На Украине активно ведется обсуждение возможности мобилизовать в ряды ВСУ с 18 лет. По некоторым данным, подобный вариант, хоть и в несколько завуалированной форме, предусмотрен в новом правительственном законопроекте об ужесточении мобилизации.Стоит отметить, что эти отчаянные меры напрямую связаны с колоссальными потерями, которые украинская армия несет на фронте. В свою очередь, недавний эпизод, опубликованный в Сети, является ярким тому подтверждением.Так, ряд российских пабликов выложил видео с БПЛА, заснятое бойцами ВС РФ, на котором запечатлен момент попадания ПТУРа по украинской БМП. При этом, в ходе эвакуации с поля боя экипаж машины не только не подбирает двух своих раненных, но и проезжает одному из них по ногам.На кадрах видно, как один из бойцов оказывается под колесами «убегающей» БМП. После этого он немного приподнимается и снова падает на землю. Вероятно, машина проехала ему по ногам. При этом справа виден еще один раненный, который сигнализировал сослуживцам, чтобы его забрали. В результате он так и остался на поле боя.С учетом такого отношения, не удивительно, что потери в украинской армии доходят до пугающих масштабов. На этом фоне слова Зеленского о 30 тысячах погибших бойцов с начала конфликта не просто вызывают скепсис, а выглядят откровенной и циничной ложью.Собственно, таковой являются практически все заявления главы киевского режима. При этом военнообязанным украинским гражданам было бы полезно посмотреть данное видео, чтобы понимать, что их жизнь не будет стоить «ломанного гроша», после того, как они попадут в зону боевых действий.