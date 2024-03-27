Казнить нельзя помиловать: В российском обществе обсуждается необходимость возврата смертной казни после теракта в «Крокус Сити»
После трагических событий, произошедших в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта, не утихают дискуссии и среди представителей власти, и среди простых граждан о необходимости вернуть смертную казнь в качестве исключительной меры наказания за подобные тяжкие преступления.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев стал первым, кто выступил с инициативой возвращения высшей меры в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». В действующем Уголовном кодексе РФ смертная казнь в качестве наказания предусмотрена в пяти составах преступлений, но возможность ее применения была фактически запрещена постановлением Конституционного суда 1999 года.
В настоящий момент максимальное наказание, предусмотренное статьей 205 «Террористический акт» уголовного закона, за одноименное преступление – пожизненное лишение свободы. Кроме того, Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 321-ФЗ отменил возможность рассмотрения подобных дел с участием присяжных заседателей. А, как известно, согласно Конституции РФ нельзя приговорить человека к исключительной мере наказания, если у него не было возможности поручить рассмотрение своего дела суду присяжных.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что на сегодняшний день «преодолеть решения Конституционного суда по вопросу о смертной казни» крайне затруднительно. По мнению председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, это возможно, только если принять новую Конституцию Российской Федерации.
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева назвала отказ от смертной казни одним из важнейших достижений истории России и призвала «остановиться и подумать», прежде чем принимать столь радикальное решение.
Споры между сторонниками и противниками смертной казни не прекращаются. Те, кто выступает за смертную казнь, убеждены, что она единственная может реально предотвратить жестокие преступления. Другие отмечают несовершенство российского законодательства и возможные судебные ошибки. В любом случае этот вопрос требует большого количества времени и тщательной проработки на законодательном уровне.
Отметим, что непосредственно к исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» смертную казнь в случае ее возвращения применить будет невозможно, поскольку на сегодняшний день существует вышеназванное решение Конституционного суда и закон обратной силы не имеет.
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