Посол Швеции при НАТО: Нам десятилетиями придётся жить с военной угрозой от России

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Посол Швеции при НАТО: Нам десятилетиями придётся жить с военной угрозой от России

В обозримой временной перспективе Россия якобы будет представлять собой существенную военную угрозу для стран Европы. С таким заявлением выступил посол Швеции при НАТО Аксель Вернхофф, давший интервью американскому изданию The Politico.

Дипломат подчеркнул, что в стратегии Североатлантического альянса Россия воспринимается в качестве очевидной военной угрозы. Поэтому и отрабатывают на военных учениях армии стран НАТО действия против российских войск.

Нам десятилетиями придётся жить с военной угрозой от России

- заявил посол Швеции при НАТО.

При этом дипломат не пояснил, чем именно Россия угрожает хотя бы той же Швеции, не говоря уже о более удаленных от российских границ государствах Западной Европы. Какие риски от нашей страны могут исходить, к примеру, для Португалии или Исландии, Италии или Нидерландов, если только эти страны сами не будут искать конфликта с РФ, поддерживая тот же киевский режим.

Тем не менее, подобные заявления из уст европейских политиков звучат все чаще. Западные политические деятели пытаются запугивать население собственных стран «страшилками» о российской угрозе. Под этой вывеской проталкивается увеличение военных бюджетов, закупки вооружений, переход к призывному принципу комплектования вооруженных сил и многие другие меры, которые в иной ситуации, без соответствующего информационного сопровождения, вряд ли пользовались бы популярностью у граждан европейских государств.
  • Вооруженные силы Швеции / https://www.forsvarsmakten.se
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27 комментариев
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  1. Аркадий007 Ранг пользователя
    Аркадий007
    +6
    Сегодня, 13:19
    Всю свою историю Швеция живёт под угрозой России, только вот почему-то она нападала всю дорогу на Россию, а не наоборот.
    1. Ганзалес Ранг пользователя
      Ганзалес
      0
      Сегодня, 13:29
      Цитата: Аркадий007
      Всю свою историю Швеция живёт под угрозой России, только вот почему-то она нападала всю дорогу на Россию, а не наоборот.

      Не хотели они жить мирно в нейтралитете ,как и фины ..С англосаксами дружить смертельно опасно ..Сколько раз им говорили и на себе пример показали (развал СССР и кровавая смута)
      Вам теперь жить с этим ..И в случае чего уничтожение будет именно таких стран приближенных к нашим границам Так что жаловаться уже поздно И на вас у России ракет хватит !
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 13:31
      Посол Швеции при НАТО: Нам десятилетиями придётся жить с военной угрозой от России

      А почему не столетиями...??? Когда то Европа веками России угрожала, почему бы и вам это не испробовать??? Может понравится... angry
      1. Ганзалес Ранг пользователя
        Ганзалес
        +1
        Сегодня, 14:06
        Цитата: Lev_Russia
        А почему не столетиями...???

        Да уж тысячелетиями ,если уж по чесноку ..
        Россия за свою историю всегда была в круговой обороне и союзников у нас только два ,веренее три Армия ,Флот и РВСН !
        А РВСН мы на 90% уже обновили ..Кто на новенького хоспода ? Англосаксы видать ))))
    3. LIONnvrsk Ранг пользователя
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 14:05
      Цитата: Аркадий007
      она нападала всю дорогу на Россию, а не наоборот.

      Не совсем так. Если начинать отсчет еще от Новгородского княжества, то с Швецией мы воевали около 16 раз. Из них мы нападали на Швецию 4 раза- в 1495, в 1558, в 1656 и в 1808. yes
  2. faterdom Ранг пользователя
    faterdom
    +3
    Сегодня, 13:21
    Ну 200 лет пожили без угрозы, "шведский социализм" вон пострлили.
    Но говорят, скучно, мол уровень суицида в таком обществе высок, и семьи все шведские какие-то.
    А теперь будет не скучно, и пуканье селедки можно с другим чувством слушать.
    1. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +4
      Сегодня, 13:26
      Ещё и эти толерастные импотенты будут нам угрожать. laughing lol wassat
      А у самих уже на полседьмого. laughing
      1. Ганзалес Ранг пользователя
        Ганзалес
        0
        Сегодня, 14:17
        Цитата: Бородач
        Ещё и эти толерастные импотенты будут нам угрожать. laughing lol wassat
        А у самих уже на полседьмого.

        Ха ха ха Красава Бородач !!!!! Посмеялся от души laughing wassat drinks
  3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 13:21
    «Посол Швеции при НАТО: Нам десятилетиями придётся жить с военной угрозой от России» —

    — Не надо было в НАТО вступать ...
    1. Ганзалес Ранг пользователя
      Ганзалес
      +1
      Сегодня, 14:21
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Посол Швеции при НАТО: Нам десятилетиями придётся жить с военной угрозой от России» —

      — Не надо было в НАТО вступать ...

