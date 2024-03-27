«Рискованное излишество»: Американский эксперт считает, что использование ВКС РФ авиабомбы ФАБ-3000 будет лишним

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«Рискованное излишество»: Американский эксперт считает, что использование ВКС РФ авиабомбы ФАБ-3000 будет лишним

Россия начала производство авиабомбы ФАБ-3000 для применения ее на Украине по позициям ВСУ, но украинской армии не нужно бояться этой авиабомбы. Как предполагает американский эксперт Дэвид Экс, использование этого боеприпаса слишком рискованно, а значит лишнее.

По мнению Экса, у российских ВКС имеется целая линейка авиабомб, начиная от ФАБ-250 и заканчивая ФАБ-1500, которые оснащаются унифицированными модулями планирования и коррекции для применения с фронтовых бомбардировщиков Су-34. ФАБ-3000 слишком большая для данного самолета, поэтому ее носителем будет дальний бомбардировщик Ту-22М3. А поскольку у ФАБ-3000 плохие аэродинамические характеристики, то даже оснащенная УМПК она далеко не полетит.



В общем, эксперт считает, что использование авиабомбы ФАБ-3000 повысит риск для ее носителей из-за необходимости приближаться к линии фронта. Поэтому ее использование будет редким. По его словам, данная бомба является "рискованным излишеством" на фоне уже имеющейся линейки боеприпасов такого типа.

До тех пор, пока у России есть множество небольших ФАБ и достаточное количество Су-34 для их перевозки, ФАБ-3000 должна оставаться диковинкой — особенно в качестве планирующей бомбы. Использование 3,3-тонного боеприпаса является рискованным излишеством, учитывая, насколько разрушительными уже являются небольшие планирующие бомбы сами по себе

- добавляет эксперт.
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    56 комментариев
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    1. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +12
      Сегодня, 10:19
      Вот именно вас то и забыли спросить. Что там за излишества.
      1. Alien From Ранг пользователя
        Alien From
        +5
        Сегодня, 10:21
        Без сопливых гололёд, пусть за контейнеровозами приглядывают.......
        1. Peter1First Ранг пользователя
          Peter1First
          +3
          Сегодня, 10:52
          Конечно американца никто не спрашивает, нужна нам 3т бонба, или нет! Тут интересен анализ летной техники, которая справится с такой "игрушкой". Действительно, посылать стратегический бомбер к линии фронта -слишком большой риск, т.к. он достаточно медленный и неповоротливый для таких дел! А что-то маленькое и быстрое такую дуру не потянет!
          1. lukash66 Ранг пользователя
            lukash66
            +1
            Сегодня, 11:05
            Поговаривают Су34 и Ту22М3М могут. А уж их то не назовёшь тихоходными и неповоротливыми.
        2. LIONnvrsk Ранг пользователя
          LIONnvrsk
          +5
          Сегодня, 11:05
          А вот мнение профильного спеца с высоты полёта:
          По ФАБ-3000 у меня есть лёгкое недоумение о её нужности.
          Целей под неё нет. Под неё нужно пилить УМПК с нуля и это уже будет по сути целый самолёт на бомбе. И вот его то уже будет замечательно видно любому ЗРК.
          Самый оптимальный боеприпас для УМПК это калибр 500кг. В различных вариантах. В кассетном, зажигательном, ядерном, фугасном и любом другом.
          Полуторку на УМПК поставили не от хорошей жизни как вы понимаете, а по той причине, что хромает точность попаданий и эту точность мы компенсируем мощностью. А надо бы точность компенсировать более совершенными системами наведения, или добавлением новых корректоров.
          Масса ВВ ФАБ-500 ~200кг
          Масса ВВ ФАБ-1500 ~700кг
          Масса ВВ ФАБ-3000 ~1400кг
          Разумеется увеличение мощности в разы, не даёт увеличение зоны поражения в разы.
          Все равно нужна точность. Одинокая ФАБ-3000 упавшая в 20 метрах от моста, нанесёт ему такие же никакие повреждения как и ФАБ-500.
          Ту-22 применяя УМПК получит пизды.
          Су-34 должен будет возить по две 3000 бомбы под крыльями, и с ними он ничем от Ту-22 по маневренности отличаться не будет. То есть тоже получит пизды. А аварийно скидывать трехтонки над своей территорией такое себе. Даже на "невзрыв"
          Поэтому 3000 канешн нужны, но на два варианта
          1) когда мы бонбим цель не защищённую ПВО вообще.
          2) когда полет предусмотрен только в один конец.
          Сегодня у нас огромное колличество видов авиационного вооружения и надо допиливать до совершенства их. Пилить ИНСы, пилить новые типы и виды коррекции и повышать надёжность.
          А ямы в полях копать для фоток, это весело, но войну так не выиграть.
          t.me/fighter_bomber/16083
          1. LIONnvrsk Ранг пользователя
            LIONnvrsk
            +2
            Сегодня, 11:11
            Цитата: LIONnvrsk
            По ФАБ-3000 у меня есть лёгкое недоумение о её нужности.
            Целей под неё нет. t.me/fighter_bomber/16083

