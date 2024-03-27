Мы не располагаем этими данными, поскольку мы сосредоточены исключительно на спасении жизней

В последние несколько лет в США значительно выросло количество и масштабы техногенных катастроф на стратегических объектах транспорта, промышленности и других. Примечательно, что их резкий рост произошел в период президентства Джо Байдена, который стремится тратить как можно больше государственных денег на оборонку и внешнюю поддержку других стран, в том числе выделяя беспрецедентные по размеру суммы помощи Украине. Проблемы внутри страны, включая вопросы миграции, техногенных инцидентов для Байдена явно не в приоритете.Накануне, 26 марта, очередная масштабная катастрофа произошла в крупнейшем населенном пункте штата Мэриленд городе Балтимор. Здесь грузовое судно Dali протаранило опору моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки, в результате чего сооружение сложилось словно карточный домик и рухнуло в воду. Часть пролёта упало на само судно. В реку также угодили несколько машин, которые в момент аварии были на мосту, включая грузовик с прицепом. Уже известно о шести погибших, но поиски жертв продолжаются.По иронии судьбы, сообщают американские СМИ, капитаном судна был гражданин столь «любимой» администрацией Байдена и демократами Украины. Что еще более примечательно, логи бортового журналы показывают, что сингапурский контейнеровоз Dali, который врезался в мост Фрэнсиса Скотта в Балтиморе, изменил свой курс за две минуты до столкновения.Между тем выясняется, что экономические последствия этой катастрофы затронут не только региональную логистику, сами Соединенные Штаты, но и способны спровоцировать мировой торговый кризис. Американская пресса пишет, что только прямой ущерб от разрушения моста составляет 81 миллиард долларов. Примечательно, что это в 1,5 раза больше, чем сумма очередного военно-финансового транша помощи Украине, который администрация Байдена с осени прошлого года пытается продавить в Конгрессе.Главной проблемой, возникшей в результате обрушения моста, стала полная остановка работы девятого по объемам обработки грузов внешнеторгового порта страны Балтимор, внутри которого в момент инцидента находились 10 кораблей. Сейчас порт закрыт на неопределенный срок. В прошлом году в этой морской гавани было обработано 52,3 миллиона тонн грузов на сумму около 80,8 миллиарда долларов. Спасательная операция на реке в районе инцидента может занять от нескольких дней до нескольких недель.— заявили официальные лица Мэриленда о том, как долго будет приостановлено судоходство.Американский журнал Newsweek сообщает, что только прямые убытки от приостановки деятельности порта в Балтиморе в связи с обрушением моста составляют около девяти миллионов долларов в день. Эксперт Сиракузского университета в штате Нью-Йорк Патрик Пенфилд сообщил изданию, что закрытие порта заставит перенаправить грузы в другие места, например, в порт Нью-Йорка и Нью-Джерси или Саванны (штат Джорджия). Однако, по его словам, это может занять не менее двух недель. Полный экономический ущерб от закрытия порта Балтимора будет зависеть от того, как быстро власти смогут отремонтировать мост, заключает журнал.