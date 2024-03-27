Глава Херсонской области РФ сообщил о планах восстановления морского порта в Геническе
Морской торговый порт в городе Геническ Херсонской области Российской Федерации будет восстановлен, его работа возобновится. С таким заявлением выступил губернатор Херсонской области РФ Владимир Сальдо, побеседовавший с РИА Новости.
Работа морского порта в Геническе остановилась еще в 1990-е годы. Тогда украинские власти занимались лишь распродажей советского наследия и их совершенно не заботили вопросы экономического развития территорий. Сейчас Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации и нуждается в более разветвленной сети морских портов.
Кроме того, Сальдо рассказал РИА Новости, что на побережье Азовского моря будут строиться новые очистные сооружения. Планируется создать базу для строительства и восстановления рекреационной инфраструктуры, включая дома отдыха, пансионаты, санатории и туристические базы. С вхождением в состав Российской Федерации приазовские территории получили новые стимулы для своего экономического развития.
Стоит отметить, что и побережье Херсонской области, и соседняя Запорожская область обладают внушительным потенциалом для дальнейшего развития как в направлении морских торговых коммуникаций, так и с точки зрения формирования туристического и рекреационного кластера, который мог бы привлечь российских и иностранных отдыхающих невысокими ценами при хорошем качестве отдыха.
Важнейшим залогом дальнейшего успешного развития регионов является достижение целей специальной военной операции, что позволит жителям и гостям Херсонской и Запорожской областей, других новых регионов нашей страны чувствовать себя в безопасности.
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