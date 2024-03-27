Финляндия планирует разместить у себя технологические центры НАТО

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Финляндия планирует разместить у себя технологические центры НАТО

Один из новых членов НАТО планирует построить и совместно с альянсом эксплуатировать два исследовательских центра и испытательный комплекс для альянса в рамках программы, получившей название DIANA.

Этот шаг связан с тем, что Финляндия также стремится нарастить свою оборонную стратегию и способность противостоять растущим киберугрозам.



Исследовательские центры НАТО, которые будут заниматься новыми технологиями, будут базироваться в финском городе Эспоо, а испытательный комплекс разместится в городе Оулу, ведущем финском центре кибертехнологий.

Площадка в Эспоо будет сотрудничать с VTT, крупнейшим в Финляндии центром технических исследований и центром разработки квантовых компьютеров. Здесь также будут тестироваться кибербезопасные коммуникации в дополнение к квантовым и космическим технологиям.

Испытательный центр в Оулу, который будет работать в сотрудничестве с Университетом Оулу, будет тестировать сетевые технологии 6G.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что ускоритель и испытательные центры создадут бизнес-возможности для отечественных технологических компаний, а также помогут поднять авторитет Финляндии среди 32 других стран-членов НАТО.

Наш статус глобального лидера в области коммуникационных технологий двойного назначения сделает Финляндию более привлекательной для международных финансистов и укрепит наш технологический вклад как члена НАТО

— сказал Хяккянен.

НАТО запустило программу DIANA в 2021 году. Основная цель программы — поиск технологически инновационных решений посредством партнерства с технологическими компаниями внутри и за пределами оборонной промышленности.
  • Википедия/FinnishGovernment
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16 комментариев
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  1. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 11:19
    Финляндия планирует разместить у себя технологические центры НАТО

    Если кто-то приставил пистолет к собственному виску, останавливать его криком или другими усилиями, - чревато...
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 11:25
      Ну не жилось финнам спокойно... Ездили в Карелию и в Питер... Лопали не выходя из автобуса нашу водяру... Получали нашу древесину почти за бесплатно, газ, электричество... Чего не жилось то...??? Теперь будут жить под прицелом наших ракет... Ну как бы не очень равноценный обмен... Аль о Карелии нашей мечтаете...??? Хрен вам, а не Карелия!!! Только через ваш труп!!! am
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +3
        Сегодня, 11:28
        Цитата: Lev_Russia
        Ездили в Карелию и в Питер...

        Да их и в Выборге было полным-полно. Цветастые яркие одежды... В автобусе зимой в рубашках сидели...
        Да ну и хрен с ними...
        1. Татьяна Ранг пользователя
          Татьяна
          +1
          Сегодня, 12:02
          Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что ускоритель и испытательные центры создадут бизнес-возможности для отечественных технологических компаний, а также помогут поднять авторитет Финляндии среди 32 других стран-членов НАТО.

          Где и когда этот "инвалид на голову" Антти Хяккянен за несколько последних десятилетий видел, чтобы англосаксы создавали в других странах себе иностранных конкурентов в чём-либо? Такого никогда не было. А именно.

          Так например.
          1. Когда сроки совместной эксплуатации построенных заводов с участием США в других странах заканчиваются, то после своего ухода они ТАМ после себя ничего не оставляют - взрывают под видом какой-нибудь внезапной аварии или техногенной катастрофы! Так было в КНР несколько лет тому назад.
          2. Никогда США не организуют в других странах производства с полным конечным циклом выпуска там продукции! Никогда. Если США уходят, то и производство само разваливается.
          3. В какой стране США (т.е. Пентагон, возглавляющий НАТО) допускал в свои исследовательские лаборатории - хотя бы для контроля безопасности за действиями этих американских лабораторий - представителей власти страны, в которой они свои американские лаборатории располагают? Да НИКОГДА!

          ИТОГО. Министр обороны Финляндии Анти Хяккянен подкуплен Вашингтоном/Пентагоном и только притворяется "дураком" - именно за американские деньги!!!
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 11:42
        Хрен вам, а не Карелия!!!
        Разве что мигрантов из Средней Азии через Карелию пропускать wink
        1. Аэродромный Ранг пользователя
          Аэродромный
          0
          Сегодня, 11:46
          а на Балтике то нам плохо,и ещё хуже будет. ...как бы тут над финиками не ржали.
          1. Trapp1st Ранг пользователя
            Trapp1st
            0
            Сегодня, 11:50
            а на Балтике то нам плохо,и ещё хуже будет. ...как бы тут над финиками не ржали.
            У аншлага сайта нет, вот поклонники Петросяна тут отрываются. Главное что задача не расширения НАТО выполнена.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:19
    — Жили финны не тужили ...
  3. Ганзалес Ранг пользователя
    Ганзалес
    +3
    Сегодня, 11:20
    Не жилось мирно финам ..Зря вас Сталин пожалел !
  4. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:28
    Ладно, за рулящих все понятно, эти создания искусственно выращеные, для конкретных целей...
    Население, обыватель... а вот это сложнее понять, либо и правда боятся чего то, либо вообще не способны задуматься о последствиях?
    В общем, фиг их знает, куда их несёт.
  5. Berkut752 Ранг пользователя
    Berkut752
    0
    Сегодня, 11:32
    Анекдот в тему.
    — Если надо что-то сделать — зовите китайцев.
    — Если надо сделать что-то невозможное — зовите русских.
  6. vadi64 Ранг пользователя
    vadi64
    0
    Сегодня, 11:32
    Вместо сытой, благополучной и мирной жизни, Финны получат "мирный" технологический центр НАТО, с возможностью первой почувствовать на себе силу русского ракетного оружия. В "дальний" и "счастливый" путь, наши чухонские небратья!
  7. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 11:33
    Одни хотят, чтобы у них американцы разместили ЯО (Польша), другие пока довольствуются исследовательскими центрами. И каждый в этих случаях пытается крепче привязать руководство НАТО к своей стране. Считают, что от этого их безопасность только возрастет. А на деле создают из своей страны потенциальную цель.
  8. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    +1
    Сегодня, 11:38
    Испытательный центр в Оулу, который будет работать в сотрудничестве с Университетом Оулу, будет тестировать сетевые технологии 6G.

    И зачем так мучатся, всё равно война, всё сожгёт и уничтожит.
  9. HAM Ранг пользователя
    HAM
    0
    Сегодня, 11:52
    Стену то,стену, когда начнут строить!? Без стены никак нельзя...
  10. Mavrikiy Ранг пользователя
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 11:57
    Наш статус глобального лидера в области коммуникационных технологий двойного назначения сделает Финляндию более привлекательной для международных финансистов и укрепит наш технологический вклад как члена НАТО
    recourse Все в прошлом, да и было то, одна НОКИЯ request fool

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