Американское СМИ: Массированные удары ВС РФ по Сумской области стали ответом на атаки ВСУ против Белгорода
Российская армия в последнее время активизировала нанесение ударов по территории приграничной Сумской области Украины. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Как утверждает американское СМИ, удары ВС РФ по Сумской области стали ответом на атаки ВСУ против Белгорода. Как известно, в последний месяц украинские формирования особенно активно обстреливают из артиллерии приграничные населенные пункты Белгородской области, пытаются наносить ракетные удары по самому Белгороду, постоянно запускают беспилотники и периодически пытаются ворваться на территорию России силами диверсионно-разведывательных групп.
Из-за украинских обстрелов, отмечает американский ресурс, российские власти были вынуждены закрыть ряд школ и торговых центров в Белгородской области. Кроме того, российским силовикам приходится отражать нападения боевиков из «Русского добровольческого корпуса» (запрещен в РФ как террористическая и экстремистская организация), инспирированные украинской военной разведкой.
По утверждению американского телеканала, ранее украинские формирования тоже пытались нападать на Белгородчину. Но тогда эти действия не приводили к столь массированным ударам по территории Сумской области, как в настоящее время.
Помимо Сумской области, массированным ударам подвергаются и объекты в Харьковской области. Из-за поражения объектов энергетической инфраструктуры, в регионе наблюдаются серьезные проблемы с энергоснабжением. ВС РФ стараются уничтожать позиции ВСУ на Харьковщине, с которых ведутся обстрелы российской территории, в том числе и Белгорода.
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