Модернизированная крылатая сверхзвуковая ракета «Оникс» получила новую активную головку самонаведения
Крылатая сверхзвуковая ракета "Оникс", входящая в состав береговых ракетных комплексов "Бастион", была модернизирована с учетом опыта специальной военной операции. Новая ракета способна с высокой точностью поражать наземные объекты. Об этом сообщил источник в российском ОПК.
Модернизированные ракеты получили новые активные головки самонаведения, это позволяет наносить удары по наземным объектам ВСУ, что уже и было продемонстрировано совсем недавно. Кроме того, сейчас ведутся работы по обеспечению защиты "Ониксов" от средств радиоэлектронной борьбы, что позволит еще точнее поражать цели.
- приводит ТАСС слова источника.
Ранее сообщалось, что ракетам "Оникс" увеличат дальность полета до 1 тысячи километров, работы над этим идут и весьма активно. В 2021 году сообщалось, что КР "Оникс" прошла модернизацию с унификацией по носителям, став из противокорабельной универсальной. "Оникс" получил возможность применяться как с надводных кораблей и подводных лодок, так и с наземных и воздушных носителей. Кроме того, ракета стала универсальной по целям, она может поражать как морские, так и наземные цели, что подтвердилось в рамках СВО.
Противокорабельная ракета "Оникс" была разработана еще в 80-х годах прошлого века, но поступила на вооружение лишь в 2002-м году. Имеет загоризонтную дальность стрельбы. В ней реализован принцип применения "выстрелил-забыл". У ракеты снижен ЭПР, эффективна в условиях применения РЭБ. Модернизированная версия "Оникс-М" способна поражать цели на дальности до 800 километров.
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