Британское СМИ: Минимум двое граждан Великобритании воюют на стороне России

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Британское СМИ: Минимум двое граждан Великобритании воюют на стороне России

Как минимум два гражданина Великобритании принимают участие в боевых действиях на Украине на стороне Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом пишет газета The Mirror.

В Лондоне, утверждает издание, в этих людях видят «предателей». Это связано с тем, что гражданам королевства запрещается вступать в ряды армий тех стран, которые ведут войны с государствами, находящимися в мире с Великобританией. Понятно, что количество британских граждан в рядах различных украинских формирований куда выше, и это не только простые наемники, но и военные инструкторы и специалисты, причем высокого ранга и квалификации.

Что касается британцев, воюющих на стороне ВС РФ, то издание называет их имена. Это Бен Стимсон и Эйден Миннис. Стимсон ранее находился в британской тюрьме по обвинению в «террористической деятельности», так как еще с 2015 года он активно помогал ополчению Донбасса. Миннис служит сапером в одном из российских подразделений.

Британские эксперты считают, что Миннис и Стимсон в случае их возвращения на родину должны быть немедленно арестованы по обвинению в «терроризме». Издание Mirror тоже пообещало передать информацию о британских добровольцах в российской армии в «компетентные органы» королевства, которые займутся их последующим привлечением к уголовной ответственности.

Примечательно, что и здесь британские русофобы искажают собственные законы – Россия тоже, как и Украина, находится в мире с Великобританией и имеет с ней дипломатические отношения. Поэтому в таком случае к ответственности надо привлекать и многочисленных британцев, воюющих в составе ВСУ.
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    7 комментариев
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    1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 14:19
      искажают собственные законы – Россия тоже, как и Украина, находится в мире с Великобританией и имеет с ней дипломатические отношения.
      ...да империя лжи уже давно заблудилась в трёх соснах, пущяй там и бродят пока не подохнут всем скопом
    2. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +1
      Сегодня, 14:25
      Примечательно, что и здесь британские русофобы искажают собственные законы – Россия тоже, как и Украина, находится в мире с Великобританией и имеет с ней дипломатические отношения. Поэтому в таком случае к ответственности надо привлекать и многочисленных британцев, воюющих в составе ВСУ.
      Не верный вывод.
      Британия таким заявлением просто признала факт того, что находится в состоянии войны с Россией.
      Впрочем, как всегда...
    3. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      -3
      Сегодня, 14:27
      Это Бен Стимсон и Эйден Миннис
      Надеюсь увидеть их надгробия wink
      1. Комментарий был удален.
      2. bondrostov Ранг пользователя
        bondrostov
        -1
        Сегодня, 14:44
        Не в себе что ли? Они служат в российской армии! Читать внимательно надо!
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          0
          Сегодня, 14:45
          Они служат в российской армии
          Писать надо понятливей
    4. Невский_ЗУ Ранг пользователя
      Невский_ЗУ
      0
      Сегодня, 14:28
      Только лишь два англо-сакса в составе ВС РФ? Наверное один из Уэльса, другой из Шотландии. recourse
    5. Bulrumeb Ранг пользователя
      Bulrumeb
      0
      Сегодня, 14:41
      гражданам королевства запрещается вступать в ряды армий тех стран, которые ведут войны с государствами, находящимися в мире с Великобританией.

      Т.е. это нужно расценивать как то что теперь, официально, Великобритания находится с Россией в состоянии войны?

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