Подбитая БМП ВСУ во время эвакуации проехала по ногам одного из своих же раненых, оставив его на поле боя

13
Подбитая БМП ВСУ во время эвакуации проехала по ногам одного из своих же раненых, оставив его на поле боя

На Украине активно ведется обсуждение возможности мобилизовать в ряды ВСУ с 18 лет. По некоторым данным, подобный вариант, хоть и в несколько завуалированной форме, предусмотрен в новом правительственном законопроекте об ужесточении мобилизации.

Стоит отметить, что эти отчаянные меры напрямую связаны с колоссальными потерями, которые украинская армия несет на фронте. В свою очередь, недавний эпизод, опубликованный в Сети, является ярким тому подтверждением.



Так, ряд российских пабликов выложил видео с БПЛА, заснятое бойцами ВС РФ, на котором запечатлен момент попадания ПТУРа по украинской БМП. При этом, в ходе эвакуации с поля боя экипаж машины не только не подбирает двух своих раненных, но и проезжает одному из них по ногам.

На кадрах видно, как один из бойцов оказывается под колесами «убегающей» БМП. После этого он немного приподнимается и снова падает на землю. Вероятно, машина проехала ему по ногам. При этом справа виден еще один раненный, который сигнализировал сослуживцам, чтобы его забрали. В результате он так и остался на поле боя.







С учетом такого отношения, не удивительно, что потери в украинской армии доходят до пугающих масштабов. На этом фоне слова Зеленского о 30 тысячах погибших бойцов с начала конфликта не просто вызывают скепсис, а выглядят откровенной и циничной ложью.

Собственно, таковой являются практически все заявления главы киевского режима. При этом военнообязанным украинским гражданам было бы полезно посмотреть данное видео, чтобы понимать, что их жизнь не будет стоить «ломанного гроша», после того, как они попадут в зону боевых действий.

    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    13 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      +2
      Сегодня, 10:36
      Из чего в нее стреляли то, вроде попали, а она свинтила?
      1. Попуас Ранг пользователя
        Попуас
        +2
        Сегодня, 10:45
        Голос оператора не слышите что ли? Слышно же из рпг! Смотрел видео в первоначальном виде..там цели обозначает похоже что появились планшеты! И там две БМП были!
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +2
          Сегодня, 11:18
          На этом фоне слова Зеленского о 30 тысячах погибших бойцов с начала конфликта не просто вызывают скепсис, а выглядят откровенной и циничной ложью.

          Сталину почему-то приписывают слова " У нас пленных нет, у нас есть предатели" авторство на которые принадлежат Геббельсу... А в УкроРейхе у нацистов и пленных нет, которым они стреляют в спину при попытке сдаться и раненых нет, которых они бросают и сматываются... Зато есть сказки про невозвратные потери в 30 тыс... Так и хочется задать Зеле ехидный вопрос - А остальные потери вы воскресили и возвратили, как Иисус вернул к жизни Лазаря...??? Вы же в него не верите... am
        2. Single-n Ранг пользователя
          Single-n
          +2
          Сегодня, 11:25
          Странный какой то РПГ. По идее должен был ее насквозь пробить.. Хотя если мы не знаем что там в башне. Может стрелок и погиб. Это все таки куммулятив, а не фугас 152 мм.
          Ладно. -1 то успех.
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      -2
      Сегодня, 10:37
      Вопрос-почему эту бэху не добили?И,вообще чем таким били,что она фактически целая уехала с поля боя?
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        -6
        Сегодня, 10:43
        И,вообще чем таким били,что она фактически целая уехала с поля боя?
        Не иначе как из рогатки wink
    3. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +3
      Сегодня, 10:51
      Как это не печально, но было видео и в нашу сторону. И тоже бэха. В горячке боя и желании выйти от обстрела ничего удивительного. Там механ кроме вперёд, влево и немного вправо не видит ни фига.
    4. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      0
      Сегодня, 10:57
      Но ведь не добили же , как они обычно поступают.
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 11:18
      В результате он так и остался на поле боя.
      Не до раненых когда спасает свою шкуру. А сколько таких потом наши подбирают и оказывают медицинскую помощь.
      1. Попуас Ранг пользователя
        Попуас
        0
        Сегодня, 11:34
        Не то чтобы шкуру, технику из под удара выводят! hi а мыколу ещё одного поймают где нибудь на улице!
    6. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +2
      Сегодня, 11:21
      Так, может, это специально-чтоб не буксовала? wink
    7. Лена Петрова Ранг пользователя
      Лена Петрова
      +4
      Сегодня, 11:30
      Второй после этого, возможно кричал: - Меня не надо спасать!
    8. Scientist_ Ранг пользователя
      Scientist_
      -1
      Сегодня, 11:38
      слова Зеленского о 30 тысячах погибших бойцов с начала конфликта не просто вызывают скепсис

      Врёт конечно. А вот какие у нас потери?

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»