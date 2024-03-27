Евросоюз отказался передавать Киеву прибыль от замороженных российских активов

Евросоюз решил не передавать Киеву пять миллиардов евро прибыли, полученной от замороженных российских активов за два года после начала спецоперации на Украине.Как сообщает американское издание Politico, эти средства решили оставить в распоряжении инвестиционного фонда Euroclear, в котором хранится значительная часть российских активов. Формально эти деньги предполагается использовать для оплаты текущих и потенциальных судебных исков России и других стран.Когда Еврокомиссия предложила использовать 90% доходов, полученных от замороженных российских активов для закупки вооружений для украинской армии, было установлено, что речь идет только о прибыли, полученной после 15 февраля 2024 года. Все доходы, полученные до указанной даты, предполагается оставить в распоряжении Euroclear.Кроме того, финансовое учреждение планирует бессрочно удерживать 3% от полученной выручки "для обеспечения эффективности своей работы". Еще 10% от получаемых после начала СВО прибылей предполагается использовать для дополнительной гарантии.Киев, в свою очередь, продолжает настаивать на получении этих средств, при этом заявляя, что эта сумма эквивалентна годовой программе МВФ и значительно превышает понесенные Euroclear убытки. По оценкам юристов, изъятие прибылей от замороженных российских активов было бы небезопасным шагом для инвестиционного климата в Евросоюзе, чем и объясняется соответствующее решение Еврокомиссии.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»