Вооруженные силы Российской Федерации этой ночью нанесли удар баллистическими ракетами по месту дислокации личного состава войск противника на оккупированной части российской Донецкой Народной Республики (ДНР). Сейчас военные Telegram-каналы сообщают подробности об ударе ВС РФ по пункту размещения вражеских военнослужащих.Как стало известно, удару подвергся военный объект в населенном пункте Новогродовка. В здании общежития ПАО «Машзавод» противник организовал пункт временной дислокации военнослужащих. По полученной информации, на объекте размещалась разведывательная рота 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (бывший батальон «Азов», запрещенный в России как террористическая организация).Удар по пункту дислокации разведроты штурмовой бригады ВСУ наносился двумя баллистическими ракетами. В результате прицельного удара было разрушено здание общежития, где квартировали украинские военные, повреждена и частично уничтожена припаркованная у здания военная техника.После прилёта российской ракеты, в здании общежития возник пожар. Он вызвал вторичную детонацию боеприпасов. Источники сообщают, что в результате российского удара погибли не менее 7 и ранены не менее 9 военнослужащих разведывательной роты 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.Таким образом, ночным ударом был нанесен значительный ущерб силам элитного подразделения одной из наиболее боеспособных, по заверениям представителей киевского режима, украинских бригад.

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