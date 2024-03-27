Украина не отреагировала на запрос России в Совбез ООН об ответственности НАТО за нападение на Югославию в 1999 году

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Украина не отреагировала на запрос России в Совбез ООН об ответственности НАТО за нападение на Югославию в 1999 году

Двадцать пять лет назад, в 1999 году, Североатлантический альянс совершил вероломное нападение на суверенную Югославию. В связи с этой годовщиной, Российская Федерация запросила проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН с целью обсуждения ответственности НАТО за нападение на суверенную страну.

Российские представители обратились с официальным письмом к представителю Японии (сейчас именно эта страна председательствует в СБ ООН) о созыве в ближайшее время заседания по вопросу 25-летия агрессии НАТО против Югославии. тогда, в 1999 году, силы НАТО с 24 марта по 10 июня осуществляли бомбардировки сербских городов, в первую очередь Белграда. Агрессия Запада привела к масштабным разрушениям и большим человеческим жертвам. Сейчас в Сербии высок уровень смертности от рака из-за применения силами НАТО боеприпасов с обедненным ураном.



Примечательно, что украинские представители в ООН никак не отреагировали ни на российское обращение с целью созыва Совбеза, ни на годовщину агрессии НАТО против Югославии в целом. Настаивающий на том, что Россия не должна была проводить специальную военную операцию, киевский режим в вопросе об агрессии Североатлантического альянса против Югославии предпочитает молчать.

Это объясняется просто: осудить агрессивные действия НАТО Киев не может из опасений прекращения или сокращения поддержки со стороны Запада, а поддержать агрессию открыто означает пойти вразрез с собственными заявлениями по поводу вооруженного конфликта. Вот и решили украинские политики, что лучше промолчать и в целом проигнорировать данную тему, нежели акцентировать на ней внимание и давать какие-то оценки событиям двадцатипятилетней давности. Но такой подход не красит украинскую сторону и в очередной раз демонстрирует полную подконтрольность киевского режима западным покровителям.
  • Wikipedia /Darko Dozet
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4 комментария
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  1. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 09:18
    киевский режим в вопросе об агрессии Североатлантического альянса против Югославии предпочитает молчать.
    Странно было бы если киевский режим хоть как-то поддержал Югославию и осудил НАТОвские бомбардировки. А молчание очень даже закономерно, да и осуждать своего спонсора не с руки.
  2. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 09:18
    В 1999 году на Украине уже во всю цвела "русофобия"... Ну а раз сербы русским братья, значит для Украины враги... Вот такая простая арифметика...Ну и как она на этот запрос будет реагировать...???
  3. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    -1
    Сегодня, 09:18
    Вот и решили украинские политики, что лучше промолчать и в целом проигнорировать данную тему, нежели акцентировать на ней внимание и давать какие-то оценки событиям двадцатипятилетней давности.

    Ну, да. Отреагируешь, а в следующий раз поднимут вопрос об украине.
  4. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    0
    Сегодня, 09:26
    А на хрена о чём-то кастрюлеголовых спрашивать?

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