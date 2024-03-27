В первый же день биржевых торгов капитализация соцсети Трампа выросла в 1,5 раза
После скандала, связанного со штурмом Капитолия сторонниками проигравшего на выборах 2020 года Дональда Трампа, аккаунты экс-президента США заблокировали в крупных американских соцсетях. Стоит отметить, что миллиардер крайне часто выражал свои мысли и комментировал различные события на популярных интернет-площадках.
В ответ на вышеупомянутые действия, Трамп анонсировал создание собственной социальной сети Truth Social, которая станет конкурентом и альтернативой существующим американским площадкам, разрушив, как он выразился, их «монополию и тиранию».
Во вторник, 26 марта, стало известно, что акции компании Trump Media & Technology, создателя и владельца вышеупомянутой соцсети, резко подскочили в цене, что привело к росту ее капитализации с 6 до более 9 млрд долларов. Это произошло в первый же день первичного размещения на бирже NASDAQ ценных бумаг, состоявшегося после того, как компания Трампа поглотила Digital World Acquisition Corp.
Бумаги торгуются на Нью-Йоркской бирже под тикетом DJT. При этом многие крупные инвесторы уже окрестили их «мемными». Все дело в том, что соцсеть Трампа Truth Social пока не может похвастать большой популярностью у пользователей.
В свою очередь, по мнению аналитиков, столь бурный рост стоимости компании Trump Media & Technology вызван несколькими факторами. С одной стороны, это удачная сделка, а Трам известен как хороший бизнесмен, по поглощению Digital World Acquisition Corp. С другой, инвесторы скупают акции очень популярного политика, вероятного будущего президента, что создает хорошие перспективы у его соцсети по наращиванию количества подписчиков из числа сторонников.
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