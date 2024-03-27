Начальник штаба Союза обороны Эстонии: Атаки беспилотников более не являются «монополией» Украины

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Начальник штаба Союза обороны Эстонии: Атаки беспилотников более не являются «монополией» Украины

Вооруженные силы Российской Федерации смогли добиться успехов на фронте благодаря не только увеличению количества артиллерийских орудий, но и масштабному использованию беспилотной авиации. К такому выводу пришел начальник штаба Союза обороны Эстонии (Кайтселийт) полковник Ээро Ребо.

По утверждению высокопоставленного эстонского военнослужащего, сейчас очевидно превосходство российской армии в количестве артиллерийских орудий и боеприпасов к ним. Соответственно, ВС РФ имеют больше возможностей для обстрела украинских позиций.



Но не менее важную роль, считает полковник Ребо, играет применение ВС РФ беспилотных летательных аппаратов. Российские дроны и барражирующие боеприпасы наносят ощутимый урон украинским формированиям, об этом не раз сообщали и сами украинские источники, и западные аналитики.

Атаки беспилотников более не являются «монополией» Украины. Противостоящая сторона освоила правила этой игры

- подчеркнул начальник штаба Союза обороны Эстонии.

Отдельно полковник Ребо остановился на теме российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Эстонский военный считает, что ВС РФ всегда применяли тактику ударов по энергетической инфраструктуре именно в холодную и сырую погоду. Отключения электричества негативно влияют на украинскую экономику, на те же предприятия оборонной промышленности.

Ребо отмечает, что Россия нарастила возможности своей военной промышленности. По его словам, российские власти прикладывают серьезные усилия для обеспечения превосходства по целому ряду направлений, в том числе и в сфере беспилотной авиации. Например, производство дронов в современной России максимально увеличено. У РФ, по словам эстонского полковника, есть мощный потенциал для разработки как беспилотников, так и средств борьбы с ними.

Кроме того, Россия обладает «солидной школой» радиоэлектронной борьбы, отмечает начальник штаба Союза обороны Эстонии. Военно-промышленные предприятия постоянно совершенствуют свои возможности в сфере производства средств радиоэлектронной борьбы.

Затронул эстонский офицер и тему мобилизации на Украине. По утверждению Ребо, Киев сейчас балансирует между необходимостью проведения жесткой и масштабной мобилизации, и потребностями экономики. Мобилизация негативно скажется на экономическом состоянии страны, а также на психологии украинского населения.
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    8 комментариев
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    1. singless Ранг пользователя
      singless
      +1
      Сегодня, 08:23
      понятно боятся что их рой беспилотников может снести.
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 08:27
      У РФ, по словам эстонского полковника, есть мощный потенциал для разработки как беспилотников, так и средств борьбы с ними... Россия обладает «солидной школой» радиоэлектронной борьбы
      Ну вот и эстонский полковник проснулся и протерев глаза понял, что российская армия оказывается не терпит поражение, а наоборот усиливает свои возможности.
    3. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      +2
      Сегодня, 08:28
      Мобилизация негативно скажется на экономическом состоянии страны, а также на психологии украинского населения.

      Конечно, мобилизация скажется на экономике, работать не кому будет, рожать тоже не от кого. Вперёд в безлюдное будущее за кружевными трусиками!
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        0
        Сегодня, 09:20
        Что значит, рожать не от кого? В Европе негры закончились?
        1. Эдик Ранг пользователя
          Эдик
          0
          Сегодня, 09:25
          Цитата: Aken
          В Европе негры закончились?

          На Украину их ещё не завезли, так что будут бабы без мужиков. Боюсь, наши тоже не осилят, уж слишком поле не паханное.
    4. Bombaher Ранг пользователя
      Bombaher
      +1
      Сегодня, 08:30
      Просто завтра прилетит неизвестно откуда на эстонских фашистов БПЛА и не будет эстонских фашистов. Вот чего испугался фашист. И ничего он сделать не сможет, а хозяева за океаном не спасут.
    5. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      +1
      Сегодня, 08:32
      Атаки беспилотников более не являются «монополией» Украины. Противостоящая сторона освоила правила этой игры
      - подчеркнул начальник штаба Союза обороны Эстонии.

      Ребо отмечает, что Россия нарастила возможности своей военной промышленности. По его словам, российские власти прикладывают серьезные усилия для обеспечения превосходства по целому ряду направлений, в том числе и в сфере беспилотной авиации. Например, производство дронов в современной России максимально увеличено. У РФ, по словам эстонского полковника, есть мощный потенциал для разработки как беспилотников, так и средств борьбы с ними.

      Серьёзные аналитические выводы сделал этот эстонский начальник штаба. И как быстро до него это дошло!!!
    6. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 08:35
      Можно предположить, что текст писал не... в общем, не тот, кто опубликовал. Стилистика другая, нэ э э эстонская.

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