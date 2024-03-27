Шведская Saab AB объявила о начале концептуального проектирования истребителей, призванных заменить Gripen
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Компания Saab AB объявила о том, что Шведское управление оборонных материалов (FMV) подало заявку на концептуальное проектирование будущих истребителей для ВВС страны, которые в будущем заменят стоящие не вооружении самолеты JAS 39 Gripen. Срок контракта рассчитан на 2024-2025 годы, пишет портал Zona Militar.
В материале говорится, что работы будут включать в себя изучение возможности объединения в одну систему пилотируемых и беспилотных элементов, создание концептов, а также проработку будущего производственного процесса. Для достижения этой цели Saab будет сотрудничать с FMV, ВС Швеции, FOI, GKN Aerospace и другими промышленными партнерами.
Saab находится в сильном положении, и, благодаря недавней разработке Gripen E и GlobalEye, у нас имеются передовые технологии и инженерные ноу-хау, необходимые для продвижения концепции истребителя будущего. Это значит, что мы будем продолжать предлагать инновационные решения для удовлетворения будущих оперативных потребностей ВС ШВеции и других заказчиков
- приводит издание слова директора подразделения Saab по аэронавтике Ларса Тоссмана.
В компании также сообщили, что концептуальные исследования, включенные в вышеупомянутый договор, будут осуществляться параллельно с модернизацией Saab Gripen C/D и поставками Gripen E в ВВС Швеции и Бразилии.
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