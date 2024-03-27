Немецкое СМИ: Конфликт на Украине может закончиться уже в текущем году, несколько лет он не продлится
Несмотря на прогнозы ряда политиков, украинский вооруженный конфликт вряд ли продлится еще несколько лет. Скорее всего, конфликт на Украине может закончиться уже в текущем году. Соответствующий вывод сделал немецкий корреспондент Кристоф Шильц.
По мнению обозревателя, завершению конфликта будут способствовать несколько факторов. Во-первых, резко сократится американская военная помощь, причем вне зависимости от того, кто победит на предстоящих президентских выборах. Во-вторых, Европа не сможет продемонстрировать должный уровень единства, политической воли и средств, чтобы продолжить вооружать и спонсировать Украину.
Журналист считает, что страны Запада серьезно недооценили Россию. Как оказалось, Москва обладает и достаточными ресурсами, и значительной поддержкой в мире, чтобы и далее продолжать боевые действия без особого вреда для себя. Тем более, что западные страны не в состоянии в полной мере следовать политике санкционных ограничений.
В итоге, делает вывод обозреватель немецкого издания, последует «замораживание» конфликта. Переговорная позиция Киева сейчас скорее имеет тенденцию к ухудшению. Шильц назвал происходящее «исторической трагедией». Уже в 2024 году вооруженный конфликт может быть заморожен, поскольку перспектив завершения его на удачных для Украины позициях не предвидится.
Прекращение конфликта позволит Украине «сохранить лицо» и избежать дальнейшей потери территорий. Что касается перспектив возврата контроля над уже утраченными регионами, то немецкий обозреватель в них не верит. Удачей будет, отмечает Шильц, если украинской армии повезет удержать линию фронта, но и это невозможно гарантировать в текущей военно-политической ситуации.
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