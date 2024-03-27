«Люди пострадают на поколения вперёд»: глава Минздрава Сербии заявила о недопустимости использования ВСУ снарядов с обеднённым ураном

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«Люди пострадают на поколения вперёд»: глава Минздрава Сербии заявила о недопустимости использования ВСУ снарядов с обеднённым ураном

Украинские формирования могут использовать в вооруженном конфликте переданные странами Запада снаряды с обеднённым ураном. О недопустимости использования таких боеприпасов заявила министр здравоохранения Сербии Даница Груйичич.

По утверждению руководителя сербского Минздрава, в случае применения урановых снарядов люди столкнутся с ужасающими последствиями. Опыт применения таких боеприпасов на фронте будет еще очень долго сказываться на экономике и физическом состоянии населения территорий, где снаряды могут быть использованы.

Людям ещё предстоит потом жить на этой территории, а она будет тяжело загрязнена. Кто купит зерно, пшеницу оттуда, любую сельхозпродукцию? Пострадают и украинский, и русский народы на поколения вперёд

- заявила в интервью РИА Новости глава Минздрава Сербии.

По утверждению сербской чиновницы, она всеми силами пытается донести эту мысль до руководства Украины. Однако стоит понимать, что деятели киевского режима совершенно не беспокоятся по поводу безопасности и украинского населения, и тех территорий, которые они считают входящими в состав своего государства.

Их задача – выполнение директив заокеанских хозяев, что они и делают, получая за это соответствующее вознаграждение. Рассматривать киевский режим как самостоятельную единицу, вольную принимать такие решения как использовать или не использовать урановые боеприпасы, очень наивно.

Напомним, что урановые боеприпасы обычно применяются танками западного производства. В частности, их использовали армии ряда стран НАТО во время военных операций на Ближнем Востоке, в том числе на территории Ирака.
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    5 комментариев
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 08:58
      Да Штатам как то всегда было по хрену на всех людей кроме своих... Их волнует только мнение американцев и то потому что периодически бывают выборы, а кому не нужны голоса избирателей...??? Атомные бомбы в Японии, напалм во Вьетнаме, кассетные снаряды в Корее... Всех преступлений Америки так просто и не вспомнишь...am
    2. Peter1First Ранг пользователя
      Peter1First
      +1
      Сегодня, 09:05
      Урановые подкалиберные снаряды танков Абрамс и Челенджер, урановые "пульки" М919 от Брэдли и др, оснащенных пушкой Бушмастер 25, возможно и урановые наконечники в составе БЧ крылатых ракет! Весь или почти весь уран при попадании в цель, или даже мимо цели -сгорает с образованием уранового окисла в виде дыма и аэрозоля, который отравляет почву и строения на много километров вокруг. Это тактика "выжженной земли"! Везде, где работала западная боевая техника больше нельзя будет жить! В том числе и на границе Белгородской области, где успели поработать Брэдли! Сам по себе обедненный уран не очень радиоактивен /превышение фона всего в 3-10 раз/, но последствия его попадания в организм -катастрофические! Это ещё 1 "красная линия", которую "партнеры" успешно затоптали!
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        Сегодня, 09:16
        Цитата: Peter1First
        Это ещё 1 "красная линия", которую "партнеры" успешно затоптали!

        Да им начхать. Это ж не у них. А то, что РФ не ответит ТЯО они давно поняли.
    3. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 09:15
      - заявила в интервью РИА Новости глава Минздрава Сербии.

      По утверждению сербской чиновницы, она всеми силами пытается донести эту мысль до руководства Украины.

      До кого ,до руководства Украины ?
      Они такие же наемники , как те таджики .Им все равно кого и как убивать ,они тут жить не собираются
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 09:22
      всеми силами пытается донести эту мысль до руководства Украины.
      Донести то можно, а вот передать мысль тем кто сам совершает военные преступления невозможно.

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