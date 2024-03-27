Казнить нельзя помиловать: В российском обществе обсуждается необходимость возврата смертной казни после теракта в «Крокус Сити»

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Казнить нельзя помиловать: В российском обществе обсуждается необходимость возврата смертной казни после теракта в «Крокус Сити»

После трагических событий, произошедших в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта, не утихают дискуссии и среди представителей власти, и среди простых граждан о необходимости вернуть смертную казнь в качестве исключительной меры наказания за подобные тяжкие преступления.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев стал первым, кто выступил с инициативой возвращения высшей меры в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». В действующем Уголовном кодексе РФ смертная казнь в качестве наказания предусмотрена в пяти составах преступлений, но возможность ее применения была фактически запрещена постановлением Конституционного суда 1999 года.



В настоящий момент максимальное наказание, предусмотренное статьей 205 «Террористический акт» уголовного закона, за одноименное преступление – пожизненное лишение свободы. Кроме того, Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 321-ФЗ отменил возможность рассмотрения подобных дел с участием присяжных заседателей. А, как известно, согласно Конституции РФ нельзя приговорить человека к исключительной мере наказания, если у него не было возможности поручить рассмотрение своего дела суду присяжных.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что на сегодняшний день «преодолеть решения Конституционного суда по вопросу о смертной казни» крайне затруднительно. По мнению председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, это возможно, только если принять новую Конституцию Российской Федерации.

Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева назвала отказ от смертной казни одним из важнейших достижений истории России и призвала «остановиться и подумать», прежде чем принимать столь радикальное решение.

Споры между сторонниками и противниками смертной казни не прекращаются. Те, кто выступает за смертную казнь, убеждены, что она единственная может реально предотвратить жестокие преступления. Другие отмечают несовершенство российского законодательства и возможные судебные ошибки. В любом случае этот вопрос требует большого количества времени и тщательной проработки на законодательном уровне.
Отметим, что непосредственно к исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» смертную казнь в случае ее возвращения применить будет невозможно, поскольку на сегодняшний день существует вышеназванное решение Конституционного суда и закон обратной силы не имеет.
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    39 комментариев
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    1. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      -3
      Сегодня, 13:10
      Надо бы вернуть "вышку" . Но, на данный момент нереально. Война идёт, какая смена конституции?
      1. bk316 Ранг пользователя
        bk316
        +7
        Сегодня, 13:13
        Война идёт, какая смена конституции?

        А не надо менять Конституцию. Надо поменять решение Зорькина.
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          0
          Сегодня, 13:16
          По мнению же Зорькина, председатель того же суда, решение можно принять лишь приняв новую конституцию.
          1. Василенко Владимир Ранг пользователя
            Василенко Владимир
            -1
            Сегодня, 13:27
            ну тогда и в тюрьму нельзя сажать, что за бред
            1. Фаталист Ранг пользователя
              Фаталист
              -1
              Сегодня, 13:29
              И как вы пришли к такому умозаключению? Где вы увидели "бред"? Вы статью читали? Вы не меня спрашивайте, обратитесь к Зорькина с подобным вопросом.
              1. Василенко Владимир Ранг пользователя
                Василенко Владимир
                0
                Сегодня, 13:31
                все ссылаются на статью конституции про право на жизнь, отсюда и пишу что это бред
                1. Фаталист Ранг пользователя
                  Фаталист
                  0
                  Сегодня, 13:33
                  Конституция бред? ( Короткий коммент)
          2. hhurik Ранг пользователя
            hhurik
            +2
            Сегодня, 13:32
            Зорькину на кладбище пора, засиделся, видать корона выросла. wink Конституцию принимали всенародным референдумом вместе со смертной казнью, не какому-то назначенному неизвестно кем судье принимать решение о ее отмене.
            Как справедливо заметил Володин, тормозом является лишь позиция Конституционного суда. Причем мораторий введен по формальным причинам, ибо никто не может изменить Конституцию в этой части без референдума.
            Сначала была причина, что в Чечне нет суда присяжных - типа, единообразие применения закона нарушено. Устранено, судебная система восстановлена.
            Потом вступили в Совет Европы, куда со смертной казнью не принимают. Прокатила отмазка, что в старой редакции Конституции международные договоры имеют приоритет перед российскими, поэтому наложен мораторий на применение такого наказания. По факту из Совета Европы Россию выгнали, а в Конституции принцип примата международного права над национальным отменен.
            Собственно, никаких формальных препятствий - не имеется, окромя устаревшего решения КС.
            1. Фаталист Ранг пользователя
              Фаталист
              -3
              Сегодня, 13:37
              Ну так в чём проблема? Вы сами ответили на свой вопрос. Решение КС вам не решение райсуда. А менять конституцию можно лишь референдумом. Да и понимаете ли вы, все, коллеги, сколько статей надо поменять в той же конституции и УК, что б вписать "вышку"? Поэтому и я согласен с Зорькиным, не время , пока.
              1. hhurik Ранг пользователя
                hhurik
                +2
                Сегодня, 13:44
                Наплевать на ваше согласие или не согласие - все уже решено wink Граждане России высказались за смертную казнь во время принятия Конституции - соизвольте исполнять. Что характерно: в федеральных законах ничего менять не надо, смертная казнь есть во всех нормативных актах, расписан порядок ее применения и даже палачи есть штатные во ФСИН.
                Остался пустячок - КС должен пересмотреть свое решение, в связи с изменившимся конституционным законодательством и выходом из Совета Европы.
                1. Фаталист Ранг пользователя
                  Фаталист
                  -1
                  Сегодня, 13:46
                  Плюньте себе за воротник. Хамло.
                  1. hhurik Ранг пользователя
                    hhurik
                    0
                    Сегодня, 13:47
                    Сосите хвост пожилого зайца - ну ежели по существу сказать нечего. Помогает, говорят.
                    1. Фаталист Ранг пользователя
                      Фаталист
                      0
                      Сегодня, 13:48
                      До вашего уровня низости мне далеко. Удачного дня. hi
                      1. hhurik Ранг пользователя
                        hhurik
                        0
                        Сегодня, 13:51
                        Тоже неплохо - сказал мужик, попав брошенным камнем не в собаку, а в тещу.
        2. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +7
          Сегодня, 13:20
          В чём проблема?
          Что сложно отменить постановление Конституционного суда, принять новый ФЗ, разрешающий казнить террористов задним числом? Поручите это дело Терешковой. Она легко решит эти задачи, как решила с пенсионным возрастом и обнулением.
          В законе нужно чётко прописать, что исламские радикальные террористы приговариваются к поеданию свинины, отрезанию ушей и повешению. Не видать им райских гурий, как своих ушей. laughing good Шайтаны их ждут в загробной жизни. am am am good
      2. Венд Ранг пользователя
        Венд
        +3
        Сегодня, 13:16
        Надо. Наказывать за терроризм, за педофилию. Польза будет и порядок. Мигранты сами ломанутся из России.
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          0
          Сегодня, 13:19
          Надо. Ну, скажем, после суда, несчастный случай, суицид... Мало ли. Пока до конституции руки дойдут.
          1. Венд Ранг пользователя
            Венд
            0
            Сегодня, 13:30
            Цитата: Фаталист
            Надо. Ну, скажем, после суда, несчастный случай, суицид... Мало ли. Пока до конституции руки дойдут.

