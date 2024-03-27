Американское СМИ: Массированные удары ВС РФ по Сумской области стали ответом на атаки ВСУ против Белгорода

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Американское СМИ: Массированные удары ВС РФ по Сумской области стали ответом на атаки ВСУ против Белгорода

Российская армия в последнее время активизировала нанесение ударов по территории приграничной Сумской области Украины. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Как утверждает американское СМИ, удары ВС РФ по Сумской области стали ответом на атаки ВСУ против Белгорода. Как известно, в последний месяц украинские формирования особенно активно обстреливают из артиллерии приграничные населенные пункты Белгородской области, пытаются наносить ракетные удары по самому Белгороду, постоянно запускают беспилотники и периодически пытаются ворваться на территорию России силами диверсионно-разведывательных групп.



Из-за украинских обстрелов, отмечает американский ресурс, российские власти были вынуждены закрыть ряд школ и торговых центров в Белгородской области. Кроме того, российским силовикам приходится отражать нападения боевиков из «Русского добровольческого корпуса» (запрещен в РФ как террористическая и экстремистская организация), инспирированные украинской военной разведкой.

По утверждению американского телеканала, ранее украинские формирования тоже пытались нападать на Белгородчину. Но тогда эти действия не приводили к столь массированным ударам по территории Сумской области, как в настоящее время.

Помимо Сумской области, массированным ударам подвергаются и объекты в Харьковской области. Из-за поражения объектов энергетической инфраструктуры, в регионе наблюдаются серьезные проблемы с энергоснабжением. ВС РФ стараются уничтожать позиции ВСУ на Харьковщине, с которых ведутся обстрелы российской территории, в том числе и Белгорода.
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    17 комментариев
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 09:33
      Массированные удары ВС РФ по Сумской области стали ответом на атаки ВСУ против Белгорода

      Зуб за зуб, глаз за глаз - злить не нужно больше нас...!!! am
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 09:35
      Какие могут быть ограничения?
      Да, практически и, никаких!
      Война, в "белых перчатках" такое не выиграть, хотя и маратся по самую макушку, это, все ж край, а то и за ним!!! soldier
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 09:48
      российским силовикам приходится отражать нападения боевиков из «Русского добровольческого корпуса»
      Разбавленного румынами, поляками и еще не понятно кем. Американский канал, отмечает, что раньше в ответ на нападение такие массированные удары не проводились. Значит наконец пришло время снять "белые перчатки" начать бить "по взрослому" без оглядки на кого бы то ни было.
    4. Ghost1 Ранг пользователя
      Ghost1
      +1
      Сегодня, 09:56
      А нужно не отвечать, а действовать на упреждение, всё же цели поставлены ещё в 22г.
    5. Путник_2 Ранг пользователя
      Путник_2
      -1
      Сегодня, 10:00
      Я давно уже писал, что необходимо нанести удар, силами 2-3 дивизий хотя бы, в Сумской области. Помимо того, что это создаст для ВСУ и прочих нацистских образований проблемы для нанесения ими ударов по Белгородской области, это еще и вынудит их перебрасывать туда войска из Донецкой области или Херсонской. А это значительно облегчит освобождение этих областей. Но у нас как то уж больно долго запрягают.
    6. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 10:07
      А тем временем....

      В России началась процедура признания певицы Аллы Пугачевой иноагентом. Об этом сайту RT заявил общественник Виталий Бородин.

      Активист подчеркнул, что соответствующее письмо он направил в Генпрокуратуру, а это ведомство направило обращение, соответственно, в Министерство юстиции РФ, которое и выносит решение по статусам иноагентов.

      https://www.kp.ru/online/news/5736653/

      Наконец то зашевелились. good Пусть эта "звездная" парочка сидит в своей загранице и больше к нам в Россию носа не кажет после своих высказываний про нашу страну и россиян.
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +2
        Сегодня, 10:17
        Тудыть её в качель! (с) good Правильно делают и всех наград и регалий лишить!
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 10:27
        В России началась процедура признания певицы Аллы Пугачевой

        Поздно что-то они одумались. Это надо делать давно
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          +4
          Сегодня, 10:37
          Лучше поздно чем никогда. Вероятно пока она пасть не разевала - думали что так и пролезет, оставят бабку как есть. Но Пугачиха сама всё испоганила...

          Получается Песков целовал руки иноагентше.....
          1. Голландец Михель Ранг пользователя
            Голландец Михель
            0
            Сегодня, 10:41
            Получается Песков целовал руки иноагентше
            Получается так! wink
      3. Дедок Ранг пользователя
        Дедок
        -1
        Сегодня, 10:44
        Пусть эта "звездная" парочка сидит в своей загранице и больше к нам в Россию носа не кажет после своих высказываний про нашу страну и россиян.


        они и так - там...
        вопрос о гонорарах которые получает за трансляцию записанных выступлений
        сидеть там и получать денюжку отсюда... ну вы понимаете о чем я.
        надо прекращать денежную потпитку этой публики отсюда
        вот когда денюжка не будет капать, вот тогда и подведем итоги
        1. ANB Ранг пользователя
          ANB
          +2
          Сегодня, 10:53
          . когда денюжка не будет капать

          Так для этого и признают иноагентом. Им денежку уже запретили платить.
          1. Nexcom Ранг пользователя
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 10:58
            Дополнение.

            Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин уже не раз обращался в различные инстанции, в том числе в Генпрокуратуру, с требованиями проверить российских артистов на предмет административных и уголовных нарушений. Кроме Аллы Пугачёвой он просил инициировать проверки в отношении Лии Ахеджаковой, Дианы Арбениной, Валерия Меладзе, Данилы Козловского. Бородина волновала их позиция относительно специальной военной операции на Украине.

            https://www.e1.ru/text/world/2024/03/27/73388285/
      4. dauria Ранг пользователя
        dauria
        -3
        Сегодня, 11:04
        процедура признания певицы Аллы Пугачевой иноагентом.

        Ну всё , теперь как победим ...Иноагенты среди шутов ? Очнитесь , Алле выпала незавидная доля быть клапаном для "стравливания пара ". А так просто безобидная дура .
      5. sibiryk Ранг пользователя
        sibiryk
        +1
        Сегодня, 11:59
        В России началась процедура признания певицы Аллы Пугачевой иноагентом. Об этом сайту RT заявил общественник Виталий Бородин.

        Это предполагаемый подарок к 75-летию? Если так, то класс!
    7. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +1
      Сегодня, 10:09
      И это только начало , приготовьтесь к приёму....
    8. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 10:25
      приходится отражать нападения боевиков из «Русского добровольческого корпуса»
      Отражать не надо ничего. Надо просто уничтожить этот власовский корпус. Полностью!

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