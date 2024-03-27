Получено первое изображение самолёта F-22 ВВС США с новыми топливными баками и стелс-капсулами

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Получено первое изображение самолёта F-22 ВВС США с новыми топливными баками и стелс-капсулами

Военно-воздушные силы ВС США продолжают модернизацию малозаметных многоцелевых истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-22 Raptor, средний срок эксплуатации которых подходит к середине. За последние несколько лет был внесен ряд изменений в техническую оснастку и оборудование самолетов данного класса с целью сохранения «доминирования» в небе.

Одним из таких улучшений стала установка новых внешних топливных баков и сенсорных модулей скрытых инфракрасных датчиков (стел-капсул), улучшающих уже существующие характеристики самолета в части радиолокационной заметности. Американские пользователи соцсетей обратили внимание на появление в открытом доступе снимка самолёта F-22 Raptor ВВС США, на котором изображен один из истребителей с этой новой конфигурацией, сообщает онлайн-издание военной тематики Zona Militar. Испытательный полет проходил вблизи с Аэрокосмическим центром в пустыне Мохаве (штат Калифорния) рядом с находящейся здесь же авиабазой ВВС США «Эдвардс» (Edwards Air Force Base).



Согласно данным, опубликованным американским специализированным сайтом The War Zone, новые модули Raptor будут включать датчики инфракрасной системы слежения и поиска (IRST). Первоначально планировалось, что эта функция будет включена на этапе проектирования и разработки прототипа демонстрационного истребителя YF-22, но по бюджетным причинам того времени внедрение этого оборудования было отложено.


Пара прототипов YF-22 с двигателями GE YF120 и P&W YF119


В дополнение к новым модулям было разработано еще одно усовершенствование для нивелирования одного из существенных недостатков F-22, связанных с малой дальность его полета. Эта проблема стала наиболее актуальной с учетом усиления военного присутствия ВС США в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках стратегического противостояния с Китаем, разрабатывающим и принимающим на вооружение новые системы ПВО.

По сравнению с существующими 600-галлонными (2 271 литр) топливными баками, новые малозаметные конструкции не влияют на радиолокационные и другие характеристики самолета. Хотя более подробной информации нет, баки будут иметь некоторые общие черты с нынешними танками, поскольку при катапультировании во время полета пилон, который прикрепляет их к крылу самолета, также отсоединяется.

Внедренные технические новшества и дальнейшая модернизация должны улучшить возможности F-22 в сравнении с российскими истребителями пятого поколения Су-57 и китайскими аналогами Chengdu J-20 в гипотетическом конфликте, пишет Zona Militar. Результатом нововведений с точки зрения возможностей Raptor является дальнейшее улучшение его ситуационной осведомленности о поле боя. Что касается будущей замены парка из 180 самолетов F-22, имеющихся в распоряжении ВВС США, все эти новые технологии должны быть опробованы и отработаны на Raptor, чтобы в будущем перенести их на новый истребитель шестого поколения, разрабатываемы в рамках проекта NGAD.
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3 комментария
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  1. Bad_gr Ранг пользователя
    Bad_gr
    +1
    Сегодня, 10:43
    поскольку при катапультировании во время полета пилон, который прикрепляет их к крылу самолета, также отсоединяется.
    Я так понял, внешний бак не аморфный, а подвесной обычной формы (без технологии стэлс), просто вбрасывается вместе с пилонами, после чего самолёт свою малозаметность для радаров восстанавливает.
    1. Николай Николаевич Ранг пользователя
      Николай Николаевич
      +1
      Сегодня, 11:00
      Цитата: Bad_gr
      Я так понял, внешний бак не аморфный, а подвесной обычной формы (без технологии стэлс), просто вбрасывается вместе с пилонами,

      По описанию похоже , что так. Видимо для полноценной эксплуатации всех достоинств СТЕЛС бак должен использоваться только для увеличения дальности с последующим сбросом.Накладно, но выбирать надо, либо СТЕЛС, либо дальность, видимо конформные баки не отвечают требованиям СТЕЛС.
  2. НИКНН Ранг пользователя
    НИКНН
    +1
    Сегодня, 10:47
    Внедренные технические новшества и дальнейшая модернизация должны улучшить возможности F-22 в сравнении с российскими истребителями пятого поколения Су-57 и китайскими аналогами Chengdu J-20 в гипотетическом конфликте

    Понятно, что техника не стоит на месте и самолеты модернизируются по мере возможностей , особенно такие дорогостоящие. Но это происходит не только в США.

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