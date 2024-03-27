«Будет тяжело, очень тяжело»: Вучич предупредил сербов об угрозе национальной безопасности страны
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Президент Сербии Александр Вучич заявил о некой угрозе национальной безопасности, с которой республика столкнется в ближайшие 48 часов. Свое предупреждение сербский лидер опубликовал на своей странице в одной из запрещенных в России соцсетей.
В ближайшие двое суток Сербию ждут некие новости, которые будут угрожать национальным интересам не только Сербии, но и республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. По словам Вучича, последние 48 часов он получает "тревожные вести", от которых сербам будет "очень тяжело", но с чем они столкнутся, пока никаких пояснений нет.
Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов. Они прямо угрожают жизненно важным национальным интересам Сербии и РС. В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят. Будет тяжело, как никогда тяжело
- заявил сербский лидер.
По информации боснийской радиостанции Radio Sarajevo, речь может идти о возможном вступлении в Совет Европы Косово, территорию которого сербы считают своей землей и не признают такого государства. Также не исключается, что имеется в виду решение высокого представителя в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта об изменении избирательного права в республике. Других предположений на данный момент нет, поэтому будем ждать выступления Вучича.
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