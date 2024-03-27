Появились подробности удара ВС РФ по пункту дислокации разведроты 3-й бригады ВСУ в Новогродовке

18
Появились подробности удара ВС РФ по пункту дислокации разведроты 3-й бригады ВСУ в Новогродовке

Вооруженные силы Российской Федерации этой ночью нанесли удар баллистическими ракетами по месту дислокации личного состава войск противника на оккупированной части российской Донецкой Народной Республики (ДНР). Сейчас военные Telegram-каналы сообщают подробности об ударе ВС РФ по пункту размещения вражеских военнослужащих.

Как стало известно, удару подвергся военный объект в населенном пункте Новогродовка. В здании общежития ПАО «Машзавод» противник организовал пункт временной дислокации военнослужащих. По полученной информации, на объекте размещалась разведывательная рота 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (бывший батальон «Азов», запрещенный в России как террористическая организация).



Удар по пункту дислокации разведроты штурмовой бригады ВСУ наносился двумя баллистическими ракетами. В результате прицельного удара было разрушено здание общежития, где квартировали украинские военные, повреждена и частично уничтожена припаркованная у здания военная техника.


После прилёта российской ракеты, в здании общежития возник пожар. Он вызвал вторичную детонацию боеприпасов. Источники сообщают, что в результате российского удара погибли не менее 7 и ранены не менее 9 военнослужащих разведывательной роты 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.


Таким образом, ночным ударом был нанесен значительный ущерб силам элитного подразделения одной из наиболее боеспособных, по заверениям представителей киевского режима, украинских бригад.
  • Телеграм-канал "Донбасский партизан"
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ганзалес Ранг пользователя
    Ганзалес
    +5
    Сегодня, 13:39
    Развалинами и трупами под ними удовлетворен.. hi
  2. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
    Лт. запаса ВВС
    +5
    Сегодня, 13:43
    Несколько лет назад везде писали про план обезоруживающего удара НАТО по России конвенциональными крылатыми ракетами, если посмотреть на СВО и то сколько ракет с начала спецоперации мы запустили и сравнить территорию Украины с Россией, то явно цифры ракет будут нереалистичными, и ни 10 тысяч ни 20 тысяч ракет, не будет достаточно для обезоруживающего удара, в ядерном варианте возможно, но не в конвенциональном.
    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 13:54
      Вся концепция возможного удара по России держалась на том, что в ответ им ничего не прилетит, будет ограничено и они по большей части отобьются...
      Что можно сказать... это явно ДРУГОЕ и с теми событиями, которые происходят сейчас, сравнивать бессмысленно.
    2. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      -1
      Сегодня, 13:55
      сколько ракет с начала спецоперации мы запустили и сравнить территорию Украины с Россией
      Может быть, но вряд ли НАТО будет бить по трансформаторным будкам и растягивать удовольствие во времени.
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +1
        Сегодня, 14:04
        НАТО даже в локальном конфликте сразу уничтожает электростанции, НПЗ, критическую инфраструктуру.
    3. Петр_Колдунов Ранг пользователя
      Петр_Колдунов
      0
      Сегодня, 14:16
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      Несколько лет назад везде писали про план обезоруживающего удара НАТО по России конвенциональными крылатыми ракетами, если посмотреть на СВО и то сколько ракет с начала спецоперации мы запустили и сравнить территорию Украины с Россией, то явно цифры ракет будут нереалистичными,

      Не все так однозначно. Не забывайте, что в плане НАТО не прописаны белые перчатки! Наоборот, в любом серьезном плане нападения - транспортные узлы, мосты, дороги, ж/д, связь, электростанции, ТЭЦ и прочие объекты энергетической инфраструктуры должны быть уничтожены первым же ударом... Как оно и должно быть при обезоруживающем ударе - ослепить, оглушить, обездвижить и обесточить... всё то, что мы не сделали на Украине в первый же день войны и так и не сделали до сих пор!
      А НАТО при нападении на нас - совершенно не постеснялось бы сначала с расстояния превратить нашу страну в лунный пейзаж, а уж потом вводить войска (как оно всегда делает во время своих военных операций)
      1. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
        Лт. запаса ВВС
        0
        Сегодня, 14:36
        Цитата: Петр_Колдунов
        Как оно и должно быть при обезоруживающем ударе - ослепить, оглушить, обездвижить и обесточить... всё то, что мы не сделали на Украине в первый же день войны и так и не сделали до сих пор!

