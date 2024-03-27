Немецкое СМИ: Конфликт на Украине может закончиться уже в текущем году, несколько лет он не продлится

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Немецкое СМИ: Конфликт на Украине может закончиться уже в текущем году, несколько лет он не продлится

Несмотря на прогнозы ряда политиков, украинский вооруженный конфликт вряд ли продлится еще несколько лет. Скорее всего, конфликт на Украине может закончиться уже в текущем году. Соответствующий вывод сделал немецкий корреспондент Кристоф Шильц.

По мнению обозревателя, завершению конфликта будут способствовать несколько факторов. Во-первых, резко сократится американская военная помощь, причем вне зависимости от того, кто победит на предстоящих президентских выборах. Во-вторых, Европа не сможет продемонстрировать должный уровень единства, политической воли и средств, чтобы продолжить вооружать и спонсировать Украину.

Журналист считает, что страны Запада серьезно недооценили Россию. Как оказалось, Москва обладает и достаточными ресурсами, и значительной поддержкой в мире, чтобы и далее продолжать боевые действия без особого вреда для себя. Тем более, что западные страны не в состоянии в полной мере следовать политике санкционных ограничений.

В итоге, делает вывод обозреватель немецкого издания, последует «замораживание» конфликта. Переговорная позиция Киева сейчас скорее имеет тенденцию к ухудшению. Шильц назвал происходящее «исторической трагедией». Уже в 2024 году вооруженный конфликт может быть заморожен, поскольку перспектив завершения его на удачных для Украины позициях не предвидится.

Прекращение конфликта позволит Украине «сохранить лицо» и избежать дальнейшей потери территорий. Что касается перспектив возврата контроля над уже утраченными регионами, то немецкий обозреватель в них не верит. Удачей будет, отмечает Шильц, если украинской армии повезет удержать линию фронта, но и это невозможно гарантировать в текущей военно-политической ситуации.
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    20 комментариев
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    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 13:33
      Немецкое СМИ: Конфликт на Украине может закончиться уже в текущем году, несколько лет он не продлится
      . Сколько ж предсказателей развелось... куда не плюнь, точно попадёшь.
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +3
        Сегодня, 13:38
        конфликт на Украине может закончиться уже в текущем году.
        Дай то Бог !!!
        Уже в 2024 году вооруженный конфликт может быть заморожен
        Да не дай Бог !!!
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 14:04
          конфликт на Украине может закончиться уже в текущем году.

          Это они так себя и своё правительство запугивают, чтоб для УкроРейха очередное бабло и оружие выбить... Это они не для нас говорят... А вот про заморозку конфликта это для нас... Но поставленные задачи по денацификации и демилитаризации нами ещё не выполнены, так что думаю, что наша власть осознаёт, что никакие очередные заморозки и "Мински" нам больше не нужны... Они нужно только нашим врагам, чтобы перестроиться, поднакопить силушки и ударить по новой... Вроде как это уже проходили... Надеюсь, на эти же грабли в очередной раз не станем... Ну очень на это надеюсь... am
      2. dimy44 Ранг пользователя
        dimy44
        0
        Сегодня, 13:38
        Сколько ж предсказателей развелось
        Их туева хуча. И о них никто бы и не узнал, если бы репортеры в погоне за гонорарами их не печатали на каждом шагу.
      3. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 13:45
        Цитата: rocket757
        Немецкое СМИ: Конфликт на Украине может закончиться уже в текущем году, несколько лет он не продлится
        . Сколько ж предсказателей развелось... куда не плюнь, точно попадёшь.

        А между тем, в Киеве произошло некое знаковое событие. Это намёк свыше? lol

        "МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Бульвар Верховной рады в Киеве затопило из-за прорыва трубы, в соцсетях уточняют, что это была канализация.

        Как сообщили в городской администрации, "произошло повреждение водопроводной магистрали диаметром 600 мм", в результате чего вода попала на проезжую часть бульвара.