            Но с другой стороны и такие делали... Значит, это кому-нибудь нужно yes
          2. Эдик Ранг пользователя
            Эдик
            +2
            Сегодня, 11:26
            Сейчас вас заминусят эксперды.А я полностью согласен.Всё так и есть!Ту-22 интересно с ФАБ-3000 работает секунд десять, его слышно и прилёт, десять секунд, и его уже опять не слышно. Пока ПВО в Красную книгу не занесём, будем терять летаки.Тут меня знаете как минусили, когда я говорил, что наша авиация очень опасалась работать.Ловите+
            1. LIONnvrsk Ранг пользователя
              LIONnvrsk
              +1
              Сегодня, 11:48
              Цитата: Эдик
              Сейчас вас заминусят эксперды....Тут меня знаете как минусили

              Ну, каждый склонен верить в то, что удобнее, приятнее... Пусть их! yes
              Но мы же здесь не за плюсики общаемся и мнение своё из-за минусов не меняем в угоду им! hi
              1. Эдик Ранг пользователя
                Эдик
                +1
                Сегодня, 11:56
                Цитата: LIONnvrsk
                Но мы же здесь не за плюсики общаемся и мнение своё из-за минусов не меняем в угоду им!

                Согласен,обидно только за людей видевших всё в натуре и писавших тут правду. hiМне фиолетово,но иногда кипеть начинаю.Особенно когда начинают что то писать про наших бойцов,меня прямо разрывает.
      2. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +5
        Сегодня, 10:22
        Цитата: lukash66
        Вот именно вас то и забыли спросить. Что там излишества.

        Засикали ребята, поняли что это "излишество", приготовлено для Банковской улицы.
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +2
          Сегодня, 10:30
          это "излишество", приготовлено для Банковской улицы
          А хорошо бы....
        2. Ганзалес Ранг пользователя
          Ганзалес
          +1
          Сегодня, 10:34
          Цитата: carpenter
          Цитата: lukash66
          Вот именно вас то и забыли спросить. Что там излишества.

          Засикали ребята, поняли что это "излишество", приготовлено для Банковской улицы.

          Надо испытать обязательно...Пишут ,что эта бомбочка уровень тактической яо по разрушительной силе..Мозги сразу прочистятся у некоторых..
          1. Эдик Ранг пользователя
            Эдик
            +2
            Сегодня, 10:43
            Цитата: Ганзалес
            Пишут ,что эта бомбочка уровень тактической яо по разрушительной силе..

            Врут, у нее радиус поражения метров 300, самое большее.Но контузии будут серьёзнейшие.
            1. Ганзалес Ранг пользователя
              Ганзалес
              +1
              Сегодня, 11:01
              Цитата: Эдик
              Цитата: Ганзалес
              Пишут ,что эта бомбочка уровень тактической яо по разрушительной силе..

