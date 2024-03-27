В первый же день биржевых торгов капитализация соцсети Трампа выросла в 1,5 раза

8
В первый же день биржевых торгов капитализация соцсети Трампа выросла в 1,5 раза

После скандала, связанного со штурмом Капитолия сторонниками проигравшего на выборах 2020 года Дональда Трампа, аккаунты экс-президента США заблокировали в крупных американских соцсетях. Стоит отметить, что миллиардер крайне часто выражал свои мысли и комментировал различные события на популярных интернет-площадках.

В ответ на вышеупомянутые действия, Трамп анонсировал создание собственной социальной сети Truth Social, которая станет конкурентом и альтернативой существующим американским площадкам, разрушив, как он выразился, их «монополию и тиранию».



Во вторник, 26 марта, стало известно, что акции компании Trump Media & Technology, создателя и владельца вышеупомянутой соцсети, резко подскочили в цене, что привело к росту ее капитализации с 6 до более 9 млрд долларов. Это произошло в первый же день первичного размещения на бирже NASDAQ ценных бумаг, состоявшегося после того, как компания Трампа поглотила Digital World Acquisition Corp.

Бумаги торгуются на Нью-Йоркской бирже под тикетом DJT. При этом многие крупные инвесторы уже окрестили их «мемными». Все дело в том, что соцсеть Трампа Truth Social пока не может похвастать большой популярностью у пользователей.

В свою очередь, по мнению аналитиков, столь бурный рост стоимости компании Trump Media & Technology вызван несколькими факторами. С одной стороны, это удачная сделка, а Трам известен как хороший бизнесмен, по поглощению Digital World Acquisition Corp. С другой, инвесторы скупают акции очень популярного политика, вероятного будущего президента, что создает хорошие перспективы у его соцсети по наращиванию количества подписчиков из числа сторонников.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    8 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      0
      Сегодня, 13:14
      Полосатики почувствовали запах денег.
      В чём сила, брат?.... (С)
    2. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      0
      Сегодня, 13:18
      И ВВП Америки подрос!
      И на кого мы, сиволапые, замахнулись? Со своими/полусвоими/несвоими В Контакте, Яндексом и Одноклассниками?
      Одно утешает - снарядов больше производим, ими и лайкаем.
    3. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
      Лт. запаса ВВС
      0
      Сегодня, 13:19
      Может и правильно что альтернативные СМИ появляются, а то в США одно и тоже везде, RT закрыли, каналы все принадлежат по сути богатым лоббистам которые в том числе дают деньги сенаторам и конгрессменам на выборы.
    4. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 13:22
      Часто попадалось такое утверждение... хочешь узнать итоги некоторых событий, спроси у букмекеров! У них на это нюх, обостренный.
    5. Gomunkul Ранг пользователя
      Gomunkul
      0
      Сегодня, 13:27
      В первый же день биржевых торгов капитализация соцсети Трампа выросла в 1,5 раза
      Трамп молодец, использует президентскую гонку для продвижения своего бизнеса:
      инвесторы скупают акции очень популярного политика, вероятного будущего президента, что создает хорошие перспективы у его соцсети по наращиванию количества подписчиков из числа сторонников.
    6. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 13:54
      Судьи и прокуроры демократы бьются головой об стену из за такого хода Трампа.
    7. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      Сегодня, 13:54
      А еще весьма удобно имень собственное сми не подконтрольное конкуренту, а аудитория быстро насыпится.
    8. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 14:07
      Уход Трампа из строительного бизнеса Нью-Йорка слихвой компенсирован. Так что партийная борьба в США преподнесёт ещё не один сюрприз, а всё таки Трампу следовало бы усилить собственную безопасность.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»