        Чтобы это сделать в первый день надо было запустить наверное тысяч 10 ракет, я сомневаюсь что у нас столько было(а если и было нельзя расходовать, так как нужен неприкосновенный запас в случае конфронтации с НАТО), да и у нас нет столько самолётов, кораблей и подлодок, чтобы за 1 день такой массовый налёт осуществить.
        1. Петр_Колдунов Ранг пользователя
          Петр_Колдунов
          0
          Сегодня, 14:43
          Цитата: Лт. запаса ВВС
          сомневаюсь что у нас столько было

          Так для того и готовятся несколько лет - чтобы как минимум первый удар был сокрушающий до состояния глубокого нокдауна (по крайней мере) :))
          А потом - Украина 35 раз меньше России по территории. На нее все-таки надо гораздо меньше ракет, чем на Россию :))
      2. Юрий Васильев Ранг пользователя
        Юрий Васильев
        +1
        Сегодня, 14:42
        Превратить в лунный пейзаж нашу страну не получится, потому что сами сразу же станут лунным пейзажем. Они нападут только в случае 100% уверенности в своей победе, никак иначе.
        1. Петр_Колдунов Ранг пользователя
          Петр_Колдунов
          0
          Сегодня, 14:46
          Цитата: Юрий Васильев
          Превратить в лунный пейзаж нашу страну не получится, потому что сами сразу же станут лунным пейзажем. Они нападут только в случае 100% уверенности в своей победе, никак иначе.

          Совершенно справедливо. Ни в малейшей степени не сомневаюсь в провале их попыток победить Россию военным путем.
          НО! Я говорил только об их стандартной тактике завоевания - которую они применяют всегда, и с Россией они вполне шаблонно собирались поступать так же.
    4. termos Ранг пользователя
      termos
      0
      Сегодня, 14:55
      Помню эту фигню, они где-то еще на рубеже 00-х и 10-х крутили)) Да это очередная мулька была, как в 80-е)))) Когда американцы при рейгане транслировали ролик про систему "Звездные войны"))) Ну типа спутники там летают, советские ракеты со звуками "пиу-пиу" лазерами сбивают)))) По факту даже в наше время при нынешних технологиях это не могут создать, ибо если и есть способы осуществить задуманное, то экономика не потянет)) Могли бы - давно бы запустили,а по факту пуп порвется, у нас тоже не девки сидят, солидную часть этих томагавков конвенциональных собьют на самом деле. И полетит ответка, уже ядерным оружием)) И вот пусть своим потомкам на фонящих развалинах показывают, как круто они в космосе пиу-пиу постреляли)))
  3. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +4
    Сегодня, 13:51
    Ущерб... на фоне всех остальных потерь, не так велик, НО, осознать, что за вами охотятся конкретно, целенаправленно и избежать возмездия не в ваших силах, это серьёзно и спать спокойно они разучатся раз и до конца!!!
    1. BABAY22 Ранг пользователя
      BABAY22
      +1
      Сегодня, 13:59
      Не думаю, что для того чтобы отправить к бандере отделение азовцев где-то в тылу, использовали 2 баллистические ракеты.
      Скорее скоро в какой-нибудь Темзе всплывет тело очередного натовского генерала, умершего конечно же естественной смертью.
    2. BABAY22 Ранг пользователя
      BABAY22
      0
      Сегодня, 13:59
      Не думаю, что для того чтобы отправить к бандере отделение азовцев где-то в тылу, использовали 2 баллистические ракеты.
      Скорее скоро в какой-нибудь Темзе всплывет тело очередного натовского генерала, умершего конечно же естественной смертью.
    3. Петр_Колдунов Ранг пользователя
      Петр_Колдунов
      +2
      Сегодня, 14:19
      Цитата: rocket757
      Ущерб... на фоне всех остальных потерь, не так велик, НО, осознать, что за вами охотятся конкретно, целенаправленно и избежать возмездия не в ваших силах, это серьёзно

      Но все равно - 2 баллистические ракеты, чтобы выпилить 7 солдат... это, как бы, перебор (но это личное мнение).

      Но с другой стороны, в этом есть один позитивный сигнал: если мы не жалеем две баллистические ракеты на 7 человек - значит их дефицита у нас нет даже близко! Иначе мы их тщательно берегли бы и каждую ракету старались бы запустить по максимально жирным целям!
  4. Михаил Маслов Ранг пользователя
    Михаил Маслов
    0
    Сегодня, 13:59
    Отлично.Радует что бьем точно,бьем не жалея ракет,бьем по всей территории Украины.Очень радует такое развитие.И еще одно может хватит писать и считать войну,как СВО.
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 14:37
      бьем не жалея ракет
      А самое главное не жалеем майданутых
  5. Попуас Ранг пользователя
    Попуас
    0
    Сегодня, 14:33
    Если фото в статье точно оттуда, то больше на артудар похоже.. Никак не баллистическая ракета... requestлибо изделие 305...В сети полно видео где дома изделием выносятся,под фундамент.. Эх писаки no

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»