От разрушения моста и блокировки порта Балтимор США потеряли больше средств, чем планировали направить Украине

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От разрушения моста и блокировки порта Балтимор США потеряли больше средств, чем планировали направить Украине

В последние несколько лет в США значительно выросло количество и масштабы техногенных катастроф на стратегических объектах транспорта, промышленности и других. Примечательно, что их резкий рост произошел в период президентства Джо Байдена, который стремится тратить как можно больше государственных денег на оборонку и внешнюю поддержку других стран, в том числе выделяя беспрецедентные по размеру суммы помощи Украине. Проблемы внутри страны, включая вопросы миграции, техногенных инцидентов для Байдена явно не в приоритете.

Накануне, 26 марта, очередная масштабная катастрофа произошла в крупнейшем населенном пункте штата Мэриленд городе Балтимор. Здесь грузовое судно Dali протаранило опору моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки, в результате чего сооружение сложилось словно карточный домик и рухнуло в воду. Часть пролёта упало на само судно. В реку также угодили несколько машин, которые в момент аварии были на мосту, включая грузовик с прицепом. Уже известно о шести погибших, но поиски жертв продолжаются.



По иронии судьбы, сообщают американские СМИ, капитаном судна был гражданин столь «любимой» администрацией Байдена и демократами Украины. Что еще более примечательно, логи бортового журналы показывают, что сингапурский контейнеровоз Dali, который врезался в мост Фрэнсиса Скотта в Балтиморе, изменил свой курс за две минуты до столкновения.



Между тем выясняется, что экономические последствия этой катастрофы затронут не только региональную логистику, сами Соединенные Штаты, но и способны спровоцировать мировой торговый кризис. Американская пресса пишет, что только прямой ущерб от разрушения моста составляет 81 миллиард долларов. Примечательно, что это в 1,5 раза больше, чем сумма очередного военно-финансового транша помощи Украине, который администрация Байдена с осени прошлого года пытается продавить в Конгрессе.

Главной проблемой, возникшей в результате обрушения моста, стала полная остановка работы девятого по объемам обработки грузов внешнеторгового порта страны Балтимор, внутри которого в момент инцидента находились 10 кораблей. Сейчас порт закрыт на неопределенный срок. В прошлом году в этой морской гавани было обработано 52,3 миллиона тонн грузов на сумму около 80,8 миллиарда долларов. Спасательная операция на реке в районе инцидента может занять от нескольких дней до нескольких недель.

Мы не располагаем этими данными, поскольку мы сосредоточены исключительно на спасении жизней

— заявили официальные лица Мэриленда о том, как долго будет приостановлено судоходство.

Американский журнал Newsweek сообщает, что только прямые убытки от приостановки деятельности порта в Балтиморе в связи с обрушением моста составляют около девяти миллионов долларов в день. Эксперт Сиракузского университета в штате Нью-Йорк Патрик Пенфилд сообщил изданию, что закрытие порта заставит перенаправить грузы в другие места, например, в порт Нью-Йорка и Нью-Джерси или Саванны (штат Джорджия). Однако, по его словам, это может занять не менее двух недель. Полный экономический ущерб от закрытия порта Балтимора будет зависеть от того, как быстро власти смогут отремонтировать мост, заключает журнал.
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    36 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +8
      Сегодня, 13:30
      — Это вам Крымский мост аукнулся ...
      1. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        0
        Сегодня, 13:45
        Я не спец,но в подобных случаях лоцман бы не помешал.
        Думаю,что капитан никогда не был так близок к провалу...
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +2
          Сегодня, 13:48
          Да у них поезда чуть ли не каждый день с рельс сходят... ЖД дорога со времён второй мировой не ремонтировалась... Денег нет... Остались только на то, чтобы в очередной раз, через тех же укров, нагадить России... am
        2. topol717 Ранг пользователя
          topol717
          0
          Сегодня, 14:02
          Цитата: knn54
          Я не спец,но в подобных случаях .....

          Надеюсь кораблик был застрахован в мелкобритании по полной программе.
          там и сам потонул и мост сломал еще и порт перекрыл.
          Эти все мальчики теперь будут требовать ущерб с этой страховой конторы. она же владычица морей, и страхует все суда. Или как обычно, владелец судна останется должен всем пострадавшим?
        3. LIONnvrsk Ранг пользователя
          LIONnvrsk
          0
          Сегодня, 14:11
          Цитата: knn54
          лоцман бы не помешал.

