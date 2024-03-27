Западная пресса пишет о странном исчезновении личных дел руководства Европейского полицейского агентства

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Западная пресса пишет о странном исчезновении личных дел руководства Европейского полицейского агентства

Таинственное исчезновение личных дел высших руководителей Европола – Европейского полицейского агентства – попало в центр внимания западной прессы. Как пишет американское издание The Politico, важные документы исчезли еще осенью 2023 года, причем прямо из штаб-квартиры агентства в Гааге.

Речь идет о личных делах исполнительного директора Европейского полицейского агентства (Европол) Катрин де Болль и трех ее заместителей. В служебном письме, на которое ссылается издание, подчеркивается, что пропажа личных дел руководителей Европола является очень серьезным инцидентом. Ведь явно были нарушены правила безопасности и защиты личных данных сотрудников.



Спустя некоторое время один из жителей Гааги нашел копии пропавших документов в одном из публичных мест города. Он принес их в местное полицейское отделение. Обстоятельства пропажи документов до сих пор остаются неизвестными. Полиция Гааги в настоящее время занимается расследованием всех обстоятельств инцидента.

На время расследования от занимаемой должности отстранен начальник отдела кадров Европола Массимилиано Беттин. Его пока не уволили, но отправили в административный отпуск. Вероятно, следствие считает, что и по его недосмотру в том числе произошел этот вопиющий инцидент. Пока не очень понятно, идет ли речь о простой халатности сотрудников или документы были целенаправленно украдены какими-либо заинтересованными силами – террористическими организациями или преступными сообществами.

Европейское полицейское агентство представляет собой правоохранительный орган Евросоюза, отвечающий за координацию действий национальных полицейских служб в борьбе с международной организованной преступностью, наркобизнесом, торговлей людьми, терроризмом и незаконным оборотом оружия.
  • Wikipedia / OSeveno
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13 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 11:10
    «Таинственное исчезновение личных дел высших руководителей Европола» —

    — Непорядок в Европоле ...
    1. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      0
      Сегодня, 11:43
      Кто то из четверки-свое взял для конспирации.Причин достаточно-внутренние разборки,кто то хочет подставить руководителя, Или просто заработать.
  2. Васян1971 Ранг пользователя
    Васян1971
    +4
    Сегодня, 11:10
    Обстоятельства пропажи документов до сих пор остаются неизвестными.

    Вездесущую парочку любителей шпилей по соседству не видели, случайно?
    1. LIONnvrsk Ранг пользователя
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 12:16
      Цитата: Васян1971
      Вездесущую парочку любителей шпилей по соседству не видели, случайно?

      Представляю, как им бедным икается постоянно! laughing Вот уж засветились парни, так засветились! yes
  3. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 11:12
    Пока не очень понятно, идет ли речь о простой халатности сотрудников или документы были целенаправленно украдены какими-либо заинтересованными силами – террористическими организациями или преступными
    Халатности? За шкаф завалились при неправильном хранении или кто-то использовал в отсутствии туалетной бумаги? 99,9% сперли, хотя можно было просто снять копии с электронных носителей, в которые эти документы точно были переведены. Возможно копии побоялись снимать, т.к. имеется защита, которая определит с какого компьютера это сделано, поэтому банально вынесли из здания. А вот с какой целью не совсем понятно. О "бережном" отношение к секретным документам в Европе давно известно.
    1. Single-n Ранг пользователя
      Single-n
      0
      Сегодня, 11:20
      Вы наверное мало сталкивались с бюрократией. :)) Там можно все что угодно потерять. У меня в городе пропала документация на подземный переход в центре города. Не могли найти кто владелец:))
      Зачем выносить бумажные папки если сегодня камеры только что в сортирную бумагу не могут вмонтировать?
      1. rotmistr60 Ранг пользователя
        rotmistr60
        +3
        Сегодня, 11:28
        Вы наверное мало сталкивались с бюрократией.
        Я 50 лет имел дело с секретными и сов. секретными документами (а личные дела таких сотрудников, как минимум под грифом "секретно") поэтому скажу вам, что это не бюрократия, а натуральное раздолбайство. Вспомните, как в Великобритании оставляли ноутбук с секретной информацией на скамейке, в Сша портфель с документами в баре и т.д.
        1. Single-n Ранг пользователя
          Single-n
          +1
          Сегодня, 11:33
          у меня не столь большой стаж. Но во время срочной службы мои отпечатки 4 раза теряли. А уж в гражданском секторе эти бумажки так "мигрируют" что я не удивлюсь. Если обнаружится что этими папками вахтер тарелку с "ролтоном накрывает" для запарки:)
  4. Ганзалес Ранг пользователя
    Ганзалес
    +1
    Сегодня, 11:14
    Такое на западе уже н в первый раз ...Байден вон вообще в гараже секретные документы хранит )))
  5. лесничий Ранг пользователя
    лесничий
    +2
    Сегодня, 11:14
    Все, концы в воду? Теперь жизнь с чистого листа? Ох аферюги!
  6. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +2
    Сегодня, 11:24
    В гараже у Байдена не смотрели? laughing
  7. ТермиНахТер Ранг пользователя
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 12:11
    Это что первый случай? В гейропе постоянно что-то случается, то ноутбук в метро оставят, то совсекретную флешку потеряют.
  8. Василенко Владимир Ранг пользователя
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 12:14
    ну все, ждите петрова и баширова

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