Украинские источники: ВС РФ якобы сосредоточили в Крыму десятки ракет «Циркон», способных атаковать в том числе Киев и север страны

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Украинские источники: ВС РФ якобы сосредоточили в Крыму десятки ракет «Циркон», способных атаковать в том числе Киев и север страны

Украинская пропаганда уже давно перестала вещать, что у России вот-вот закончатся все ракеты и ударные дроны. Более того, в последнее время киевские говорящие головы сменили риторику на противоположную, твердя о растущем производстве российскими предприятиями ВПК высокоточного оружия дальнего поражения и угрозах все новых ударов, в том числе в глубине территории Украины.

Да и как иначе, если уже не первый месяц ВС РФ обрабатывают в том числе западные области Украины массированными комбинированными ударами в круглосуточном режиме. Байки о том, что почти все ракеты и дроны доблестные украинские зенитчики сбивают никак не сходятся с фактами множества взрывов и даже официальными сообщениями о повреждении инфраструктурных и прочих объектов.



С очередной «пугалкой» не только для своих граждан, но очевидно и в целях давления на западных союзников, дабы ускорились с поставкой новых ЗРК и наконец-то истребителей, выступила вроде как бывший спикер Сил обороны «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк. Что примечательно, о своем уходе с должности главы Объединенного координационного пресс-центра Южных сил обороны Украины сама Гуменюк объявила еще в начале декабря прошлого года. Однако после этого продолжает делать громкие заявления, которые украинские СМИ и интернет-ресурсы распространяют от имени действующего главы этой пресс-службы. Порою разобраться в бардаке, который все более воцаряется даже в военных структурах незалежной, не просто сложно, но невозможно.

Опыт этой поры показал, что использование таких ракет как «Циркон» с повышенной дальностью свидетельствует о том, что воздушная тревога при применении баллистики с юга будет объявляться в Киевской области, в северных регионах

— заявила на этот раз вроде как ушедшая в отставку, а вроде действующий спикер этого украинского военизированного формирования.

Скорее всего, профессиональный журналист Гуменюк никак не желает потерять популярность в информационном поле, продолжаю именовать себя действующим сотрудником СО «Юг», дабы придать весомости своим очередным инфовбросам. Тем более, что по данным украинских источников и российских экспертов именно этими гиперзвуковыми противокорабельными ракетами в понедельник, 25 марта, был нанесен удар по военным объектам в Киеве. Минобороны РФ эту информацию пока не подтверждало. По словам Гуменюк, ВС РФ якобы накопили только на «милитари-хабе» в Крыму десятки «Цирконов», которые в ближайшее время будут наносить точечные удары, в том числе по украинской столице.

Считается, что ни одно из современных средств ПВО не способно перехватывать эти новейшие ракеты, принятые на вооружение ВС РФ в январе 2023 года. Это подтверждает и тот факт, что во время атаки в понедельник воздушная тревога в Киеве была объявлена уже после прилетов и взрывов. Максимальная дальность поражения «Цирконами» как надводных, так и наземных целей составляет 1000 километров. В полете эти ракеты развивают скорость до девяти Махов. Пуски производятся с кораблей и подводных лодок ВМФ РФ, уже произведённых или строящихся под ракетные комплексы «Калибр».

После атаки 25 марта Киева и возможно Одессы, предположительно, этими ракетами, Силы обороны «Юг» назвали, сколько времени нужно «Циркону», чтобы поразить ряд городов Украины: Киев — 6-8 минут; Одесса, Херсон, Николаев – до 1 минуты; Запорожье, Днепр – до 2,5 минут; Кропивницкий – до 3 минут. Сам факт публикации этих справочных данных говорит о том, что «Цирконы» в понедельник, скорее всего, применялись ВС РФ.

В декабре 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании Коллегии Минобороны России, в частности, доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, что российская оборонка должна нарастить объемы производства высокоточных гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон», а поставки ракет и боеприпасов увеличить в 1,8 раза. Новейшие ракетные комплексы уже состоят на вооружении фрегата «Адмирал Горшков» Северного флота ВМФ РФ.
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    19 комментариев
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    1. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +5
      Сегодня, 11:22
      Все для вас-ничего не жалко laughing
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 11:29
        А почему только десятки...??? Не нужно нас недооценивать - берите выше, бегите дальше... Сотни, сотни ракет и не только "Циркон" приготовлены вам в "подарок"... Всё для "любимых" соседей... am
        1. Ганзалес Ранг пользователя
          Ганзалес
          +1
          Сегодня, 11:57
          Цитата: Lev_Russia
          А почему только десятки...??? Не нужно нас недооценивать - берите выше, бегите дальше... Сотни, сотни ракет и не только "Циркон" приготовлены вам в "подарок"... Всё для "любимых" соседей... am

