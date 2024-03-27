Австрийская пресса: Планировавшие нападение на собор в Вене боевики прибыли в страну через Украину
Задержанные спецслужбами Австрии по подозрению в подготовке нападения на собор Святого Стефана в Вене боевики из Таджикистана оказались в стране, прибыв с территории Украины. С такими публикациями выступила австрийская пресса.
Обсуждение транзита террористов через Украину актуализировалось в западных СМИ после теракта в подмосковном Красногорске, где группа выходцев из Таджикистана атаковала ТРЦ «Крокус Сити Холл». Австрийская пресса пишет, что у этих боевиков могли быть сообщники, находящиеся на украинской территории.
Утром 23 декабря 2023 года в одном из приютов для беженцев в Вене были арестованы 28-летний гражданин Таджикистана и его супруга. Вскоре в Германии арестовали и их сообщника. Террористы планировали напасть на собор Святого Стефана в Вене, устроив массовый расстрел мирных граждан и взрыв. Как выяснилось, супружеская пара граждан среднеазиатской республики приехала в Австрию через территорию Украины в феврале 2022 года.
Интересно, что несколькими днями ранее министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток рассказал о выявлении спецслужбами страны въехавшего на ее территорию также с Украины гражданина Таджикистана, входившего в группировку ИГ (запрещена в России как террористическая организация). Мужчина пытался выдать себя за беженца, но были раскрыты его связи с радикалами.
Таким образом, Украина фактически превратилась в перевалочный пункт для различных экстремистов из стран Средней Азии и Ближнего Востока, которые затем следуют в Евросоюз и оседают в различных странах Западной и Восточной Европы, где могут планировать совершение нападений на мирных граждан.
- Wikipedia / Armin Ademovic
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