Источник: Севмаш готовится к закладке двух АПРКСН проекта «Борей-АМ» для Северного и Тихоокеанского флотов
Северный и Тихоокеанский флоты будут иметь в своем составе по шесть стратегических ракетоносцев базового и модернизированного проектов "Борей/Борей-А". Закладка еще двух подводных ракетных крейсеров запланирована на этот год. Об этом сообщил источник в российском ОПК.
Два атомных подводных ракетных крейсера стратегического назначения будут заложены на "Севмаше" в этом году, более точные сроки не называются. Строительство будет вестись по модернизированному проекту "Борей-АМ" в рамках контракта 2021 года. Ракетоносцы предназначены для Северного и Тихоокеанского флотов.
- приводит ТАСС слова источника.
Таким образом, в составе двух флотов будет по шесть подводных ракетоносцев данного проекта, учитывая уже построенные, строящиеся и готовящиеся к закладке. На данный момент в составе Северного флота находятся два подводных крейсера - это "Юрий Долгорукий" проекта "Борей" и "Князь Владимир" "Борей-А", третий крейсер "Князь Пожарский" достраивается на плаву. В составе Тихоокеанского флота значатся пять "Бореев" базового и модернизированного проектов: "Александр Невский", "Владимир Мономах", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов" и "Император Александр III". В строительстве: "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин", еще два готовятся к закладке.
АПРКСН проекта "Борей": водоизмещение подводное - 24000 тонн, глубина погружения - 480 метров, экипаж - 107 человек, автономность - 90 суток, подводная скорость - 29 узлов. На вооружении БРПЛ Р-30 Булава, торпеды калибра 533 мм, ракеты-торпеды РПК-6М "Водопад". Обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью.
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