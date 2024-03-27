Украинский источник: Только в Ивано-Франковской области за уклонение от мобилизации ищут 40 тысяч человек
Масштабы уклонения граждан от мобилизации в действующую армию на Украине являются впечатляющими. Большинство жителей страны мужского пола не просто не горят желанием идти в ряды ВСУ, но делают все возможное, чтобы уклониться от мобилизационных мероприятий.
Только в одной Ивано-Франковской области на западе Украины за уклонение от мобилизации полиция ищет 40 тысяч человек. Об этом рассказывает один из украинских информационных ресурсов со ссылкой на заявление заместителя начальника областного территориального центра комплектования ВСУ (военкомата).
По словам представителя ТЦК, все 40 тысяч человек находятся в официальном розыске за неявку на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. В случае обнаружения уклонистов полицейские обязаны доставлять их в территориальные центры комплектования.
В ТЦК оправдывают зверства своих сотрудников на улицах украинских городов тем, что якобы насильно задерживают лишь тех лиц, кто находится в розыске за уклонение от мобилизации.
Если учесть, что в не самой большой украинской области 40 тысяч уклонистов, то можно представить себе подлинные масштабы уклонения от призыва в действующую армию в пределах страны в целом. Предлагаемые в законопроекте о мобилизации меры способны еще более увеличить и количество уклонистов, и число граждан, уезжающих с Украины в европейские страны. Например, прогнозируется дальнейший отток матерей с детьми – мальчиками в возрасте 14-17 лет.
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