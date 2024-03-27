ФАБ-1500 с УМПК: оружие, сокрушившее мощнейший укрепрайон ВСУ

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ФАБ-1500 с УМПК: оружие, сокрушившее мощнейший укрепрайон ВСУ

Наряду с дронами-камикадзе, одним из эффективных вооружений, применяемых российской армией в зоне СВО, стали авиабомбы с УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции). При своей относительной дешевизне, данное высокоточное вооружение в ходе его применения приносит весьма существенные плоды.

Изначально УМПК применялись нашими войсками с бомбами ФАБ-250 и ФАБ-500. Однако на фоне успеха данного вида вооружения, в командовании задумались о возможности установки «умного модуля» на авиабомбы более крупного калибра.



Так, 6 апреля 2023 года было решено разработать модуль УМПК для авиабомб калибра ФАБ-1500 (М54). Эти мощные боеприпасы были приняты на вооружение еще в 1954 году. При этом с учетом того, что применялись они крайне редко, запасы таких бомб на складах в России весьма значительные.

Стоит отметить, что ФАБ-1500 с УМПК внесла существенный вклад в ходе освобождения ВС РФ Авдеевки, ранее считавшейся самым мощным укрепрайоном ВСУ в ДНР. Более того, в западной прессе встречаются публикации, где данную бомбу и вовсе называют оружием, которое предрешит исход СВО.

Итак, что представляет собой вышеупомянутый боеприпас?

В основе «умной» авиабомбы крупного калибра лежит боеприпас ФАБ-1500 общей массой в 1550 кг, 640 из которых приходится на взрывчатое вещество.

В то же время для увеличения дальности полета 1,5-тонную «тупоносую» бомбу помимо УМПК снабдили головным обтекателем. При этом сообщалось, что дальность полета модернизированной ФАБ-1500 может достигать 100-150 км, в связи с чем ряд экспертов предположили, что помимо модуля планирования она оснащена еще и импульсно-реактивным двигателем.
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    7 комментариев
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    1. Andy_nsk Ранг пользователя
      Andy_nsk
      +3
      Сегодня, 12:44
      При этом сообщалось, что дальность полета модернизированной ФАБ-1500 может достигать 100-150 км, в связи с чем ряд экспертов предположили, что помимо модуля планирования она оснащена еще и импульсно-реактивным двигателем.

      Хорошая деза!
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        0
        Сегодня, 13:16
        Специализированные боеприпасы могут планировать... заявлено было, более 120 км.
        При выполнении соответствующих параметров при метании.
        А так, модернизированные ФАБ, дальность планирования меньше...
        Не всё и сразу, со временем будет все, что надо.
    2. Stenolaz Ранг пользователя
      Stenolaz
      0
      Сегодня, 12:54
      Эх, не умеют европейцы хамить по нашему. Типа: "А ты не оборзел, торчок. Пошел ты на..."
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        0
        Сегодня, 13:12
        С нетерпением ждём ФАБ-3000 и ФАБ-5000 с УМПК. Вот это будет турбо. Против таких бомб никакие опорники не устоят.
        Видел в Телеге, как укронациков контуженных под руки ведут после прилёта ФАБ-1500. Они на ногах стоять не могли, не то что воевать. good
    3. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      0
      Сегодня, 13:03
      Сколько надо кг/тн в тротил эквиваленте высушить Рейн или шельду?

      А на дунай в фрг?
    4. korwalol Ранг пользователя
      korwalol
      0
      Сегодня, 13:08
      Больше ФАБов хороших и разных!
    5. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 13:09
      Мощные боеприпасы и задачи, соответствующие для них есть... лишней разрущающей моще на поле боя не бывает!
      Ах, да, метать их можно со сравнительно безопасного расстояния!

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