            Это и так происходит на зонах регулярно с педофилами и насильниками.
      3. Добрый злыдень Ранг пользователя
        Добрый злыдень
        0
        Сегодня, 14:01
        Цитата: Фаталист
        Война идёт, какая смена конституции?

        Ну конечно! Да еще и переправа не закончилась... Так что пусть все будет по-старому. Так оно спокойнее.
        Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев стал первым, кто выступил с инициативой возвращения высшей меры в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».
        Молодец какой! Правда, об этом уже лет пять люди кричат, но это уже неважно.
    2. AlexGa Ранг пользователя
      AlexGa
      +2
      Сегодня, 13:12
      Хуже всего, если решение этого вопроса уйдёт в обычную болтологию. Есть Конституционный суд, пусть делает заключение по своему решению от1999 года. Вопрос требует срочного решения.
      1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 13:28
        Есть Конституционный суд, пусть делает заключение по своему решению от1999 года.
        ...пральна...этот же суд каким то образом без всяких изменений в Конституцию РФ принял решение об моратории на смертную казнь...вот таким же макаром и в зад отзовет этот самый мораторий без шума и пыли
    3. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      +1
      Сегодня, 13:14
      Я и раньше в кругу свлего общения не знал никого, кто против. А сейчас и по СМИ таковых не вижу возражений, ну кроме "мы тут сами себе все запутали, без присяжных не можно."
      Запутали, так распутайте, сколько можно "выражать волю народа" задом наперед?
    4. Ганкутсу_ Ранг пользователя
      Ганкутсу_
      +1
      Сегодня, 13:14
      В исключительных случаях смертная казнь необходима. Но начинать ее повсеместно использовать не стоит.
    5. Оболенский Ранг пользователя
      Оболенский
      +1
      Сегодня, 13:19
      Спросите у людей. Простых. Они вам точно скажут. Не надо спрашивать у власти, тем более у судей. Нам из всех чайников кричат о том, что волеизъявление народа - это высшее решение. Главное не откладывать и не забалтывать. И не оглядываться на Запад.
      1. Добрый злыдень Ранг пользователя
        Добрый злыдень
        0
        Сегодня, 14:10
        Цитата: Оболенский
        Нам из всех чайников кричат о том, что волеизъявление народа - это высшее решение.