        Между тем пользователи украинских соцсетей пишут, что на самом деле произошел прорыв канализации и именно ее содержимое разлилось по улице. На сопровождающих публикации фото видно, что проезжую часть затопило полностью."
        1. Пуз Большой Ранг пользователя
          Пуз Большой
          +1
          Сегодня, 13:54
          Кстати интересно, как у них с последствиями предыдущего говённого потопа, который был зимой?
          1. Голландец Михель Ранг пользователя
            Голландец Михель
            0
            Сегодня, 14:39
            повреждение водопроводной магистрали диаметром 600 мм
            Надеюсь, скалы уже принимают ванны из фекалий?
        2. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 13:57
          У нас часто повторяли, что они пробили дно и... теперь, уже реально, они в гуано. Не впервой, да и потом будет ничуть не лучше.
      4. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +1
        Сегодня, 14:02
        -куда не плюнь, точно попадёшь.\
        Что не предсказатель,то плеваться хочется
      5. topol717 Ранг пользователя
        topol717
        +2
        Сегодня, 14:09
        . Сколько ж предсказателей развелось... куда не плюнь, точно попадёшь.
        он не предсказатель а
        немецкий корреспондент Кристоф Шильц.

        В итоге, делает вывод обозреватель немецкого издания, последует «замораживание» конфликта.
        ээээ постойте ка. Вроде в планы РФ не входит замораживание, а только полная денацификация и полное обезоруживание.
        1. Уарабей Ранг пользователя
          Уарабей
          +1
          Сегодня, 14:28
          ""ээээ постойте ка. Вроде в планы РФ не входит замораживание, а только полная денацификация и полное обезоруживание.""

          А какое отношение имеет этот немецкий корреспондент к планам РФ? Вроде как планы РФ никак не зависят от того, что мелят эти емели.
          1. Голландец Михель Ранг пользователя
            Голландец Михель
            +1
            Сегодня, 14:40
            А какое отношение имеет этот немецкий корреспондент к планам РФ?
            Надо же что-то брякнуть. Командировочные же он получает winked
        2. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 14:55
          немецкий корреспондент Кристоф Шильц.
          . Живут они, там, в своих фантазиях или бредят, один фиг!
    2. nepunamemuk Ранг пользователя
      nepunamemuk
      0
      Сегодня, 13:37
      замораживание конфликта?
      ни в коем случае
      как и сто лет назад плавное перетекание в общий европейский am
    3. Пионер1984 Ранг пользователя
      Пионер1984
      +2
      Сегодня, 13:37
      Вот они все твердят про "заморозку",а России такая заморозка нужна?Да и вообще с чего они взяли что мы пойдём на это?
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        0
        Сегодня, 14:36
        А у них бошки так устроены. Они думают что всегда будут диктовать свои условия, даже если проигрывают. Не умещается в их чердаках другой вариант развития событий. Думают что если победить Россию не получается, то нужно ей предложить прекратить стрелять и взять "тайм-аут". Типа - "Ребята, у нас силенок не хватает, давайте-ка подождите пока мы их подкопим". И для их кривой и альтернативной логики, это вполне здравое требование как им кажется.
    4. Taskhyl
      Taskhyl
      -1
      Сегодня, 13:47
      Война ещё и не начиналась по настоящему. Через год заполыхает, ребята, через год
    5. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      -2
      Сегодня, 13:48
      А мне вот интересно , как конфликт закончится в этом году если даже еще и близко к Херсону не подршли , а Запорожье и того дальше. До Славянска топать и топать, года два еще как минимум . А дальше оперативный простор ... Хочешь Одессу бери хочешь Сумы с Киевом.
      1. ved_med12 Ранг пользователя
        ved_med12
        0
        Сегодня, 14:10
        Вместо киева, Xарьков, всё наше забирать надо!
    6. БойКот Ранг пользователя
      БойКот
      +1
      Сегодня, 13:51
      Журналист считает, что страны Запада серьезно недооценили Россию
      У немцев опыт, они чаще всех от России люлей получали.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

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