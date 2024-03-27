Мэр Москвы назвал количество пострадавших при нападении на «Крокус Сити Холл», остающихся в столичных больницах

После нападения боевиков ИГ (запрещено в РФ как террористическая организация) на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, многие пострадавшие были направлены на лечение в медицинские учреждения Москвы. Мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале опубликовал информацию о количестве раненых, остающихся на лечении в московских больницах.По утверждению главы столичной администрации, в медицинских учреждениях Москвы остаются 60 человек, пострадавших при нападении на «Крокус Сити Холл». Всего в больницы Москвы поступили 94 пострадавших, но 34 человека уже выписаны домой, получив необходимую медицинскую помощь.Количество пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, благодаря усилиям медицинского персонала сократилось почти в три раза. Многие люди уже идут на поправку.Как отметил Собянин, в спасении раненых в подмосковном Красногорске принимали участие более 100 сотрудников скорой медицинской помощи столицы и Центра медицины катастроф, более 700 врачей и медицинских сестер. В целом на помощь пострадавшим при теракте пришла вся Москва, подчеркнул руководитель столичной администрации. Только донорами крови стали более 7700 человек.Семьи погибших и пострадавших получают необходимую социальную и психологическую поддержку. С ними работают 110 социальных работников и более 150 психологов. Кроме того, москвичи собрали уже более 20 миллионов рублей пожертвований, которые направили в благотворительные фонды на помощь пострадавшим при нападении в Красногорске.

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