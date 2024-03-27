«Люди пострадают на поколения вперёд»: глава Минздрава Сербии заявила о недопустимости использования ВСУ снарядов с обеднённым ураном
Украинские формирования могут использовать в вооруженном конфликте переданные странами Запада снаряды с обеднённым ураном. О недопустимости использования таких боеприпасов заявила министр здравоохранения Сербии Даница Груйичич.
По утверждению руководителя сербского Минздрава, в случае применения урановых снарядов люди столкнутся с ужасающими последствиями. Опыт применения таких боеприпасов на фронте будет еще очень долго сказываться на экономике и физическом состоянии населения территорий, где снаряды могут быть использованы.
- заявила в интервью РИА Новости глава Минздрава Сербии.
По утверждению сербской чиновницы, она всеми силами пытается донести эту мысль до руководства Украины. Однако стоит понимать, что деятели киевского режима совершенно не беспокоятся по поводу безопасности и украинского населения, и тех территорий, которые они считают входящими в состав своего государства.
Их задача – выполнение директив заокеанских хозяев, что они и делают, получая за это соответствующее вознаграждение. Рассматривать киевский режим как самостоятельную единицу, вольную принимать такие решения как использовать или не использовать урановые боеприпасы, очень наивно.
Напомним, что урановые боеприпасы обычно применяются танками западного производства. В частности, их использовали армии ряда стран НАТО во время военных операций на Ближнем Востоке, в том числе на территории Ирака.
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