              Врут, у нее радиус поражения метров 300, самое большее.Но контузии будут серьёзнейшие.

              Ну будем ждать применения ,укронацики расскажут ,если смогут симптомы и т.д. ))))
            2. YanniKounnar Ранг пользователя
              YanniKounnar
              +1
              Сегодня, 11:58
              "... mais les commotions cérébrales seront très graves..." mais quelles commotions cérébrales pouvez vous obtenir sur des cerveaux de "Bankova" déjà bien endommagés par la haine ? Des cerveaux sains auraient choisi de rester une terre neutre entre Russie et occident, cela aurait été bien bien plus bénéfique pour l'Ukraine et pour tous le monde ( sauf bien sur les USA et l'industrie de l'armement...)

              "...но сотрясения мозга будут очень серьезными... "но какие сотрясения мозга вы можете получить на уже изрядно поврежденных ненавистью" банковских " мозгах ? Если бы здоровые умы предпочли оставаться нейтральной территорией между Россией и Западом, это было бы гораздо выгоднее для Украины и для всего мира ( за исключением, конечно, США и военной промышленности...)
          2. свой1970 Ранг пользователя
            свой1970
            +1
            Сегодня, 11:22
            "Ганзалес
            +1
            Сегодня, 10:34
            Новый
            Цитата: carpenter
            Цитата: lukash66
            Вот именно вас то и забыли спросить. Что там излишества.
            Засикали ребята, поняли что это "излишество", приготовлено для Банковской улицы.
            Надо испытать обязательно...Пишут ,что эта бомбочка уровень тактической яо по разрушительной силе..Мозги сразу прочистятся у некоторых.."

            - еще б мозги прочистились у тех кто не понимает разницы в 1.4 тонны ВВ в ФАБ 3000 и 1 000 тонн в самом жиденьком артиллерийском снаряде ЯО мощностью в 1 Ктн в тротиловом эквиваленте
          3. 2k11 Ранг пользователя
            2k11
            0
            Сегодня, 12:19
            уровень тактического ЯО - это ОДАБ , вот их бы применять было гораздо интереснее и правильнее особенно по укрепам
        3. dauria Ранг пользователя
          dauria
          +2
          Сегодня, 10:43
          приготовлено для Банковской улицы.
          А что там за цель такая укреплённая на Банковой ? Бункер под 6-ю метрами бетона ? А обычные постройки и от ФАБ-500 сложатся . И даже лучше - общий радиус поращения от шести пятисоток гораздо больше чем от одной трёхтонки. Ну, раз делают - пусть будет . Мало ли ...Войн ещё много - плотины и бункеры ковырять.
        4. Попандос Ранг пользователя
          Попандос
          +3
          Сегодня, 10:46
          украинской армии не нужно бояться этой авиабомбы.

          Предлагаю экспЭрду, не бояться этой ФАБ в одном окопе с всушниками. А потом уже делиться впечатлениями насколько было не страшно, и сколь адреналина скопилось в портках.
      3. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +2
        Сегодня, 10:40
        Не его ума дело,что нам применять и когда!
      4. Severomor Ранг пользователя
        Severomor
        +1
        Сегодня, 10:43
        Вчера пшековский женерал скоропостижно скончался и по слухам ещё кое кто из наты. Может понос, а может Искандер. А если бы ФАБ 3000?
      5. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        0
        Сегодня, 11:48
        Много ФАБ-3000 и не нужно. Тут как у снайпера, один выстрел может решить важный вопрос.
    2. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +5
      Сегодня, 10:22
      Для кого излишество? Для вас и вашего желто-блакитного быдла? Ну нет, это ты, пиндoc, зря. Самый раз. А успокаивать бандерву можешь, они доверчивые. Тем более успокаивать за тысячи километров от места бомбежки это так по пиндocoвски.
      1. НИКНН Ранг пользователя
        НИКНН
        +3
        Сегодня, 10:40
        Цитата: Пленник
        Для кого излишество?

