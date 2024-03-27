ФАБ-1500 с УМПК: оружие, сокрушившее мощнейший укрепрайон ВСУ
Наряду с дронами-камикадзе, одним из эффективных вооружений, применяемых российской армией в зоне СВО, стали авиабомбы с УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции). При своей относительной дешевизне, данное высокоточное вооружение в ходе его применения приносит весьма существенные плоды.
Изначально УМПК применялись нашими войсками с бомбами ФАБ-250 и ФАБ-500. Однако на фоне успеха данного вида вооружения, в командовании задумались о возможности установки «умного модуля» на авиабомбы более крупного калибра.
Так, 6 апреля 2023 года было решено разработать модуль УМПК для авиабомб калибра ФАБ-1500 (М54). Эти мощные боеприпасы были приняты на вооружение еще в 1954 году. При этом с учетом того, что применялись они крайне редко, запасы таких бомб на складах в России весьма значительные.
Стоит отметить, что ФАБ-1500 с УМПК внесла существенный вклад в ходе освобождения ВС РФ Авдеевки, ранее считавшейся самым мощным укрепрайоном ВСУ в ДНР. Более того, в западной прессе встречаются публикации, где данную бомбу и вовсе называют оружием, которое предрешит исход СВО.
Итак, что представляет собой вышеупомянутый боеприпас?
В основе «умной» авиабомбы крупного калибра лежит боеприпас ФАБ-1500 общей массой в 1550 кг, 640 из которых приходится на взрывчатое вещество.
В то же время для увеличения дальности полета 1,5-тонную «тупоносую» бомбу помимо УМПК снабдили головным обтекателем. При этом сообщалось, что дальность полета модернизированной ФАБ-1500 может достигать 100-150 км, в связи с чем ряд экспертов предположили, что помимо модуля планирования она оснащена еще и импульсно-реактивным двигателем.
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