      А их и никто и не справшивал ,как я понял ...И финов тоже )))
      Этим вступлением пытались Россию запугать ..А мы просто ракеты перенацелили И ВСЕ !
      И шведы фины теперь для нас враги и соответствуещее на границах с ними сделано и все их предприятия и и прочии контакты анулированы и под контролем теперь ..
  4. rubator Ранг пользователя
    rubator
    +3
    Сегодня, 13:23
    А вот теперь ходите и оглядывайтесь. И каждую ночь просыпайтесь в холодном поту.
    1. Ганзалес Ранг пользователя
      Ганзалес
      +1
      Сегодня, 14:24
      Цитата: rubator
      А вот теперь ходите и оглядывайтесь. И каждую ночь просыпайтесь в холодном поту.

      И памперсы одевайте ..Русофобия теперь смертельно опасна и финансово затратно ..
      Копайте окопы и бункеры ))))
  5. Эмиль Ранг пользователя
    Эмиль
    +1
    Сегодня, 13:23
    И ни кто не спросит – Шведы,когда вы в последний раз видели Российского солдата на своей территории feel hi
  6. Фаталист Ранг пользователя
    Фаталист
    +2
    Сегодня, 13:24
    Детский сад!) Однако! Шведы, не хотите_ не живите. laughing Сами себе сделали геммор, сами и живите с геммором. А не хотите не живите. laughing
  7. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:24
    Посол Швеции при НАТО: Нам десятилетиями придётся жить с военной угрозой от России
    . Кого они пытаются убедить, обмануть?
    Пустобрехи на содержании у полосатиков и прочих, кто с этого кормит я обильно... за долю малую.
    1. Ганзалес Ранг пользователя
      Ганзалес
      +1
      Сегодня, 13:33
      Цитата: rocket757
      Посол Швеции при НАТО: Нам десятилетиями придётся жить с военной угрозой от России
      . Кого они пытаются убедить, обмануть?
      Пустобрехи на содержании у полосатиков и прочих, кто с этого кормит я обильно... за долю малую.

      Выбор сделали и пусть теперь живут под прицелом ракетного-ядерного удара .
      Уничтожены будут сразу в случае малейшей угрозы со стороны США
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        +1
        Сегодня, 13:39
        Да они под такой "угрозой" живут живут, живут живу и ничего не происходит.
        Хотя, немцы их не топтали, они с ними сотрудничали, это ФАКТ.
  8. dimy44 Ранг пользователя
    dimy44
    +1
    Сегодня, 13:30
    Ну раньше все они считали Россию слабой бензоколонкой, типа кроме ядерной дубинки нет ничего. А теперь считают угрозой тот факт, что в ответку могут люлей схлопотать. Мол, как так?
  9. Сципион Африканский Ранг пользователя
    Сципион Африканский
    0
    Сегодня, 13:31
    Ты их ещё проживи ................................
  10. Tagan Ранг пользователя
    Tagan
    +1
    Сегодня, 13:44
    Нам десятилетиями придётся жить с военной угрозой от России

    Чем-то напоминает анекдот:
  11. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    0
    Сегодня, 13:51
    Ну так, обком постановил от 2 до вперспективе 15 ввп на бочку. Надо выполнять. А вообще на хитрый план выйти из кризиса госдолга по американски похоже, будут платить,потом в счет долга оружием брать, а там и обслуживание подьедет и бк.
  12. sdivt Ранг пользователя
    sdivt
    0
    Сегодня, 14:08
    Нам десятилетиями придётся жить с военной угрозой от России

    Просто пример
    Вторая мировая (Великая Отечественная) унесла без малого 30 млн жизней советских людей, более 8 млн жизней немцев... и уже в 1949-ом появилась ГДР, которая долгие годы была одной из самых дружественных к СССР стран из всего соц.лагера.
    Четыре года!
    Четырёх лет хватило, чтобы оставить в покое прошлое и идти в будущее
  13. Appraiser Ранг пользователя
    Appraiser
    0
    Сегодня, 14:16
    Все подмечено верно: "За что боролись на то и напоролись" soldier
  14. Петр_Колдунов Ранг пользователя
    Петр_Колдунов
    0
    Сегодня, 14:26
    Посол Швеции при НАТО: Нам десятилетиями придётся жить с военной угрозой от России

    Для Швеции-то? Еще месяц назад - нет. Но теперь - да.
  15. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 14:35
    Вот после вступления в НАТО пусть живут и прячутся под подушку
  16. termos Ранг пользователя
    termos
    0
    Сегодня, 14:49
    По-моему крики в ЕС об "угрозе от России" не следует понимать буквально. Просто это значит, что наступил период, когда указывать ей что делать, да и просто доить, сейчас нет возможности, а если напасть - даст люлей в ответ)) Россия всегда плохая когда перестает быть тряпкой)))
  17. Романенко Ранг пользователя
    Романенко
    0
    Сегодня, 14:54
    Нам десятилетиями придётся жить с военной угрозой от России

    Три столетия прожили после Полтавы и штурма Стокгольма морской пехотой, еще проживете столько-же, насильно в НАТО никто не толкал.

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