          Крым -это непотопляемый авианосец и ракетоносец ....Во времена СССР ,там много чего под землей понастроили и думаю все восстановили и еще добавили .
          Так что там много сюрпризов уже ,для западных ястребов А для украины и ФАБ-ов будет достаточно теперь уже
    2. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +2
      Сегодня, 11:24
      ВС РФ якобы сосредоточили в Крыму десятки ракет «Циркон»...
      Брешуть! Зачем в Крыму?!
      ВС РФ "состредоточили" бы их где-то... в Киеве.
    3. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
      Лт. запаса ВВС
      +2
      Сегодня, 11:25
      Надо модернизировать Искандер-М, договора о ракетах средней и меньшей дальности больше нет, намного дешевле Искандер-М производить чем Циркон, да и запускаются ракеты так же с земли, следовательно есть эффект неожиданности, это не МиГ-31 с Кинжалом о взлёте которого становится известно как только самолёт взлетает, и противник в бункер успеет эвакуироваться.
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +4
        Сегодня, 11:27
        Старт ракеты с земли тоже уже давно не является неожиданностью. Всё давно видно.
        1. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
          Лт. запаса ВВС
          +2
          Сегодня, 11:28
          Цитата: Nexcom
          Старт ракеты с земли тоже уже давно не является неожиданностью. Всё давно видно.

          Видно, но за подлётное время мало что можно успеть сделать. А пусковую которая находится в лесополосе со спутника не увидишь.
    4. Деревенский я...... Ранг пользователя
      Деревенский я......
      +2
      Сегодня, 11:26
      сосредоточили в Крыму десятки ракет «Циркон» -
      Так ракеты же у России кончились? _ Нет? Где то, что то не под рассчитали. Вот же невезуха!
      1. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        0
        Сегодня, 12:13
        Цитата: Деревенский я......
        сосредоточили в Крыму десятки ракет «Циркон» -
        Так ракеты же у России кончились? _ Нет? Где то, что то не под рассчитали. Вот же невезуха!

        Небольшая путаница, это американские Пэтриоты скоро закончатся, а "Искандеры" и "Цирконы" выпускаются гораздо более оперативно.

        Ну дайте нам эти чертовы "Пэтриоты", чтобы защищаться от российских ракет!" - разбушевался глава МИД Украины Дмитро по фамилии Кулеба в ходе общения с западными журналистами. А где их взять, если новые делать долго, а стоящие на вооружении самим нужны для защиты от ужасной "российской угрозы"? Вот же зрада какая - "Таурасы" не дают, "Пэтриоты" заменить нечем. request
    5. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +2
      Сегодня, 11:26
      Цыплят по осени считают lol
      Сам факт публикации этих справочных данных говорит о том, что «Цирконы» в понедельник, скорее всего, применялись ВС РФ

      Дык прилетело через пару секунд, после того как они сирену включили good
    6. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 11:31
      Украинские источники: ВС РФ якобы сосредоточили в Крыму десятки ракет «Циркон», способных атаковать в том числе Киев и север страны

      А вы хотели, чтобы вам бутылки вина с крымских виноградников приготовили?
      Не...Умерла, так умерла...
    7. Z_пчелка_Z Ранг пользователя
      Z_пчелка_Z
      0
      Сегодня, 11:32
      В принципе а почему бы и нет?
    8. Атрина Ранг пользователя
      Атрина
      +1
      Сегодня, 11:34
      Врут: не все так однозначно - ракеты полтора года назад кончились. Крымчанка, дочь офицера
    9. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 11:38
      «ВС РФ сосредоточили в Крыму десятки ракет "Циркон"» —

      — «Россия сосредотачивается!» И не только в Крыму ...
    10. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 11:40
      Надеюсь, скаклам скоро гостинец прилетит wink
      1. Олеся Леся Ранг пользователя
        Олеся Леся
        0
        Сегодня, 12:14
        Чубатики постоянно считают наши ракеты: сколько сделали и сколько осталось. Трясутся. А ещё больше западные денюжки.
    11. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 11:47
      сколько времени нужно «Циркону», чтобы поразить ряд городов Украины: Киев — 6-8 минут; Одесса, Херсон, Николаев – до 1 минуты; Запорожье, Днепр – до 2,5 минут; Кропивницкий – до 3 минут.
      В киеве даже молитву успеют прочитать если еще кто-то в ВСУ и спецслужбах остался из действительно православных.
    12. KCA Ранг пользователя
      KCA
      0
      Сегодня, 11:57
      Что-то мне кажется что хотя ПУ Калибр/Оникс/Циркон одна, но вот средства наведения сильно отличаются, официально носителей Цирконов на данный момент два - Горшков и Касатонов
    13. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +1
      Сегодня, 12:01
      Похоже баба просто боится уже в "сортир" ходить....вот и считает время подлёта-успеет или не успеет.....

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