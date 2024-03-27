В обозримой временной перспективе Россия якобы будет представлять собой существенную военную угрозу для стран Европы. С таким заявлением выступил посол Швеции при НАТО Аксель Вернхофф, давший интервью американскому изданию The Politico.Дипломат подчеркнул, что в стратегии Североатлантического альянса Россия воспринимается в качестве очевидной военной угрозы. Поэтому и отрабатывают на военных учениях армии стран НАТО действия против российских войск.- заявил посол Швеции при НАТО.При этом дипломат не пояснил, чем именно Россия угрожает хотя бы той же Швеции, не говоря уже о более удаленных от российских границ государствах Западной Европы. Какие риски от нашей страны могут исходить, к примеру, для Португалии или Исландии, Италии или Нидерландов, если только эти страны сами не будут искать конфликта с РФ, поддерживая тот же киевский режим.Тем не менее, подобные заявления из уст европейских политиков звучат все чаще. Западные политические деятели пытаются запугивать население собственных стран «страшилками» о российской угрозе. Под этой вывеской проталкивается увеличение военных бюджетов, закупки вооружений, переход к призывному принципу комплектования вооруженных сил и многие другие меры, которые в иной ситуации, без соответствующего информационного сопровождения, вряд ли пользовались бы популярностью у граждан европейских государств.

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