Мэр Москвы назвал количество пострадавших при нападении на «Крокус Сити Холл», остающихся в столичных больницах

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Мэр Москвы назвал количество пострадавших при нападении на «Крокус Сити Холл», остающихся в столичных больницах

После нападения боевиков ИГ (запрещено в РФ как террористическая организация) на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, многие пострадавшие были направлены на лечение в медицинские учреждения Москвы. Мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале опубликовал информацию о количестве раненых, остающихся на лечении в московских больницах.

По утверждению главы столичной администрации, в медицинских учреждениях Москвы остаются 60 человек, пострадавших при нападении на «Крокус Сити Холл». Всего в больницы Москвы поступили 94 пострадавших, но 34 человека уже выписаны домой, получив необходимую медицинскую помощь.

Количество пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, благодаря усилиям медицинского персонала сократилось почти в три раза. Многие люди уже идут на поправку.

Как отметил Собянин, в спасении раненых в подмосковном Красногорске принимали участие более 100 сотрудников скорой медицинской помощи столицы и Центра медицины катастроф, более 700 врачей и медицинских сестер. В целом на помощь пострадавшим при теракте пришла вся Москва, подчеркнул руководитель столичной администрации. Только донорами крови стали более 7700 человек.

Семьи погибших и пострадавших получают необходимую социальную и психологическую поддержку. С ними работают 110 социальных работников и более 150 психологов. Кроме того, москвичи собрали уже более 20 миллионов рублей пожертвований, которые направили в благотворительные фонды на помощь пострадавшим при нападении в Красногорске.
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    4 комментария
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    1. Ганзалес Ранг пользователя
      Ганзалес
      +3
      Сегодня, 10:54
      Мои соболезнование семьям погибших и раненым скорейшего выздоравления ..Отомстим !
      Надеюсь этот крокус снесут к чертям и на месте мемориальный парк возведут в память о погибших..Этого забывать нельзя
      У нас на Урале семья полностью погиблам там от этих зверьков.
      1. Гардамир Ранг пользователя
        Гардамир
        +2
        Сегодня, 11:10
        Хозяева-азербайджанецы сказали что восстановят новый крокус.
        1. Ганзалес Ранг пользователя
          Ганзалес
          +2
          Сегодня, 11:45
          Цитата: Гардамир
          Хозяева-азербайджанецы сказали что восстановят новый крокус.

          Посмотрим еще ..Вообще то это все кощунственно ,там пепел сгоревших людей и опять песни пляски ..? Зимнюю Вишню снесли и парк разбили с мемориальным памятником ..
        2. Ольга Филина Ранг пользователя
          Ольга Филина
          +1
          Сегодня, 11:56
          А если в новый "Крокус" никто не пойдет?

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