          Лоцман был. И как исключительные заявляют -один из лучших по подготовке в мире! laughing
          Но и он не смог помешать агенту Путина - мастеру Сергею произвести асимметричный ответ! yes
        4. Xenofont Ранг пользователя
          Xenofont
          0
          Сегодня, 14:19
          На борту были 2 лоцмана и один из них считался лучшим в этом районе!. Спецы говорят о потере управления. А вообще, как говорил Остап Ибрагимович: "- зрелище, достойное Богов!"
          Да, и Сереге-капитану особая благодарность с занесением!
        5. mr.Man Ранг пользователя
          mr.Man
          0
          Сегодня, 14:43
          в подобных случаях лоцман бы не помешал.

          Лоцман всегда на борту при заходе-выходе судна в акватории порта.
          Его обязанность только советовать каким курсом идти, а не управлять...
      2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
        Владимир Владимирович Воронцов
        +4
        Сегодня, 13:45
        «Это вам Крымский мост аукнулся» —
    2. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      +8
      Сегодня, 13:31
      На Западе еще не знали, кто такие x-лы.
      Думали Чернобыль - это русские натворили, как и голодомор.
      Теперь постепенно узнают. Чем дальше - тем больше.
    3. taiga2018 Ранг пользователя
      taiga2018
      +10
      Сегодня, 13:31
      Звезду Героя России капитану,немедленно!Человек нанес ущерб США больше чем все хуситы вместе взятые...
    4. nepunamemuk Ранг пользователя
      nepunamemuk
      +3
      Сегодня, 13:31
      не иначе Баширов толкнул под руку капитана wassat
      1. Кариб Ранг пользователя
        Кариб
        +2
        Сегодня, 13:49
        Баширов тяги рулевые открутил. Была информация что судно, перед столкновением, подавало SOS и сообщало что потеряло управление/
      2. bars042 Ранг пользователя
        bars042
        0
        Сегодня, 14:17
        А Петров отвлекал лоцмана,
    5. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +6
      Сегодня, 13:33
      как быстро власти смогут отремонтировать мост
      "Э ! Торопиться не надо"!
      1. Reptiloid Ранг пользователя
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 13:58
        Торопиться не надо!

        wink lol один уже поторопился, а теперь думать надо recourse recourse
        hi Владимир Владимирович.
        1. Uncle Lee Ранг пользователя
          Uncle Lee
          +3
          Сегодня, 14:01
          Цитата: Reptiloid
          , а теперь думать надо

          "Что там думать ! Прыгать надо "! - из анекдота...
          1. Reptiloid Ранг пользователя
            Reptiloid
            +2
            Сегодня, 14:12
            Я всегда вспоминаю фильм "Формула люби" Там молодой барин у крепостного спрашивает:
            Как скоро починишь гостям карету?
            Ответ: Да за день, барин , починю
            Барин в ужасе( laughing ): Всего за день? А за два можешь?
            Ответ: Могу, конечно ( не понимает зачем recourse )
            А за три? Сможешь?
            (До крепостного доходит, что барин вовсе не хочет быстроты): recourse Это думать надо...... recourse
            Ну а за неделю починишь? ---- laughing Это если только с помошниками. Одному не справиться request
            Распил средств примерно так и происходит hi
    6. Сципион Африканский Ранг пользователя
      Сципион Африканский
      +1
      Сегодня, 13:35
      А капитан то незалежный
    7. михаилл Ранг пользователя
      михаилл
      +1
      Сегодня, 13:35
      Без горилки явно не обошлось!
    8. Грац Ранг пользователя
      Грац
      0
      Сегодня, 13:36
      а почему таким громадным океанским контейнеровозам вообще разрешено было проходить под таким хлипким мостом?Как минимум на время прохода,должны были перекрывать движения на нем, раз знали про слабости в конструкции против таких дур
      1. Netl Ранг пользователя
        Netl
        +8
        Сегодня, 13:50
        Цитата: Грац
        разрешено было проходить под таким хлипким мостом

        Мост нормальный был. Просто, наверное, большинство мостов мира не выдержат подобного нехилого тарана. yes

        А корабли там проходили постоянно, собственно, многие причалы расположены в бухте за мостом. Расстояние между опорами вполне приличное. Почему именно этот контейнеровоз врезался в опору с хорошей скоростью - будут еще выяснять. Но в любом случае, чем больше американцы потратят на ремонт своей инфраструктуры, чем меньше у них будет лишних денег, чтобы вредить остальному миру. yes
        1. Кармела Ранг пользователя
          Кармела
          0
          Сегодня, 14:34
          Цитата: Netl
          чем больше американцы потратят на ремонт своей инфраструктуры, чем меньше у них будет лишних денег, чтобы вредить остальному миру.


