ВС РФ в ночь на 27 марта нанесли удары дронами «Герань» по объектам ВСУ в Харьковской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях
Очередная ночь не была спокойной для войск киевского режима, как и для так называемых политических властей Украины. Российские Вооружённые силы, используя дроны «Герань», наносили огневое поражение объектам и личному составу противника. Основной упор делался на поражение личного состава и объектов его размещения на севере Харьковской и Сумской областей, откуда ВСУ продолжают обстрелы белгородского приграничья и самого Белгорода.
Взрывы прогремели и в Днепропетровской области, откуда главком Сырский, ввиду складывающегося положения дел на фронте, вынужден переводить вооружённые формирования сразу на несколько направлений, включая Кураховское, Угледарское, Северское.
Нанесено огневое поражение объектам противника, включая пункты размещения личного состава территориальной обороны, в Черниговской области.
Напомним, что накануне ставленник киевского режима в Харьковской области объявил об эвакуации из четырёх районов – все эти районы граничат с территорией Российской Федерации. В числе прочего «эвакуация» объявлена в Волчанском районе. Противник считает, что Вооружённые силы России «вот-вот начнут наступление на Харьков». Это притом, что ещё несколько месяцев назад посыл противника был примерно такой: «Никакого реального наступления российская армия организовать не может, не может даже взять Ласточкино и Орловку». Ласточкино и Орловку, что к западу от Авдеевки в ДНР, российская армия к настоящему моменту освободила и продолжила продвижение на запад.
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