        Чтобы что то говорить об излишествах, начинать надо с оценки излишеств поставок оружия в украину, таких дальнобойных как ATACMS, HIMARS... А потом обсудим и наше оружие.
    3. Roma-1977 Ранг пользователя
      Roma-1977
      +3
      Сегодня, 10:25
      Если эта бомба принята на вооружение, несмотря на сравнительно небольшой радиус ее применения, значит предполагают, что Украина не сможет интенсивно использовать тяжелые ЗРК типа "Пэтриот" по причине роста их потерь при выдвижении на передок, изначального малого числа переданных комплексов и общего дефицита ракет к ним. А это значит, что условный Часов Яр вполне можно будет накрывать время от времени такими боеприпасами. А попадание одного такого боеприпаса нанесет несравнимо больший ущерб, чем, скажем, пара полуторатонных.
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 10:26
      «Американский эксперт считает, что использование ВКС РФ авиабомбы ФАБ-3000 будет лишним» —

      — ͟Н͟͟͟а͟͟͟ш͟͟͟ ͟͟͟о͟͟͟т͟͟͟в͟͟͟е͟͟͟т͟͟͟ ͟͟͟Ч͟͟͟у͟͟͟м͟͟͟б͟͟͟у͟͟͟р͟͟͟л͟͟͟е͟͟͟н͟͟͟у:
      — «Не суй свой нос, куда собака хвост не совала»...
      1. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 11:00
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        «Американский эксперт считает, что использование ВКС РФ авиабомбы ФАБ-3000 будет лишним» —

        — ͟Н͟͟͟а͟͟͟ш͟͟͟ ͟͟͟о͟͟͟т͟͟͟в͟͟͟е͟͟͟т͟͟͟ ͟͟͟Ч͟͟͟у͟͟͟м͟͟͟б͟͟͟у͟͟͟р͟͟͟л͟͟͟е͟͟͟н͟͟͟у:
        — «Не суй свой нос, куда собака хвост не совала»...

        Да уж, кто бы говорил про излишества, но только не америкосы. Что-то никто из них не обмолвился, что ядерные бомбы, взорванные над Хиросимой и Нагасаки были "излишествами". Во Вьетнаме поселения напалмом выжигали, Ханой накрыли ковровой бомбёжкой, травили всю растительность дефолиантами. В иракском городке Фаллуджа белым фосфором всё живое жгли, не задумываясь об "излишествах". Учителя х... хреновы. am
    5. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +4
      Сегодня, 10:27
      Для уничтожения укрорейха излишне мощных вооружений не бывает. Всё пригодится и всё применится в нужное время и в нужном месте. yes
    6. Русфанер Ранг пользователя
      Русфанер
      +2
      Сегодня, 10:27
      Американский эксперт считает, что использование ВКС РФ авиабомбы ФАБ-3000 будет лишним (с)

      Что заволновался, "эксперд", много ваших поубивает, а кого не убьёт, так дураками сделает?
      А по мне, так чем "толще" бомба, тем легче нашим солдатам! Ещё бы всучное ПВО пустить в расход, чтобы дешевле и гуще бомбить.
      1. Grencer81 Ранг пользователя
        Grencer81
        +2
        Сегодня, 10:35
        Тут недавно польский бригадный генерал на банановой кожуре подскользнулся...и насмерть...
      2. Grencer81 Ранг пользователя
        Grencer81
        +2
        Сегодня, 10:36
        А где то на складах тоскует "Царь -бомба " на 9000 кг.
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 10:41
          Вот представьте массированный налёт на ВСУшников с использованием 9 штук ФАБ-3000 УМПК..... fellow
          1. Эдик Ранг пользователя
            Эдик
            0
            Сегодня, 11:50
            Цитата: Nexcom
            Вот представьте массированный налёт на ВСУшников с использованием 9 штук ФАБ-3000 УМПК.....

