Западная пресса пишет о странном исчезновении личных дел руководства Европейского полицейского агентства
Таинственное исчезновение личных дел высших руководителей Европола – Европейского полицейского агентства – попало в центр внимания западной прессы. Как пишет американское издание The Politico, важные документы исчезли еще осенью 2023 года, причем прямо из штаб-квартиры агентства в Гааге.
Речь идет о личных делах исполнительного директора Европейского полицейского агентства (Европол) Катрин де Болль и трех ее заместителей. В служебном письме, на которое ссылается издание, подчеркивается, что пропажа личных дел руководителей Европола является очень серьезным инцидентом. Ведь явно были нарушены правила безопасности и защиты личных данных сотрудников.
Спустя некоторое время один из жителей Гааги нашел копии пропавших документов в одном из публичных мест города. Он принес их в местное полицейское отделение. Обстоятельства пропажи документов до сих пор остаются неизвестными. Полиция Гааги в настоящее время занимается расследованием всех обстоятельств инцидента.
На время расследования от занимаемой должности отстранен начальник отдела кадров Европола Массимилиано Беттин. Его пока не уволили, но отправили в административный отпуск. Вероятно, следствие считает, что и по его недосмотру в том числе произошел этот вопиющий инцидент. Пока не очень понятно, идет ли речь о простой халатности сотрудников или документы были целенаправленно украдены какими-либо заинтересованными силами – террористическими организациями или преступными сообществами.
Европейское полицейское агентство представляет собой правоохранительный орган Евросоюза, отвечающий за координацию действий национальных полицейских служб в борьбе с международной организованной преступностью, наркобизнесом, торговлей людьми, терроризмом и незаконным оборотом оружия.
- Wikipedia / OSeveno
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