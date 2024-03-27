ВС РФ в ночь на 27 марта нанесли удары дронами «Герань» по объектам ВСУ в Харьковской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях

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ВС РФ в ночь на 27 марта нанесли удары дронами «Герань» по объектам ВСУ в Харьковской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях

Очередная ночь не была спокойной для войск киевского режима, как и для так называемых политических властей Украины. Российские Вооружённые силы, используя дроны «Герань», наносили огневое поражение объектам и личному составу противника. Основной упор делался на поражение личного состава и объектов его размещения на севере Харьковской и Сумской областей, откуда ВСУ продолжают обстрелы белгородского приграничья и самого Белгорода.

Взрывы прогремели и в Днепропетровской области, откуда главком Сырский, ввиду складывающегося положения дел на фронте, вынужден переводить вооружённые формирования сразу на несколько направлений, включая Кураховское, Угледарское, Северское.



Нанесено огневое поражение объектам противника, включая пункты размещения личного состава территориальной обороны, в Черниговской области.

Напомним, что накануне ставленник киевского режима в Харьковской области объявил об эвакуации из четырёх районов – все эти районы граничат с территорией Российской Федерации. В числе прочего «эвакуация» объявлена в Волчанском районе. Противник считает, что Вооружённые силы России «вот-вот начнут наступление на Харьков». Это притом, что ещё несколько месяцев назад посыл противника был примерно такой: «Никакого реального наступления российская армия организовать не может, не может даже взять Ласточкино и Орловку». Ласточкино и Орловку, что к западу от Авдеевки в ДНР, российская армия к настоящему моменту освободила и продолжила продвижение на запад.
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    12 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +5
      Сегодня, 06:58
      «Очередная ночь не была спокойной для войск киевского режима» —

      — Неспокойных ночей вам,свидомые ...
      1. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
        ваш вср 66-67
        +5
        Сегодня, 07:05
        Давно ждал ударов по Черниговской области. Там знал молодых укрофашистов еще в конце 90-х.
        Уже тогда эти молодые сволочи были нетерпимы ко всему русскому!
        1. Stenolaz Ранг пользователя
          Stenolaz
          -2
          Сегодня, 07:30
          А вот вопрос: что потом будем делать с этими сволочами? Ведь это не только парни, но и девки... Будем расстреливать, вешать? Или дадим им затаиться до поры... Мимикрировать они умеют... Ох и проблем будет больше чем сейчас.
          1. Мимопроходящий Ранг пользователя
            Мимопроходящий
            -1
            Сегодня, 08:15
            Цитата: Stenolaz
            Ведь это не только парни, но и девки... Будем расстреливать, вешать? Или дадим им затаиться до поры...

            У вас все в порядке с головой? Примите добрый совет, прежде чем решать какую девку вешать, а какую нет, представьте на ее месте свою родную сестру, связавшуюся с плохой компанией, и все сразу резко проясниться. И приятным бонусом, потом не придется на трибунале, пряча глазки в пол, мямлить что де "я не виноват, я всего-лишь выполнял приказ".
          2. bayard Ранг пользователя
            bayard
            -1
            Сегодня, 08:27
            Цитата: Stenolaz
            А вот вопрос: что потом будем делать с этими сволочами?

            Депортировать .
            Поголовная депортация всего нелояльного населения . Добровольно-принудительная - в Европу , куда они так стремились . Принудительная - в Сибирь на строительство новых городов , заводов , рудников , ГОКов и прочей инфраструктуры - на спецпоселение . С поражением в правах и права на свободу передвижения .
            Освобождённые территории обязаны быть полностью денацифицированы - с гарантией и без рисков к рецидивов .
            1. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
              ваш вср 66-67
              0
              Сегодня, 09:17
              Депортировать .
              Поголовная депортация всего нелояльного населения . Добровольно-принудительная - в Европу , куда они так стремились . Принудительная - в Сибирь на строительство новых городов , заводов , рудников , ГОКов и прочей инфраструктуры - на спецпоселение . С поражением в правах и права на свободу передвижения .
              Освобождённые территории обязаны быть полностью денацифицированы - с гарантией и без рисков к рецидивов .
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              Цитата
              Знал одного западенца- полицая во время ВОВ.
              После 25 лет отсидки, ему было предписано поселение в Северном Казахстане без права передвижения. Работал бульдозеристом. Сошелся с женщиной. Но! Он не мог покинуть пгт, в котором жил! Даже в ближайший аул.
              И это конец 70-х, начало 80-х!
              А так нормальный мужик был
      2. vasyliy1 Ранг пользователя
        vasyliy1
        +3
        Сегодня, 07:24
        Ждем результатов после ударов дронами и запуска второй и третьих волн дронов и ракет. Враг не должен отдыхать не днем , не ночью!
    2. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 07:10
      накануне ставленник киевского режима в Харьковской области объявил об эвакуации из четырёх районов – все эти районы граничат с территорией Российской Федерации
      Как-то не вяжется с нормальной тактикой ВСУ - если они "мирняк" эвакуируют, то кем же они прикрываться будут? Где "живой щит брать"? А про "гражданские потери" и "зверства Путина" как потом орать?
      Мудрят они с этой "эвакуацией"... Не поверю, что они сами нам полигон под ФАБы готовить будут.
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 07:15
      Основной упор делался на поражение личного состава и объектов его размещения на севере Харьковской и Сумской областей, откуда ВСУ продолжают обстрелы белгородского приграничья и самого Белгорода.
      Эти р-ны сосредоточения ВСУ и техники вообще в труху необходимо превратить за все то, что они творят против мирного населения российских регионов.
    4. Goga_777 Ранг пользователя
      Goga_777
      -6
      Сегодня, 07:51
      Сначало на украине кричали из каждого утюга о контрвнаступе, теперь тут... На могилу Сталина сходите и поучитесь наступать. Позор страна в 10 раз больше украины и топчется, так и до ЯВ доведут
      1. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        +1
        Сегодня, 08:15
        не суетись.....................
      2. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        +1
        Сегодня, 08:19
        А вы не в курсе что в то время была общая мобилизация, или этого можно не учитывать для наброса?

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