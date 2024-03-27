Министр обороны Франции анонсировал передачу Украине большой партии САУ Caesar и снарядов к ним
Франция намерена стать главным спонсором киевского режима в этом году, в Париже объявили об амбициозных планах по поставкам оружия украинской армии. Соответствующее заявление сделал французский министр обороны Себастьян Лекорню.
Франция поставит Украине 78 155-мм самоходных артиллерийских установок Caesar и 80 тысяч снарядов к ним. Сроки поставки не называются, но французы намерены сделать все быстро, поскольку договорились еще из с Данией о финансировании производства. Кроме того, объявлено о поставке 80 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, что выглядит вполне солидно на фоне 30 тысяч, которые Франция сумела насобирать с 24 февраля 2022 года.
- приводит Минобороны Франции слова министра.
Также Франция готовит новый пакет военной помощи Украине, в который могут войти танки AMX-10RC, которые ничем не показали себя на поле боя, какое-то количество бронетранспортеров и одна система ПВО с ракетами "Мистраль", но это еще под вопросом. Это предварительный список, в нем возможны изменения. Как пояснил Лекорню, Макрон распорядился собрать новый "подарок" для Зеленского, сейчас решается, что войдет в него в окончательном варианте. Сроки передачи не названы.
На сегодняшний день Макрон считает себя чуть ли не спасителем Украины, чего только стоят его заявления об отправке французских солдат "защищать Одессу". В то же время он жутко трусит, опасаясь развязать третью мировую войну.
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