        Общественное мнение - это мнение людей, которых никто не спрашивает!(С)
    6. Облитератор Ранг пользователя
      Облитератор
      +2
      Сегодня, 13:19
      Скорее всего не вернут её. Противников много и они влиятельны. Я к слову тоже не поклонник её, но в условиях военного времени считаю, что предателей и военных преступников нужно публично вешать.
    7. Oleg133 Ранг пользователя
      Oleg133
      +3
      Сегодня, 13:19
      С нашими судами и правоприменительной практикой вешать будут русских фошыстов, а не таджиков
      1. Mazunga Ранг пользователя
        Mazunga
        +3
        Сегодня, 13:31
        вот и я о том же)))террориста еще осудить надо а для нашего Вани всегда найдется судья Хахалева полковник Захарченко и спортсмен Тайжуменов которому за убийство ветерана 1.5 года дали ограничения свободы) вы именно этим людям хотите дать право ВМН применять?
    8. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      +1
      Сегодня, 13:22
      Проблема не в смертной казни, есть она или нет. А в неотвратимости сказания. Если бы любой мигрант знал, что за любое правонарушение последует наказание с выдворением из страны, а не порешает "дядя турал" - не было бы такой высокой преступности мигрантов. Ведь половина зверьков устроивших теракт имели проблемы с законом, но это не мешало им жить в России.
      1. Mazunga Ранг пользователя
        Mazunga
        +1
        Сегодня, 13:32
        так они и решают)) это нашему за перцовый балончик до 7 лет корячилось хорошо Бастрыкин вмешивается
    9. Oleg133 Ранг пользователя
      Oleg133
      +4
      Сегодня, 13:22
      Цитата: Венд
      за педофилию.

      Завтра девочка какая, или даже мальчик, обидится на вас и скажет, что вы его трогали.
      Сейчас люди отъезжают лет на 10 за такое, а по вашему предложению вас и расстреляют
    10. JÜRGEN WEGNER Ранг пользователя
      JÜRGEN WEGNER
      0
      Сегодня, 13:23
      Вообще, мораторий не аннулирует присутствие самой статьи.

      Она есть в УК, но в настоящее время на неё наложен мораторий, т.е. обязательство не применять. По сути надо отметить обязательство НЕ применять. Например для данного случая.
    11. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      0
      Сегодня, 13:25
      Цитата: Oleg133
      С нашими судами и правоприменительной практикой вешать будут русских фошыстов, а не таджиков

      Тех, кто нападал на Белгородскую и Курскую области? Так можно по справедливости: и тех , и других. Можно даже на одной перекладине, чтобы, равенство.
    12. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      +1
      Сегодня, 13:26
      Надо ужесточить УК РФ: например ввести нормой ПЛС без права помилования, или скажем не один пожизненный срок, как сейчас, а 135 в данном случае. Содержание должно быть только в ЕПКТ, первые 10-ть лет в одиночной камере, никакого общения с внешним миром ( родными) и так далее. Заключённому присвается номер, имени у него больше нет. В камере: койка, тубочка (стол), раковина, унитаз, душ, откидная койка. Никакого TV, радио, интернета; письменные принадлежности выдаются один раз в неделю: по просьбе и не болеее чем на два часа. Такое вполне возможно; для этого не требуется изменение Конституции. Внешнее передвижение в кандалах, маске, наручниках. Прогулок нет. Предлагаю подумать.
    13. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      0
      Сегодня, 13:28
      Что-то тут уже за уши всё подряд стали притягивать. Речь идёт конкретно про случаи террористических актов, приводящие к массовой гибели людей, и ни о чём более.
    14. Эмиль Ранг пользователя
      Эмиль
      0
      Сегодня, 13:30
      Скорей всего всё останется как было,ввести высшую меру избирательно,не получится,надо переписывать много чего … в том числе и 'вышку' для мздоимство в большом размере feel … а это уже чревато 'бунтом в верхах' … drinks
    15. Галеон Ранг пользователя
      Галеон
      +1
      Сегодня, 13:32
      Если бы следствие и суд были полны непредвзятыми профессионалами, был бы за обеими руками. Но когда даже по обвинению в нарушении ПДД тебе ни в жисть не оправдаться, откуда может возникнуть уверенность, что осуждать будут настоящих преступников? А вся эта молодежь с ножами, пакетами удобрений и флагами - тоже на виселицу?
      Спасибо, не надо.
      Мой пацан еще когда учился в школе, ему одноклассник решил сделать подляну: взял у третьего планшет и сунул моему в пакет с физрой. К нам домой пришли менты, (а пакет с физрой в коридоре так и валяется, естественно) когда дома не было взрослых, забрали пацана в отделение и там он признался, что это он украл!!! Я его потом спрашиваю: ты что, заболел?? Он отвечает: да папа, чтобы уже отстали. Ну пацан!
      Вышку? В России сейчас?
      В ЧЬИ руки ее дать, хорошо подумали? Вы казнить будете? Ваших врагов казнить будут? Нет - по вам самим это бить будет.
    16. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 13:56
      Другие отмечают несовершенство российского законодательства и возможные судебные ошибки.
      ...когда присуждают пожизненное, там ошибок нет в принципе...всё доказано основательно...и на пожизненном нет ни одного колхозного вора...там одни убийцы и насильники...и если в ИТКУ осуждённые привлечены к различным полезным работам...то этих мы кормим со своего кармана
      1. Андрей Москвин Ранг пользователя
        Андрей Москвин
        0
        Сегодня, 14:46
        Плевать, что кормим. Наказание должно быть прочувствовано до конца.

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