Модернизированная крылатая сверхзвуковая ракета «Оникс» получила новую активную головку самонаведения

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Модернизированная крылатая сверхзвуковая ракета «Оникс» получила новую активную головку самонаведения

Крылатая сверхзвуковая ракета "Оникс", входящая в состав береговых ракетных комплексов "Бастион", была модернизирована с учетом опыта специальной военной операции. Новая ракета способна с высокой точностью поражать наземные объекты. Об этом сообщил источник в российском ОПК.

Модернизированные ракеты получили новые активные головки самонаведения, это позволяет наносить удары по наземным объектам ВСУ, что уже и было продемонстрировано совсем недавно. Кроме того, сейчас ведутся работы по обеспечению защиты "Ониксов" от средств радиоэлектронной борьбы, что позволит еще точнее поражать цели.



Изначально разработанные как противокорабельные ракеты "Ониксы" благодаря новой активной головке самонаведения получили возможность с высокой точностью поражать наземные объекты противника

- приводит ТАСС слова источника.

Ранее сообщалось, что ракетам "Оникс" увеличат дальность полета до 1 тысячи километров, работы над этим идут и весьма активно. В 2021 году сообщалось, что КР "Оникс" прошла модернизацию с унификацией по носителям, став из противокорабельной универсальной. "Оникс" получил возможность применяться как с надводных кораблей и подводных лодок, так и с наземных и воздушных носителей. Кроме того, ракета стала универсальной по целям, она может поражать как морские, так и наземные цели, что подтвердилось в рамках СВО.

Противокорабельная ракета "Оникс" была разработана еще в 80-х годах прошлого века, но поступила на вооружение лишь в 2002-м году. Имеет загоризонтную дальность стрельбы. В ней реализован принцип применения "выстрелил-забыл". У ракеты снижен ЭПР, эффективна в условиях применения РЭБ. Модернизированная версия "Оникс-М" способна поражать цели на дальности до 800 километров.
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    6 комментариев
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    1. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +6
      Сегодня, 08:38
      Это польский бригадный генерал Адам Марчак,не Ониксом случайно подавился ?
      1. Zhan Ранг пользователя
        Zhan
        0
        Сегодня, 08:56
        Да там вроде как Искандером работали.
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 08:41
      Универсальная... желательно мнение специалистов узнать.
      А так... пока нет морских целей, можно применять по необходимости, что б на складах не залеживались без дела, а в замен, следующие модели изготовить.
      Стандартная ситуация, в общем то.
      1. Zhan Ранг пользователя
        Zhan
        +1
        Сегодня, 09:00
        hi Ну да. Морские системы ЗРК и по наземным и надводным целям работают. Цель то на радаре, видно хорошо. Тем более активная ГСН, а цель то не маленькая, она всегда будет радиконтрастна.
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 09:07
          Судя по всему, всем военным державами придётся сильно позаботится с разработкой новых, эффективных методов маскировки и РЭБ. До совсем уж невидимой, ой как далеко, но затруднить противнику возможности обнаружения и поражения своих объектов, задача архи важная!
      2. Кариб Ранг пользователя
        Кариб
        +1
        Сегодня, 09:15
        Да и новым модификациям проводить боевую проверку обкатку, для дальнейших улучшений.

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