          Сомневаюсь. Уж на что, а на гадости для всего остального мира у них деньги всегда найдутся.
    9. Факапыч Ранг пользователя
      Факапыч
      +2
      Сегодня, 13:39
      Большая игра продолжается. Ювелирно сработали!
    10. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      +2
      Сегодня, 13:39
      Там еще и ВМБ впридачу: респект шкиперу.
    11. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 13:44
      Проблемы внутри страны, включая вопросы миграции, техногенных инцидентов для Байдена явно не в приоритете.
      . Старина Джо, наш ПРЕЗИДЕНТ-АГЕНТ!!!
    12. danka111 Ранг пользователя
      danka111
      0
      Сегодня, 13:45
      Не все так просто с пароходом и мостом. На мостике контейнеровоза обязательно находился лоцман. Это первая фишка. Вторая - погода, ветер, парусность - пароход громадный и штабеля контейнеров до мостика. Далее - исполнение команд капитана/лоцмана на мостике и в машине, исправность приборов/механизмов, хотя в порту перед отходом обязательно проверяли все нормативные документы и прочее, экипаж - капитан и стармех скорее всего европейцы, остальные азиаты/филипинцы. В прошлом бывал там, кухню знаю.
      Скорее всего сумма событий.
    13. Andriuha077 Ранг пользователя
      Andriuha077
      0
      Сегодня, 13:46
      Это же хорошо, теперь есть куда направить средства.
      Но если обнаружатся ещё лишние средства, пусть используют дополнительные мосты.
    14. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      Сегодня, 13:47
      Пассаж про спровоцирует мировой кризис, это видимо от небольшого ума и красного словца ввернул журналюга.
    15. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 13:48
      Сэкономили на опорах и отбойниках .На буксирах и от идиотов ни кто не застрахован.Капитаном идиота не ставят- там проблема в условиях контракта,капитана заставляют идти на неоправданный риск.А так всё вовремя произошло.Демократам беда пришла откуда не ждали.Нежданчик так ничего получился.Американцы и собственник судна - экипаж 22 индуса и 2 лоцмана это шоу устроили.Всё.Точка.(с) lol drinks
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +3
        Сегодня, 13:59
        Кстати Голивуд обожает разрушать мосты в фильмах,с вчерашнего дня в фильмах их будут не разрушать ,а только строить.Цензура однако.
    16. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +2
      Сегодня, 13:51
      Небольшой аванс за "Крымский мост". Надеюсь капитан контейнеровоза успел всё-таки ретироваться "оттуда". Надеюсь к осени СВО завершится, а может и раньше по причине прекращения финансирования из США.good drinks
    17. 16112014nk Ранг пользователя
      16112014nk
      +1
      Сегодня, 13:58
      Не рой другому яму - сам в неё попадёшь.
      США давно копали под Россию, вот и докопались.
    18. СергейАлександрович Ранг пользователя
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 14:07
      Полный экономический ущерб от закрытия порта Балтимора будет зависеть от того, как быстро власти смогут отремонтировать мост, заключает журнал.
      Порт заработает когда обломки моста уберут, а не когда мост восстановят. Вместо моста временно можно запустить паромы.
    19. Imperor_Alive Ранг пользователя
      Imperor_Alive
      +1
      Сегодня, 14:22
      прямой ущерб от разрушения моста составляет 81 миллиард долларов


      Какой дорогой у них мост! А ведь он хлипенький по сравнению с Крымским.
      Не железнодорожный. И опоры слабые, и дно не сейсмоопасное.
      Рухнул разом весь, от разрушения одной опоры.

      Значит не умеют строить дешево и сердито.
    20. Петр_Колдунов Ранг пользователя
      Петр_Колдунов
      0
      Сегодня, 14:30
      Можно новую пословицу регистрировать: не рой под чужой мост - под обрушение своего попадешь!
    21. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 14:41
      Сильно надеюсь, что скоро зааплится и Бруклинский мост в Нью-Йорке!

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