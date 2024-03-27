Финляндия планирует разместить у себя технологические центры НАТО

Наш статус глобального лидера в области коммуникационных технологий двойного назначения сделает Финляндию более привлекательной для международных финансистов и укрепит наш технологический вклад как члена НАТО

Один из новых членов НАТО планирует построить и совместно с альянсом эксплуатировать два исследовательских центра и испытательный комплекс для альянса в рамках программы, получившей название DIANA.Этот шаг связан с тем, что Финляндия также стремится нарастить свою оборонную стратегию и способность противостоять растущим киберугрозам.Исследовательские центры НАТО, которые будут заниматься новыми технологиями, будут базироваться в финском городе Эспоо, а испытательный комплекс разместится в городе Оулу, ведущем финском центре кибертехнологий.Площадка в Эспоо будет сотрудничать с VTT, крупнейшим в Финляндии центром технических исследований и центром разработки квантовых компьютеров. Здесь также будут тестироваться кибербезопасные коммуникации в дополнение к квантовым и космическим технологиям.Испытательный центр в Оулу, который будет работать в сотрудничестве с Университетом Оулу, будет тестировать сетевые технологии 6G.Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что ускоритель и испытательные центры создадут бизнес-возможности для отечественных технологических компаний, а также помогут поднять авторитет Финляндии среди 32 других стран-членов НАТО.— сказал Хяккянен.НАТО запустило программу DIANA в 2021 году. Основная цель программы — поиск технологически инновационных решений посредством партнерства с технологическими компаниями внутри и за пределами оборонной промышленности.