Украинский источник: Только в Ивано-Франковской области за уклонение от мобилизации ищут 40 тысяч человек

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Украинский источник: Только в Ивано-Франковской области за уклонение от мобилизации ищут 40 тысяч человек

Масштабы уклонения граждан от мобилизации в действующую армию на Украине являются впечатляющими. Большинство жителей страны мужского пола не просто не горят желанием идти в ряды ВСУ, но делают все возможное, чтобы уклониться от мобилизационных мероприятий.

Только в одной Ивано-Франковской области на западе Украины за уклонение от мобилизации полиция ищет 40 тысяч человек. Об этом рассказывает один из украинских информационных ресурсов со ссылкой на заявление заместителя начальника областного территориального центра комплектования ВСУ (военкомата).



По словам представителя ТЦК, все 40 тысяч человек находятся в официальном розыске за неявку на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. В случае обнаружения уклонистов полицейские обязаны доставлять их в территориальные центры комплектования.

В ТЦК оправдывают зверства своих сотрудников на улицах украинских городов тем, что якобы насильно задерживают лишь тех лиц, кто находится в розыске за уклонение от мобилизации.

Если учесть, что в не самой большой украинской области 40 тысяч уклонистов, то можно представить себе подлинные масштабы уклонения от призыва в действующую армию в пределах страны в целом. Предлагаемые в законопроекте о мобилизации меры способны еще более увеличить и количество уклонистов, и число граждан, уезжающих с Украины в европейские страны. Например, прогнозируется дальнейший отток матерей с детьми – мальчиками в возрасте 14-17 лет.
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    14 комментариев
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    1. Комментарий был удален.
    2. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      0
      Сегодня, 13:52
      Вспоминается фильм из времён СССР из-за своего названия. Название говорящее - "Никто не хотел умирать."
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 13:58
        Наплявать, наплявать, надоело воевать,
        Ничего не знаю, моя хата с краю.

        Моя хата маленька, печка да завалинка,
        Зато не казённая, а своя законная.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 14:11
          Почти все желавшие воевать за УкроРейх на кладбищах украинских лежат и их повторно не мобилизуешь... Да и из насильно мобилизованных вряд ли хорошие воины получатся... При первой возможности да по "волне" к нам в плен побегут... yes
      2. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 14:35
        А скакать то на майдане,все хотели. Ивано- Фрарковск- в числе первых. А теперь пусть перед нашими снайперами,поскачут. Вот уж,гнилое и быковатое украинство.
      3. Бывший солдат Ранг пользователя
        Бывший солдат
        0
        Сегодня, 14:41
        Вспоминается фильм из времён СССР из-за своего названия. Название говорящее - "Никто не хотел умирать."


        Фильм кстати про несколько другое- умирать не хотели, но бились насмерть обе стороны.
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 13:53
      «Только в Ивано-Франковской области за уклонение от мобилизации ищут 40 тысяч человек» —

      — Они уже не в Ивано-Франковской области,не там ищете ...
    4. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      0
      Сегодня, 13:53
      Бандеровцы уже разбежались по лесам.
      Схроны копают. ТЦК не там ищет. laughing
      1. Бывший солдат Ранг пользователя
        Бывший солдат
        0
        Сегодня, 14:38
        Бандеровцы уже разбежались по лесам.
        Схроны копают. ТЦК не там ищет. laughing


        ТЦК должно совершить рейды по селениям и конфисковать все лопаты. smile
    5. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +1
      Сегодня, 14:13
      Вроде как одна из самых щирых областей и тут такой казус.
      1. Бывший солдат Ранг пользователя
        Бывший солдат
        0
        Сегодня, 14:35
        Вроде как одна из самых щирых областей и тут такой казус.

        Там они щирые на майданах орать, а не на войну ходить.
    6. Gomunkul Ранг пользователя
      Gomunkul
      0
      Сегодня, 14:19
      Только в одной Ивано-Франковской области на западе Украины за уклонение от мобилизации полиция ищет 40 тысяч человек.
      "Несознательные" оказались, из-за них режиму Зеленскому США кредиты на войну не дают. smile
    7. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 14:22
      Это им не на Майдане скакать!
    8. Бывший солдат Ранг пользователя
      Бывший солдат
      0
      Сегодня, 14:32
      Если учесть, что в не самой большой украинской области 40 тысяч уклонистов, то можно представить себе подлинные масштабы уклонения от призыва в действующую армию в пределах страны в целом.


      Ещё можно себе представить, если им удасться все-таки собрать в ВСУ хотя бы половину уклонистов в каждой из областей. belay
    9. Metallurg_2 Ранг пользователя
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 14:54
      Самые щирые на поверку меньше всего желают воевать.

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