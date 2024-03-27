Глава МИД Испании: Мы, как и другие страны, не рассматриваем возможность отправки войск на Украину

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Глава МИД Испании: Мы, как и другие страны, не рассматриваем возможность отправки войск на Украину

Власти Испании отрицают вероятность отправки на Украину контингента вооруженных сил страны. С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Испании Хосе Альбарес.

По утверждению руководителя испанского дипломатического ведомства, даже сама Украина не просит отправки войск. Киев нуждается в гуманитарной и военной помощи, а о том, чтобы направлять в страну войска, он речь не ведет, отметил Альбарес.



Испания, конечно, не рассматривает возможность отправки войск в Украину, и я не знаю, чтобы какая-либо страна в настоящее время рассматривала такую возможность

- подчеркнул глава МИД Испании.

Ранее тему возможной отправки войск на Украину поднял президент Франции Эммануэль Макрон. Он как минимум три раза в разных заявлениях допускал такую вероятность. Однако от заявлений Макрона поспешили отмежеваться практически все европейские лидеры. Ранее власти Германии заявили, что об участии военнослужащих бундесвера в украинском конфликте не может быть и речи. Теперь с соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Испании.

Получается, что высказывания Макрона теперь выглядят как пустое сотрясание воздуха, и Парижу придется выпутываться из этой ситуации. Не случайно многие аналитики считают, что французский лидер своими словами скорее оказал услугу России, продемонстрировав отсутствие единства по ключевым вопросам и в Евросоюзе, и в Североатлантическом альянсе.
  • Wikipedia / Tech. Sgt. Laura Smith - http://www.dvidshub.net
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10 комментариев
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  1. pyagomail.ru Ранг пользователя
    pyagomail.ru
    0
    Сегодня, 10:32
    Власти Испании отрицают вероятность отправки на Украину контингента вооруженных сил страны.
    Видимо, помнят, как их "Голубая дивизия" сгинула в СССР во время ВОВ.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 11:08
      Мы, как и другие страны, не рассматриваем возможность отправки войск на Украину

      А чего так...??? Вон французы рассматривают... Причём отправку войск рассматривают, а приыбытие гробов во Францию почему то нет... К чему бы это...??? am
    2. LIONnvrsk Ранг пользователя
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 11:41
      Цитата: pyagomail.ru
      как их "Голубая дивизия" сгинула

      Ну, если быть честным, то хоть испанцы и раздолбаи, и горячеваты, но воевали под Питером они прилично, не оправдав наше мнение о них, как о слабом звене. Наступление наших ударных преобладающих сил они сдержали, не побежали и не дали прорвать оборону. Причем дважды. Поколотили наши их за два года около 30-45 тысяч, но вывели и расформировали эту дивизию больше по политическим мотивам. При этом многие бойцы отказались уезжать и остались на фронте.
      1. LIONnvrsk Ранг пользователя
        LIONnvrsk
        0
        Сегодня, 12:08
        Цитата: LIONnvrsk
        но воевали под Питером они прилично

        Уточню для понимания. Я не героизирую Голубую дивизию. Это враг, который убивал наших солдат и пришел на нашу землю. Поэтому он получил, то, что должен был получить. Но это не румыны!
  2. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 10:33
    К сож Гранат довел ситуация до того, что рассуждения отправить-неотправить стали возможны
  3. Федор 5755 Ранг пользователя
    Федор 5755
    +1
    Сегодня, 10:35
    главное, чтобы Приебалты не забыли прислать своих 1,5 солдата на помощь братскому нацистскому режиму
  4. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 10:39
    Ну так возьмите микроскоп покрупнее и рассмотрите!Только,своих когда отправите с ними пошлите сразу же полевые криматории !
  5. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    0
    Сегодня, 11:00
    Пусть Макрон свою старушку топчет и не лезет в разборки больших дяденек.
  6. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 11:21
    Ну... никто и не рассчитывал, что хоть кто-то официально отправит.
    Время такое... все во всём... и везде..., но... исподтишка. Из скромности, наверное.
    Вот, например, очередная партия из т.н. Латинской Америки припёрлась любоваться красотами Неньки...
    Туристы хреновы...
  7. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:23
    я не знаю, чтобы какая-либо страна в настоящее время рассматривала такую возможность
    А как по поводу Франции и поддержавших ее прибалтах с поляками? Просто некоторые оказались наверное хитрее и решили в слух об этом не говорить, а посмотреть, как будут развиваться события.

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