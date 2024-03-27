Семь медиков стали жертвами израильского удара по станции скорой помощи на юге Ливана

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Семь медиков стали жертвами израильского удара по станции скорой помощи на юге Ливана

Израиль продолжает параллельно с военной операцией в секторе Газа наносить удары по территории Южного Ливана, где базируется шиитская группировка «Хизбалла». К сожалению, жертвами израильских ударов слишком часто становятся мирные люди.

Как сообщает сирийское информагентство SANA, в результате израильского авиаудара сегодня на рассвете по станции скорой помощи в деревне Хабария на юге Ливана погибли семь фельдшеров, работавших на станции.



Мы считаем, что это нападение является отвратительным преступлением и вопиющим нарушением международных законов и уставов, и мы возлагаем на исполнителя этого преступления полную ответственность

- говорится в заявлении Ливанской ассоциации скорой помощи.

Однако очевидно, что израильские власти, на совести которых уже более 32000 погибших палестинцев, не собираются останавливаться даже на фоне принятой Совбезом ООН резолюции о прекращении огня.

В Ливанской ассоциации скорой помощи сообщили, что в момент удара в здании скорой помощи находилось более десяти парамедиков и добавили, что тела погибших были извлечены из-под обломков.

С начала обострения ситуации на Ближнем Востоке на юге Ливана от действий израильской армии погибло уже более 300 человек, значительная часть из которых не имеет отношения к группировке «Хизбалла», против которой действует Израиль.
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3 комментария
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  1. антивирус Ранг пользователя
    антивирус
    0
    Сегодня, 19:33
    Это нормально. Им можно.
    Рука рынка и мозги демократии всегда все правильно делают. И юристы подтвердят. В тч бидон и блинка
  2. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    -1
    Сегодня, 19:36
    Загибаем пальцы, сколько клике би-би и всем по цам земли той, преданной Иудой Христа нашего предназначено прожить полных лет,
    не учитывая случайной автокатастрофы у сына во Флориде или неудачный
    полёт на сёрфинге в ранчо?
  3. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    0
    Сегодня, 19:36
    Наказал Бог сирийцев и ливанцев такими "соседями"!Хезболле давно пора начать жестоко бить по еврейцам везде где это только возможно!

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