Опубликованы кадры с восстановленным и модернизированным трофейным БПЛА «Баба-Яга»

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Опубликованы кадры с восстановленным и модернизированным трофейным БПЛА «Баба-Яга»

Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых можно увидеть восстановленный и модернизированный трофейный тяжелый БПЛА "Баба-Яга", способный нести до 60 кг полезной нагрузки.

Специалисты центра подготовки операторов БПЛА российской армии продемонстрировали прошедший модернизацию беспилотник, захваченный в качестве трофея у боевиков киевского режима. Сообщается, что дрон удалось подавить при помощи средств радиоэлектронной борьбы.







Российскими специалистами был тщательно изучен принцип работы трофейного аппарата, после чего удалось не только восстановить, но и провести некоторую модернизацию беспилотника. Данные с карты памяти трофейного БПЛА позволили получить доступ к важной информации, которая представляет ценность для специальных подразделений ВС РФ.

Общим названием "Баба-Яга", как правило, называют тип переделанных ВСУ под военные задачи беспилотников сельскохозяйственного назначения, обладающих большой грузоподъемностью, хорошей навигацией и возможностью автономного хода без связи с оператором по заранее заданным координатам.

Поскольку дроны семейства "Баба-Яга" издают очень громкие звуки, и при полной загрузке не способны подниматься выше 30 метров и передвигаться со скоростью более 40 км/ч, аппарат несложно обнаружить и обезвредить. Однако, благодаря своей грузоподъемности, "Баба-Яга" способен представлять существенную угрозу для пехоты и легкобронированной военной техники.

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3 комментария
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  1. Netl Ранг пользователя
    Netl
    0
    Сегодня, 13:53
    Дык, основная фишка "Яги", что грузоподъемность позволяет поставить терминал Старлинка.
    Из-за чего его трудно задавить РЭБом. А так-то - обычный агро-дрон.

    Чего там модернизировать? request
  2. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
    Сабуров_Александр53
    +1
    Сегодня, 14:14
    Если приделать ступу и посадить туда Урсулу или Штрак-Циммерман, то название точно будет соответствовать пассажирам.
  3. rosomaha Ранг пользователя
    rosomaha
    0
    Сегодня, 14:44
    а зачем всё эт публично..что мол захватили..получили доступ к важной инфе на карте памяти и т.п. укры теперь примут инфу к сведению и всё... А так мол разбился дрон..и всё. Зачем публично рассказывают о тактических уловках и фишках, которые дали преимущество нам или ошибки укров.... Такими действиями мы даём подсказки украм и их хозяевам в технич эволюции изделий, тактич приёмах и планировании операции с нестандартным ходом, а учитывая их дерзость и рискованность, пренебрежение личн составом и техн оснащённость и разведданные нато - они могут выкидывать нестандартные финты, а для их медийной войны это подспорье..ципсоиды дальше раздуют перемогу, а мы не должны давать даже капли инф для их перемог...только уныние и провалы и это должны признавать их хозяева

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