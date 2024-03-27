Глава Херсонской области РФ сообщил о планах восстановления морского порта в Геническе

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Глава Херсонской области РФ сообщил о планах восстановления морского порта в Геническе

Морской торговый порт в городе Геническ Херсонской области Российской Федерации будет восстановлен, его работа возобновится. С таким заявлением выступил губернатор Херсонской области РФ Владимир Сальдо, побеседовавший с РИА Новости.

Работа морского порта в Геническе остановилась еще в 1990-е годы. Тогда украинские власти занимались лишь распродажей советского наследия и их совершенно не заботили вопросы экономического развития территорий. Сейчас Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации и нуждается в более разветвленной сети морских портов.

Кроме того, Сальдо рассказал РИА Новости, что на побережье Азовского моря будут строиться новые очистные сооружения. Планируется создать базу для строительства и восстановления рекреационной инфраструктуры, включая дома отдыха, пансионаты, санатории и туристические базы. С вхождением в состав Российской Федерации приазовские территории получили новые стимулы для своего экономического развития.

Стоит отметить, что и побережье Херсонской области, и соседняя Запорожская область обладают внушительным потенциалом для дальнейшего развития как в направлении морских торговых коммуникаций, так и с точки зрения формирования туристического и рекреационного кластера, который мог бы привлечь российских и иностранных отдыхающих невысокими ценами при хорошем качестве отдыха.

Важнейшим залогом дальнейшего успешного развития регионов является достижение целей специальной военной операции, что позволит жителям и гостям Херсонской и Запорожской областей, других новых регионов нашей страны чувствовать себя в безопасности.
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    6 комментариев
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    1. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +3
      Сегодня, 08:34
      В Геническе порт? Там 0,5 метра глубина метров 300 от берега . Туда только рыбацкие посудины заходили
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +3
        Сегодня, 08:47
        Цитата: APASUS
        В Геническе порт? Там 0,5 метра глубина метров 300 от берега . Туда только рыбацкие посудины заходили

        Ну, пленные украинцы выкопают, углУбят. На собственном опыте поймут как они выкопали Черное море. wink
      2. Дедок Ранг пользователя
        Дедок
        +3
        Сегодня, 08:55
        Там 0,5 метра глубина метров 300 от берега .

        а как же бюджет?
        его же надо осваивать!
        1. Alien From Ранг пользователя
          Alien From
          0
          Сегодня, 09:21
          Верно подмечено, пока не попилят, не успокоятся am
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 08:37
      Не стоит бежать впереди паровоза... все будет, но потом и если потребуется.
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 08:48
      Специально посмотрел, что из себя представлял порт в 90-х:
      Порт имеет два причала по оба берега Генического пролива длиной 200 и 164 м. Установлено 5 портальных кранов г/п от 5 до 20 тонн, также ж/д весы 150 тонн, автовесы 30 тонн. От ж/д линии Новоалексеевка—Геническ к порту подходит ж/д ветка.
      Флот (на начало 1990-х):
      1. 2 самоходных рейдовых плашкоута (г/п по 150 тонн)
      2. буксир (225 л. с.)
      3. плавкран «Блейхерт» (г/п 15 тонн)
      С учетом того, что долго не эксплуатировался разговор может идти не о восстановлении, а о постройке заново.

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