            Этот боеприпас предназначен в основном для поражения промышленных объектов, жилых застроек и инфраструктуры противника!Там он хорош.
    7. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 10:29
      «Рискованное излишество»
      Для скаклов самое то! Ещё и мало будет wink
    8. Arifon Ранг пользователя
      Arifon
      +3
      Сегодня, 10:29
      "ФАБ-3000 - рискованное излишество..."
      Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки - разумная необходимость.
      "- Иди.оты. бл..ь..." /Лавров/
    9. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +3
      Сегодня, 10:29
      А малыш и толстяк избыточными не были подозреваю recourse belay
    10. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +2
      Сегодня, 10:32
      Рассуждения вполне здравые. Надо найти способ их обходить.
    11. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 10:34
      Какие то выводы будут... потом.
      А пока мнения, версии, критика и различные сомнения...
      В общем, время покажет, кто и как угадал/не угадал.
    12. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 10:36
      Як - 3 весил менее 3 тонн перед боевым вылетом.Представляете размер "крылушек" УМПК для ФАБ 3000.Но русский злой военный гений что нибудь придумает. laughing
      1. Berkut752 Ранг пользователя
        Berkut752
        0
        Сегодня, 11:09
        tralflot1832
        (Андрей С.), Вы пХавы, мой дХуг, РУССКИЙ злой военный гений , уже придумал. Да у Як-3
        Размах крыла всего : 9,20 м, по 4,6 с каждой стороны.
        Площадь крыла: 14,83 м²
        Использовалась в Афганистане, Сирии, для ударов по укрепрайону "Азовстали" весной 2022-го.
        Но теперь она поумнела, обзавелась модулями планирования и самонаведения, что позволяет наносить ею удары с расстояния в 70-80 км. При ее взрыве в радиусе 40 метров погибнет все живое. В пределах еще 160 метров вражеские солдаты получат от ударной волны сильные контузии и кровотечения. На 260 метров разлетятся и осколки от взрыва. Вороночку ФАБ-3000 оставит после себя. Глубиной до 15 метров и диаметров около 30. В такую мини-ямку могут без проблемами уместиться поставленными друг на друга сразу четыре грузовика. Проверено испытаниями на полигоне и в реале.
    13. Slon_on Ранг пользователя
      Slon_on
      +1
      Сегодня, 10:36
      Коль завыли, значит делается всё правильно. Одна ФАБ-3000, минус взводный опорный пункт ВСУ.
      1. Комментарий был удален.
      2. Berkut752 Ранг пользователя
        Berkut752
        +1
        Сегодня, 11:15
        Slon_on
        (Пётр) ВЗВОДНЫЙ ЛИ ? ЭТО КАКОЙ ЖЕ ВЗВОД должОН быть. Батенька Вы ""мой"" ?
        Использовалась в Афганистане, Сирии, для ударов по укрепрайону "Азовстали" весной 2022-го. Кстати именно после неё они повылазили как тараканы, из всех щелей.
        Но теперь она поумнела, обзавелась модулями планирования и самонаведения, что позволяет наносить ею удары с расстояния в 70-80 км. При ее взрыве в радиусе 40 метров погибнет все живое. В пределах еще 160 метров вражеские солдаты получат от ударной волны сильные контузии и кровотечения. На 260 метров разлетятся и осколки от взрыва. Вороночку ФАБ-3000 оставит после себя. Глубиной до 15 метров и диаметров около 30. В такую мини-ямку могут без проблемами уместиться поставленными друг на друга сразу четыре грузовика. Проверено испытаниями на полигоне и в реале.
    14. Ганзалес Ранг пользователя
      Ганзалес
      +2
      Сегодня, 10:38
      Если амерсы так заныли,то думаю эффективная бомбочка ..Если простые бахают и в радиуче 100 метров все контуженные и блиндажы сплющиваются ..
      Массированный удар ими и ждем капитуляции
    15. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      +1
      Сегодня, 10:40
      Может для сверхтяжелых бомб, стоит разработать свои, более аэродинамичные корпуса. Эхо прошлых войн в них проглядываются до сих пор. what request
      1. Ганзалес Ранг пользователя
        Ганзалес
        0
        Сегодня, 11:36
        Цитата: МятныйПряник
        Может для сверхтяжелых бомб, стоит разработать свои, более аэродинамичные корпуса. Эхо прошлых войн в них проглядываются до сих пор. what request

