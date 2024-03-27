В первый же день биржевых торгов капитализация соцсети Трампа выросла в 1,5 раза

После скандала, связанного со штурмом Капитолия сторонниками проигравшего на выборах 2020 года Дональда Трампа, аккаунты экс-президента США заблокировали в крупных американских соцсетях. Стоит отметить, что миллиардер крайне часто выражал свои мысли и комментировал различные события на популярных интернет-площадках.В ответ на вышеупомянутые действия, Трамп анонсировал создание собственной социальной сети Truth Social, которая станет конкурентом и альтернативой существующим американским площадкам, разрушив, как он выразился, их «монополию и тиранию».Во вторник, 26 марта, стало известно, что акции компании Trump Media & Technology, создателя и владельца вышеупомянутой соцсети, резко подскочили в цене, что привело к росту ее капитализации с 6 до более 9 млрд долларов. Это произошло в первый же день первичного размещения на бирже NASDAQ ценных бумаг, состоявшегося после того, как компания Трампа поглотила Digital World Acquisition Corp.Бумаги торгуются на Нью-Йоркской бирже под тикетом DJT. При этом многие крупные инвесторы уже окрестили их «мемными». Все дело в том, что соцсеть Трампа Truth Social пока не может похвастать большой популярностью у пользователей.В свою очередь, по мнению аналитиков, столь бурный рост стоимости компании Trump Media & Technology вызван несколькими факторами. С одной стороны, это удачная сделка, а Трам известен как хороший бизнесмен, по поглощению Digital World Acquisition Corp. С другой, инвесторы скупают акции очень популярного политика, вероятного будущего президента, что создает хорошие перспективы у его соцсети по наращиванию количества подписчиков из числа сторонников.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»