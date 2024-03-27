Евросоюз отказался передавать Киеву прибыль от замороженных российских активов

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Евросоюз отказался передавать Киеву прибыль от замороженных российских активов

Евросоюз решил не передавать Киеву пять миллиардов евро прибыли, полученной от замороженных российских активов за два года после начала спецоперации на Украине.

Как сообщает американское издание Politico, эти средства решили оставить в распоряжении инвестиционного фонда Euroclear, в котором хранится значительная часть российских активов. Формально эти деньги предполагается использовать для оплаты текущих и потенциальных судебных исков России и других стран.



Когда Еврокомиссия предложила использовать 90% доходов, полученных от замороженных российских активов для закупки вооружений для украинской армии, было установлено, что речь идет только о прибыли, полученной после 15 февраля 2024 года. Все доходы, полученные до указанной даты, предполагается оставить в распоряжении Euroclear.

Кроме того, финансовое учреждение планирует бессрочно удерживать 3% от полученной выручки "для обеспечения эффективности своей работы". Еще 10% от получаемых после начала СВО прибылей предполагается использовать для дополнительной гарантии.

Киев, в свою очередь, продолжает настаивать на получении этих средств, при этом заявляя, что эта сумма эквивалентна годовой программе МВФ и значительно превышает понесенные Euroclear убытки. По оценкам юристов, изъятие прибылей от замороженных российских активов было бы небезопасным шагом для инвестиционного климата в Евросоюзе, чем и объясняется соответствующее решение Еврокомиссии.
  • Pixabay
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5 комментариев
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  1. Олеся Леся Ранг пользователя
    Олеся Леся
    0
    Сегодня, 12:16
    Ну европейская элитка не совсем дураки, они лучше себе оставят для дележа и затыкания дыр в бюджетах.
    Порадовало как чубатики уже заныли у себя, что "их денюжки" им не дают. Они ведь считают что всё на свете принадлежит им.
    1. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      0
      Сегодня, 12:21
      Цитата: Олеся Леся
      Порадовало как чубатики уже заныли у себя, что "их денюжки" им не дают. Они ведь считают что всё на свете принадлежит им.

      Опять морковку отодвинули подальше, "весьмирснами" уже не прокатывает. request yes
  2. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:17
    Евросоюз решил не передавать Киеву пять миллиардов евро прибыли, полученной от замороженных российских активов за два года после начала спецоперации на Украине.
    . "такая корова нужна самому!"
  3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:17
    — Заморозили на свою голову,теперь не придумают что делать ...
  4. Уарабей Ранг пользователя
    Уарабей
    0
    Сегодня, 12:20
    Снова чубатых прокатили... Обещают одно, а делают другое))

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