Источник: Применение российскими танками в СВО ракет «Инвар-М1» позволяет уничтожать всю бронетехнику ВСУ

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Источник: Применение российскими танками в СВО ракет «Инвар-М1» позволяет уничтожать всю бронетехнику ВСУ

Западная бронетехника, включая разрекламированные танки, стоящая на вооружении украинской армии, эффективно уничтожается российскими танковыми ракетами. На сегодняшний день ни один образец натовской техники не смог устоять после ударов российских ракет. Об этом рассказал информированный источник.

Комплекс управляемого вооружения "Рефлекс-М", применяемый экипажами российских танков Т-73Б3, Т-80БВМ и Т-90М в зоне спецоперации, спокойно "прошивает" украинскую бронетехнику, включая западные образцы. Входящая в комплекс управляемая ракета "Инвар-М/М1" за счет тандемной кумулятивной боевой части пробивает до 800 мм брони за динамической защитой.



Управляемые ракеты 9М119М1 "Инвар-М1" регулярно применяются в боевых действиях в зоне СВО. (...) средняя бронепробиваемость за дополнительной динамической защитой для этих боеприпасов составляет около 800 миллиметров. В результате вся бронетехника войск Украины, включая образцы НАТО, прошивается этими ракетами в любой проекции, в том числе танки – в лобовой проекции

- приводит РИА Новости слова источника.

Также отмечается, что во многих случаях применения ракет "Инвар" по танкам противника происходит детонация боекомплекта. Кроме того, применение ракет позволяет поразить долговременные огневые точки врага на дальности до 5,5 км, тогда как эффективная дальность танков ВСУ, включая западные, по таким целям не превышает 2 - 2,5 км.
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    8 комментариев
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    1. kingnothing Ранг пользователя
      kingnothing
      0
      Сегодня, 08:28
      T73 - разве есть такой танк?
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 08:31
      На сегодняшний день ни один образец натовской техники не смог устоять после ударов российских ракет.
      Иначе и не должно было быть. Ведь
      ракета "Инвар-М/М1" за счет тандемной кумулятивной боевой части пробивает до 800 мм брони за динамической защитой.
      Спасибо нашим конструкторам и военпрому.
    3. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      -2
      Сегодня, 08:39
      Внимание вопрос. Сколько танков имеют такие боекомплекты, сколько экипажей умеет применять данное оружие ?
    4. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 08:50
      Огневой мощи, на поле боя, лишней не бывает.
      Понятно, что "лёгкой прогулки" для инос р р ранной техники не получилось и не могло быть!!!
      Забугорные стратеги предпочли забыт я, что все кто к нам с мечом приходил, тут же и остались, навозом... а наши казаки по ли лошадей в фонтанах многих столиц и научили гарсонов бегать БИСТРО, БИСТРО!
    5. Бюрер Ранг пользователя
      Бюрер
      0
      Сегодня, 08:50
      Вообще-то у украинцев есть для советских танков похожий ПТУР "Комбат", вопрос в количестве. Хотя и упоминаний о применении "Рефлекса"/"Инвара" практически не встречал
      1. Nikolaevich I Ранг пользователя
        Nikolaevich I
        0
        Сегодня, 09:16
        Цитата: Бюрер
        Вообще-то у украинцев есть для советских танков похожий ПТУР "Комбат", вопрос в количестве. Хотя и упоминаний о применении "Рефлекса"/"Инвара" практически не встречал

        Я,например,встречал...И упоминания о применении "рефлексов" в СВО...и ,даже,"комбатов" всу-шниками.Кстати, о применении "комбатов" ,,слышал,,недавно и один раз...
      2. Netl Ранг пользователя
        Netl
        0
        Сегодня, 09:23
        Цитата: Бюрер
        упоминаний о применении "Рефлекса"/"Инвара" практически не встречал

        Есть немного упоминаний. yes

        ИМХО, тут дело даже не в количестве ПТУРов, а в ставшей слишком узкой области применения подобного оружия. Танки нынче в основном опорники разбирают с закрытых позиций.

        А тут требуется чтобы одновременно совпало:
        1) Наличие бронетехники противника в прямой видимости;
        2) Расстояние должно быть строго больше стрельбы снарядом, но в пределах дальности ПТУРа;
        3) Противник должен не покидать зоны наведения определенное время, достаточное для прицеливания и подлета ракеты.

        Ну и, чтобы мы могли это увидеть, нужно еще и заснять великолепие в приличном качестве.
        Те нечастые случаи, когда все совпало мы и наблюдаем. yes
    6. Романенко Ранг пользователя
      Романенко
      0
      Сегодня, 09:21
      Хорошо иметь "длинную руку" в итоге много жареной свинины в коробочках, а у нас ребята живы.
      Вот бы и остальная артиллерия шагнула за 30, доставать врага надо издалека.

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