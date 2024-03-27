«Рискованное излишество»: Американский эксперт считает, что использование ВКС РФ авиабомбы ФАБ-3000 будет лишним
56
Россия начала производство авиабомбы ФАБ-3000 для применения ее на Украине по позициям ВСУ, но украинской армии не нужно бояться этой авиабомбы. Как предполагает американский эксперт Дэвид Экс, использование этого боеприпаса слишком рискованно, а значит лишнее.
По мнению Экса, у российских ВКС имеется целая линейка авиабомб, начиная от ФАБ-250 и заканчивая ФАБ-1500, которые оснащаются унифицированными модулями планирования и коррекции для применения с фронтовых бомбардировщиков Су-34. ФАБ-3000 слишком большая для данного самолета, поэтому ее носителем будет дальний бомбардировщик Ту-22М3. А поскольку у ФАБ-3000 плохие аэродинамические характеристики, то даже оснащенная УМПК она далеко не полетит.
В общем, эксперт считает, что использование авиабомбы ФАБ-3000 повысит риск для ее носителей из-за необходимости приближаться к линии фронта. Поэтому ее использование будет редким. По его словам, данная бомба является "рискованным излишеством" на фоне уже имеющейся линейки боеприпасов такого типа.
До тех пор, пока у России есть множество небольших ФАБ и достаточное количество Су-34 для их перевозки, ФАБ-3000 должна оставаться диковинкой — особенно в качестве планирующей бомбы. Использование 3,3-тонного боеприпаса является рискованным излишеством, учитывая, насколько разрушительными уже являются небольшие планирующие бомбы сами по себе
- добавляет эксперт.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация