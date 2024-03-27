Австрийская пресса: Планировавшие нападение на собор в Вене боевики прибыли в страну через Украину

15
Австрийская пресса: Планировавшие нападение на собор в Вене боевики прибыли в страну через Украину

Задержанные спецслужбами Австрии по подозрению в подготовке нападения на собор Святого Стефана в Вене боевики из Таджикистана оказались в стране, прибыв с территории Украины. С такими публикациями выступила австрийская пресса.

Обсуждение транзита террористов через Украину актуализировалось в западных СМИ после теракта в подмосковном Красногорске, где группа выходцев из Таджикистана атаковала ТРЦ «Крокус Сити Холл». Австрийская пресса пишет, что у этих боевиков могли быть сообщники, находящиеся на украинской территории.



Утром 23 декабря 2023 года в одном из приютов для беженцев в Вене были арестованы 28-летний гражданин Таджикистана и его супруга. Вскоре в Германии арестовали и их сообщника. Террористы планировали напасть на собор Святого Стефана в Вене, устроив массовый расстрел мирных граждан и взрыв. Как выяснилось, супружеская пара граждан среднеазиатской республики приехала в Австрию через территорию Украины в феврале 2022 года.

Интересно, что несколькими днями ранее министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток рассказал о выявлении спецслужбами страны въехавшего на ее территорию также с Украины гражданина Таджикистана, входившего в группировку ИГ (запрещена в России как террористическая организация). Мужчина пытался выдать себя за беженца, но были раскрыты его связи с радикалами.

Таким образом, Украина фактически превратилась в перевалочный пункт для различных экстремистов из стран Средней Азии и Ближнего Востока, которые затем следуют в Евросоюз и оседают в различных странах Западной и Восточной Европы, где могут планировать совершение нападений на мирных граждан.
  • Wikipedia / Armin Ademovic
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1 Ранг пользователя
    dmi.pris1
    +4
    Сегодня, 08:42
    Может не "через",а "из"?Мало всяческих утырков всех наций в том же ВСУ?
    1. Mitos Ранг пользователя
      Mitos
      +2
      Сегодня, 08:53
      От туда просто так не выпустят. Там же отлов идет! И чтото как будто знали кого и когда ловить...
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        0
        Сегодня, 09:14
        Австрийские спецслужбы задержали четырёх боевиков, подозреваемых в связях с ИГИЛ.
  2. ВЗЭМ100 Ранг пользователя
    ВЗЭМ100
    0
    Сегодня, 08:47
    дедушки после совещания выглядят бодренько почти улыбаются и раздают интервью. видать гроза как обычно прошла мимо никакого спроса не будет и они рьяно взялись за дело.
    1. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 08:57
      Цитата: ВЗЭМ100
      дедушки после совещания выглядят бодренько почти улыбаются и раздают интервью. видать гроза как обычно прошла мимо никакого спроса не будет и они рьяно взялись за дело.

      А написать открыто, в чей адрес коммент, слабо? Провокатор штанишки намочил? lol
  3. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    +1
    Сегодня, 08:49
    Это Зеля мстит Европе за то, что в ЕС не берут.
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 09:09
      Цитата: Егоза
      Это Зеля мстит Европе за то, что в ЕС не берут.


      И за то что Европа денег Зеле не дает.
  4. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +2
    Сегодня, 08:52
    Обсуждение транзита террористов через Украину актуализировалось в западных СМИ
    . Сами породили/возродили явление, к ним же и вернётся оно, в конце концов.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 08:52
    «Планировавшие нападение на собор в Вене боевики прибыли в страну через Украину» —
    «Министр внутренних дел Словакии Эшток рассказал о выявлении спецслужбами страны въехавшего на её территорию также с Украины гражданина Таджикистана, входившего в группировку ИГ*» —
    «Группа выходцев из Таджикистана атаковала ТРЦ «Крокус Сити Холл». Австрийская пресса пишет, что у этих боевиков могли быть сообщники, находящиеся на украинской территории» —

    — Вырисовывается система ...
  6. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 08:55
    Террористы планировали напасть на собор Святого Стефана в Вене, устроив массовый расстрел мирных граждан и взрыв... у этих боевиков могли быть сообщники, находящиеся на украинской территории.
    Вот и спецслужбы Австрии упоминают украину, хотя соблюдая европейскую "солидарность" должны были говорить исключительно об ИГИЛ. Европа еще не прочувствовала кому она помогает все это время желая "победить Россию". Скоро отголоски ее помощи проявятся в самой Европе.
  7. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    +1
    Сегодня, 09:01
    Вся гадость на украине обитает.
  8. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    +1
    Сегодня, 09:08
    Таким образом, Украина фактически превратилась в перевалочный пункт для различных экстремистов из стран Средней Азии и Ближнего Восток

    Скорее превратилась в террориста, поставляющая и организовывающая теракты "под чужим флагом".За этими терактами и их подготовкой стоит ГУР Украины.
  9. Жнец Ранг пользователя
    Жнец
    +2
    Сегодня, 09:08
    Как бы там ни было- обвинят всё равно во всём Россию, не привыкать.
  10. Shkodnik65 Ранг пользователя
    Shkodnik65
    0
    Сегодня, 09:19
    Ну то что арестовали террористов понятно и то что они ч/з Украину въехали тоже ясно. Ну а выводы то из этого какие?
  11. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    0
    Сегодня, 09:20
    Австрийская пресса опускает тень на украинцев .У них демократия ,они не могут highly likely. У них даже президент Клоун

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»