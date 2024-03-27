«Будет тяжело, очень тяжело»: Вучич предупредил сербов об угрозе национальной безопасности страны

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«Будет тяжело, очень тяжело»: Вучич предупредил сербов об угрозе национальной безопасности страны

Президент Сербии Александр Вучич заявил о некой угрозе национальной безопасности, с которой республика столкнется в ближайшие 48 часов. Свое предупреждение сербский лидер опубликовал на своей странице в одной из запрещенных в России соцсетей.

В ближайшие двое суток Сербию ждут некие новости, которые будут угрожать национальным интересам не только Сербии, но и республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. По словам Вучича, последние 48 часов он получает "тревожные вести", от которых сербам будет "очень тяжело", но с чем они столкнутся, пока никаких пояснений нет.



Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов. Они прямо угрожают жизненно важным национальным интересам Сербии и РС. В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят. Будет тяжело, как никогда тяжело

- заявил сербский лидер.

По информации боснийской радиостанции Radio Sarajevo, речь может идти о возможном вступлении в Совет Европы Косово, территорию которого сербы считают своей землей и не признают такого государства. Также не исключается, что имеется в виду решение высокого представителя в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта об изменении избирательного права в республике. Других предположений на данный момент нет, поэтому будем ждать выступления Вучича.
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    8 комментариев
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    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 07:26
      Косово от Сербии отделить можно, а Крым с Донбассом нельзя? Где же логика?
      1. Goga_777 Ранг пользователя
        Goga_777
        -1
        Сегодня, 07:55
        Если в голандию приедет последние 50 лет 10 млн таджиков так надо страну делить?
      2. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        Сегодня, 08:04
        Цитата: Голландец Михель
        Косово от Сербии отделить можно, а Крым с Донбассом нельзя? Где же логика?

        Это другое. Сербия все же в Европе, а украина - полигон и свалка. laughing
    2. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      0
      Сегодня, 07:58
      Надеюсь он сделал заявление не в связи со вчерашним ударом по бункеру.
    3. Goga_777 Ранг пользователя
      Goga_777
      +3
      Сегодня, 07:59
      Сербии надо войти в состав союза РФ и Белоруссии давно. Политика югославии дистанцироваться от ссср сыграла страшную шутку
      1. Essex62 Ранг пользователя
        Essex62
        +1
        Сегодня, 08:07
        Дык и Беларусь с Россией сегодня "дистанцировались" от СССР. Тоже страшное произошло. Была великая страна ,получились осколки, с засильем спекулянта.
      2. Эдик Ранг пользователя
        Эдик
        +1
        Сегодня, 08:10
        Цитата: Goga_777
        Сербии надо войти в состав союза РФ и Белоруссии давно.

        Сразу заклюют,тут без вариантов!Ау нас своих проблем выше крыши.Хотя если ЯО там разместить winkedНе знаю, что-то за сербов сердце волнуется.
    4. ergh081 Ранг пользователя
      ergh081
      0
      Сегодня, 09:21
      Сербам всегда доставалось катастрофически. Они в окружении. Особенно доставали австрияки, немцы в 1-ю МВ, да так, что весь народ ушёл эмиграцию. Швабы и боши лютовали, казнили всех подряд и женщин и детей. Что Гитлер во 2-ю МВ, что бомбёжки НАТО. Нахлебались от "цивилизованной" европы. И мы помочь не можем - далеко, да и силёнок пока не хватает. Большое желание пригласить их к себе всем народом, места и ресурсов у нас хватит для православных братьев. Пусть живут и работают, да и Россия сильнее станет

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