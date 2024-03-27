Президент Мексики: Поток мигрантов в США продолжится, если Штаты не ответят на наши просьбы

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Президент Мексики: Поток мигрантов в США продолжится, если Штаты не ответят на наши просьбы

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предупредил, что, если Соединенные Штаты не выполнят просьбы Латинской Америки о помощи, приток мигрантов в эту страну продолжится. Об этом политик сказал в воскресном интервью программе «60 минутам» американского телеканала Fox News.

Напомним, что в январе Обрадор выдвинул ряд требований к США, чтобы остановить поток мигрантов к границе, начиная от отправки латиноамериканским странам помощи в размере 20 миллиардов долларов в год и заканчивая предоставлением определенного уровня амнистии нелегальным рабочим-иммигрантам в США.



Сообщается, что Мексика предприняла некоторые действия на уровне штата по сдерживанию массовой миграции по просьбе президента Байдена, сократив количество переходов, однако в феврале число мигрантов снова начало расти, и пограничный патруль ожидает весной очередного всплеска.

Президент отметил, что его страна старается делать все возможное для сокращения потока мигрантов в США, но без устранения коренных причин это явление невозможно побороть. Среди требований Обрадора к США называется также и отмена санкций в отношении Венесуэлы, и прекращение кубинского эмбарго. В Штатах считают подобные требования мексиканского лидера дипломатическим шантажом.
  • Официальный сайт Президента Мексики
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10 комментариев
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  1. Попуас Ранг пользователя
    Попуас
    +6
    Сегодня, 11:42
    Эрдоган Европу шантажировал, почему бы и Андрюхе не попробовать wink
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 11:56
      Шантаж оружие Штатов, а тут их же оружием, им же и по морде... Удачи Андресу Мануэлю Лопесу в этом нелегком деле!!! laughing
  2. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    0
    Сегодня, 11:45
    Как США шантажируют, так и их шантажируют. Неужели США не понравилось? wassat
  3. knn54 Ранг пользователя
    knn54
    +1
    Сегодня, 11:51
    Среди мигрантов немало выходцев из других стран,например из Венесуэлы
  4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:52
    «Президент Мексики предупредил, что, если Соединенные Штаты не выполнят просьбы Латинской Америки о помощи, приток мигрантов в эту страну продолжится» —

    — Можно ещё организовать чартерный рейс Душанбе - Мехико ...
    1. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      0
      Сегодня, 11:59
      А Мексика тут причем? belay .... лучше Душанбэ-Фашингтон good
    2. Single-n Ранг пользователя
      Single-n
      0
      Сегодня, 11:59
      Далеко. А вот из Ливии и прочей Африки:)) Кстати , а береговая охрана будет стрелять по нелегалам -неграм?
  5. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 11:53
    Поток мигрантов в США продолжится, если Штаты не ответят на наши просьбы
    Шантажист однако, но шантажист добрый - кроме денег себе просит еще за Венесуэлу и Кубу.
  6. Gomunkul Ранг пользователя
    Gomunkul
    0
    Сегодня, 12:03
    Если бы в самих США не были бы заинтересованы в притоке новых мигрантов, они бы давно перекрыли все лазейки. Если мигранты туда едут, значит это кому то выгодно.
    Ситуация с мигрантами напоминает классическую финансовую пирамиду, система функционирует ровно до тех пор, пока в пирамиду привлекаются новые вкладчики.
  7. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:16
    Полосатики считают обе Америки своей песочницей... результат логичный, их "песком" и накрыло.

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