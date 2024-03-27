Семь медиков стали жертвами израильского удара по станции скорой помощи на юге Ливана

Мы считаем, что это нападение является отвратительным преступлением и вопиющим нарушением международных законов и уставов, и мы возлагаем на исполнителя этого преступления полную ответственность

Израиль продолжает параллельно с военной операцией в секторе Газа наносить удары по территории Южного Ливана, где базируется шиитская группировка «Хизбалла». К сожалению, жертвами израильских ударов слишком часто становятся мирные люди.Как сообщает сирийское информагентство SANA, в результате израильского авиаудара сегодня на рассвете по станции скорой помощи в деревне Хабария на юге Ливана погибли семь фельдшеров, работавших на станции.- говорится в заявлении Ливанской ассоциации скорой помощи.Однако очевидно, что израильские власти, на совести которых уже более 32000 погибших палестинцев, не собираются останавливаться даже на фоне принятой Совбезом ООН резолюции о прекращении огня.В Ливанской ассоциации скорой помощи сообщили, что в момент удара в здании скорой помощи находилось более десяти парамедиков и добавили, что тела погибших были извлечены из-под обломков.С начала обострения ситуации на Ближнем Востоке на юге Ливана от действий израильской армии погибло уже более 300 человек, значительная часть из которых не имеет отношения к группировке «Хизбалла», против которой действует Израиль.