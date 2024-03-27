Источник: Применение российскими танками в СВО ракет «Инвар-М1» позволяет уничтожать всю бронетехнику ВСУ
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Западная бронетехника, включая разрекламированные танки, стоящая на вооружении украинской армии, эффективно уничтожается российскими танковыми ракетами. На сегодняшний день ни один образец натовской техники не смог устоять после ударов российских ракет. Об этом рассказал информированный источник.
Комплекс управляемого вооружения "Рефлекс-М", применяемый экипажами российских танков Т-73Б3, Т-80БВМ и Т-90М в зоне спецоперации, спокойно "прошивает" украинскую бронетехнику, включая западные образцы. Входящая в комплекс управляемая ракета "Инвар-М/М1" за счет тандемной кумулятивной боевой части пробивает до 800 мм брони за динамической защитой.
Управляемые ракеты 9М119М1 "Инвар-М1" регулярно применяются в боевых действиях в зоне СВО. (...) средняя бронепробиваемость за дополнительной динамической защитой для этих боеприпасов составляет около 800 миллиметров. В результате вся бронетехника войск Украины, включая образцы НАТО, прошивается этими ракетами в любой проекции, в том числе танки – в лобовой проекции
Также отмечается, что во многих случаях применения ракет "Инвар" по танкам противника происходит детонация боекомплекта. Кроме того, применение ракет позволяет поразить долговременные огневые точки врага на дальности до 5,5 км, тогда как эффективная дальность танков ВСУ, включая западные, по таким целям не превышает 2 - 2,5 км.
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