Источник: Севмаш готовится к закладке двух АПРКСН проекта «Борей-АМ» для Северного и Тихоокеанского флотов

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Источник: Севмаш готовится к закладке двух АПРКСН проекта «Борей-АМ» для Северного и Тихоокеанского флотов

Северный и Тихоокеанский флоты будут иметь в своем составе по шесть стратегических ракетоносцев базового и модернизированного проектов "Борей/Борей-А". Закладка еще двух подводных ракетных крейсеров запланирована на этот год. Об этом сообщил источник в российском ОПК.

Два атомных подводных ракетных крейсера стратегического назначения будут заложены на "Севмаше" в этом году, более точные сроки не называются. Строительство будет вестись по модернизированному проекту "Борей-АМ" в рамках контракта 2021 года. Ракетоносцы предназначены для Северного и Тихоокеанского флотов.



В этом году для Северного и Тихоокеанского флотов заложат по атомному крейсеру модернизированного проекта 955АМ "Борей-АМ". Все они были законтрактованы в 2021 году

- приводит ТАСС слова источника.

Таким образом, в составе двух флотов будет по шесть подводных ракетоносцев данного проекта, учитывая уже построенные, строящиеся и готовящиеся к закладке. На данный момент в составе Северного флота находятся два подводных крейсера - это "Юрий Долгорукий" проекта "Борей" и "Князь Владимир" "Борей-А", третий крейсер "Князь Пожарский" достраивается на плаву. В составе Тихоокеанского флота значатся пять "Бореев" базового и модернизированного проектов: "Александр Невский", "Владимир Мономах", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов" и "Император Александр III". В строительстве: "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин", еще два готовятся к закладке.

АПРКСН проекта "Борей": водоизмещение подводное - 24000 тонн, глубина погружения - 480 метров, экипаж - 107 человек, автономность - 90 суток, подводная скорость - 29 узлов. На вооружении БРПЛ Р-30 Булава, торпеды калибра 533 мм, ракеты-торпеды РПК-6М "Водопад". Обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью.
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    13 комментариев
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    1. Владимир Нижегородский Ранг пользователя
      Владимир Нижегородский
      +5
      Сегодня, 09:41
      Дай Бог нашим корабеллам осуществить все наши планы по производству атомных подводных лодок.
      Проекты ещё новые, технологии не стоят на месте.
      Надеемся на конструкторов идеи для развития есть.
    2. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +1
      Сегодня, 09:45
      Как говорится в добрый путь. Дай Бог не крайние.
    3. Zacvasetskiy Ранг пользователя
      Zacvasetskiy
      0
      Сегодня, 09:53
      Вот ещё и "Акулу" передумают на лом резать и будет нормально.
      1. ТермиНахТер Ранг пользователя
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 10:22
        Увы, для пр. 941 реальных задач нет, а содержание этой громадины влетает в копеечку. Как не жаль, но их ждет списание.
        1. bayard Ранг пользователя
          bayard
          0
          Сегодня, 11:03
          Цитата: ТермиНахТер
          Как не жаль, но их ждет списание.

          Они уже все списаны и теперь ждут утилизации . Но очень хотелось бы увидеть хотя бы одну из них в качестве Музея Технических Возможностей Человечества . Для этого нужно будет перевести "Дмитрия Донского" в С.Петербург , вытащить его на "вечный стапель" , окружить смотровыми "лесами" и использовать как Музей атомного подводного судостроения , тематический отель с рестораном в кают-компании , с сауной и бассейном ... с учебными классами для нахимовцев и курсантов военно-морских ВУЗов . От посетителей и постояльцев отбоя точно не будет , это можно рассматривать не только как культурный проект на самоокупаемости , но и как коммерческий проект , но главное - это память свершений наших предков , который будет будоражить умы следующих поколений глядя на такую невообразимую мощь и красоту .
          Ещё одну можно было бы отбуксировать в Архангельск для использования в таком же качестве . Но этот случай надо уже обсчитывать отдельно , ибо там отапливать эту громаду придётся больше и дольше , а посетителей точно будет меньше . . Возможно стоимость подготовка и ещё одной "Акулы" в качестве музея выйдет не дороже стоимости их утилизации . .. Но как минимум одну "Акулу" точно надо сохранить в качестве музея .
        2. Sergey39 Ранг пользователя
          Sergey39
          0
          Сегодня, 12:09
          Лодку, можно и сохранить, но для нее нет ракет. Их не производят. Да и сама лодка стала опытовой. На ней переоборудовали одну шахту под испытания ракет «Булова». Все ПЛАРБы делаются под определенную ракету. Реакторы на лодке выработали срок и пора менять ядерное топливо, а это дорогостоящий и трудоемкий процесс. Модернизация не целесообразна. Время «Акул» прошло, только сохранить, как музейный экспонат.
    4. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 09:53
      Чем больше сдадим - тем лучше! (с) good lol
    5. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      +1
      Сегодня, 10:01
      АПРКСН проекта "Борей": водоизмещение подводное - 24000 тонн, глубина погружения - 480 метров, экипаж - 107 человек, автономность - 90 суток, подводная скорость - 29 узлов. На вооружении БРПЛ Р-30 Булава, торпеды калибра 533 мм, ракеты-торпеды РПК-6М "Водопад". Обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью.

      Этот "агрегат" вызывает благоговение!!! Вражине есть чего бояться
    6. BABAY22 Ранг пользователя
      BABAY22
      +4
      Сегодня, 10:02
      Я считаю, что имя "Иосиф Сталин" неплохо подойдет.
      1. pin_code Ранг пользователя
        pin_code
        +1
        Сегодня, 10:30
        Корабль с таким именем должен быть надводным , чтобы видели и вспоминали.
        1. bayard Ранг пользователя
          bayard
          -2
          Сегодня, 11:10
          Такое имя должен носить только авианосец или атомный крейсер , и рангом не ниже , ни на дюйм .
          А с "царебесием" и белогвардейщиной надо завязывать .
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        -1
        Сегодня, 10:46
        Цитата: BABAY22
        Я считаю, что имя "Иосиф Сталин" неплохо подойдет
        Это будет замечательным названием!
    7. Alexey RA Ранг пользователя
      Alexey RA
      -2
      Сегодня, 11:17
      Северный и Тихоокеанский флоты будут иметь в своем составе по шесть стратегических ракетоносцев базового и модернизированного проектов "Борей/Борей-А". Закладка еще двух подводных ракетных крейсеров запланирована на этот год. Об этом сообщил источник в российском ОПК.

      Шикарно. А прикрывать это всё великолепие будут десять "Ясеней". Которые одновременно с этим будут охотиться за американскими ПЛАРБ и АУГ, а также наносить удары КРМБ.
      Я уж не говорю про то, кто будет РПКСН из базы выводить и прикрывать во время нахождения в базе. Как там с закладкой новых ТЩ и корветов ПЛО?

      Может лучше не новые мишени для "девственниц" закладывать, а озаботиться кораблями прикрытия для уже существующих и заложенных?

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