обидеть "богом избранных" и не выглядеть антисемитом... Как том у О.Генри, ну просто "Родственные души"... Ну а что для такого близкого "родственника" только не сделаешь... Самое дорогое ему отдашь... Своё оружие и своё бабло лишь бы не плакал... am
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 06:53
      «Министр обороны Франции анонсировал передачу Украине большой партии САУ Caesar» —

      — Эти всё анонсируют ...
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 07:39
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        «Министр обороны Франции анонсировал передачу Украине большой партии САУ Caesar» —

        — Эти всё анонсируют ...

        В Питере забор Спасо-Преображенского собора сделан из турецких пушек.
        А как, интересно, будет смотреться забор из французских 155-мм? Полагаю, не хуже...

        Французские пушки стреляют по русским, немецкие танки ездят по Украине, поляки гибнут где-то далеко восточнее Польши... У меня дежавю или оно уже где-то когда-то было? У них нигде не записано, чем это всё обычно заканчивается?
    3. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +1
      Сегодня, 07:03
      Тут уже реально пока по ним не шарахнут они не успокоятся. Не живётся людям спокойно. А сами то с чем останутся? Это ведь явно из наличия.
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 07:05
      Франция намерена стать главным спонсором киевского режима в этом году
      Вот только во Франции думающие люди задаются вопросом, а откуда брать деньги на обещанное киеву если дефицит бюджета в 2023 г составил €154 млрд., а уровень государственного долга вырос до € 3,1 трлн. Значит придется трясти рядовых французов, которые сегодня находятся в состоянии перманентных забастовок и выступлений против правительства начиная с "желтых жилетов". Попытка Макрона стать первым среди равных в помощи украине должна обернуться большими неприятностями для него и его ставленников.
      1. lukash66 Ранг пользователя
        lukash66
        +2
        Сегодня, 07:09
        Хранцуз нынче измельчал, в былые времена давно бы уже за вилы взялись и макарошку на гильотину отправили.
    5. Белый АК Ранг пользователя
      Белый АК
      +1
      Сегодня, 07:12
      ГРУ пора отправлять кадры свои на заводы ВПК франции, пусть горят.
      1. lukash66 Ранг пользователя
        lukash66
        -1
        Сегодня, 07:19
        Ща ребята после Балтимора отдохнут и поедут.))
    6. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 07:18
      Министр обороны Франции анонсировал передачу Украине большой партии САУ Caesar и снарядов к ним
      . Т. е. последнюю черту переходить боятся, будут гадить так же как и раньше.
    7. Nastia Makarova Ранг пользователя
      Nastia Makarova
      +2
      Сегодня, 08:13
      78 штук это не мало, скорее всего программа на 5 лет, не меньше
    8. Bombaher Ранг пользователя
      Bombaher
      +2
      Сегодня, 08:37
      В сезарах будут сидеть французы. Макрон не соврал. Хотя они и так на территории 404 воюют во всю.

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