        Доработают обязательно..Сперва на укронациках испытаем !!!
      2. ved_med12 Ранг пользователя
        ved_med12
        0
        Сегодня, 12:18
        Цитата: МятныйПряник
        Может для сверхтяжелых бомб, стоит разработать свои, более аэродинамичные корпуса. Эхо прошлых войн в них проглядываются до сих пор. what request

        Пластиковый обтекатель "на нос", складные композитные крылья "а ля" ланцет...
        Не говорю, что легло, но приделать можно.
    16. Романенко Ранг пользователя
      Романенко
      +3
      Сегодня, 10:42
      Использование ФАБ 3000 в полной мере отвечает требованиям ВСУ к утилизации своих бандерлогов - хлоп и все пропали без вести вместе с опорником.
    17. К-50 Ранг пользователя
      К-50
      +2
      Сегодня, 10:46
      «Рискованное излишество»: Американский эксперт считает, что использование ВКС РФ авиабомбы ФАБ-3000 будет лишним

      Что-то пин дос ня молчала об излишестве, когда сбрасывала бомбы на Хиросиму и Нагасаки, атомные.
      Хотя там уж точно было лишне, потому как война уже заканчивалась.
      Так что чья бы корова мычала! fellow
    18. Павленко Валерий Ранг пользователя
      Павленко Валерий
      0
      Сегодня, 10:55
      Будет не лишним, чтоб ты хааало свое заткнул. В КБ не дураки сидят и уже все проверено и испытано. Ты своему бид она самоходной это скажи.
    19. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      +1
      Сегодня, 10:57
      Волнуется за наших летчиков, что им рисковать придется?
      А откуда он может знать дальность планирования? Он видел крылья УМПК для этой бимбы? Где?
      В то время, как сами американцы во всю работают именно над планирующими ядерными В-61-12, он что, не в курсе, что это неразумно?
      А цели найдутся, нам еще далеко отодвигать ЛБС, аж до Польши и Румынии, а том на пути много всякого, мосты, тоннели, бункеры, защищенные аэродромы...французы вот маячат - мы что, пожалеем для них трехтонку? Нет, конечно, надо чтоб им на следущие 200 лет отшибло желание.
      Так что, напрасно эксперт переживает, все будет хорошо. Если хочет, может приехать в "Нью-Йорк" Донецкой республики, сам все увидит.
    20. Ыукпу
      Ыукпу
      0
      Сегодня, 10:58
      Так никто не мешает ракетный ускоритель приделать для увеличения дальности полета. Давно об этом ходят разговоры.
    21. Lynnot Ранг пользователя
      Lynnot
      0
      Сегодня, 11:04
      Для небратьев самого лучшего не жалко
    22. Светлан Ранг пользователя
      Светлан
      0
      Сегодня, 11:04
      На то как полагают эксперты, внимания обращать не нужно. Нужно обращать внимание на математические и инженерные расчёты конструкторов. Ведь только им известны точные формы и цифры
    23. BARKAS Ранг пользователя
      BARKAS
      0
      Сегодня, 11:07
      Значит хорошая бомба надо брать
    24. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 11:08
      «Рискованное излишество»: Американский эксперт считает, что использование ВКС РФ авиабомбы ФАБ-3000 будет лишним

      Вы учтите, широкая «русская душа» в экстренном случае (при начале ТМВ) и вам приготовила «чрезмерные подарки» от 750 Кт до 2 Мт... belay
    25. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      0
      Сегодня, 12:04
      Использование 3,3-тонного боеприпаса является излишеством, учитывая, насколько разрушительными уже являются небольшие планирующие бомбы сами по себе
      recourse Приберечь для Нью-Йорка, в самый раз будет? feel

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