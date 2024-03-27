Как минимум два гражданина Великобритании принимают участие в боевых действиях на Украине на стороне Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом пишет газета The Mirror.В Лондоне, утверждает издание, в этих людях видят «предателей». Это связано с тем, что гражданам королевства запрещается вступать в ряды армий тех стран, которые ведут войны с государствами, находящимися в мире с Великобританией. Понятно, что количество британских граждан в рядах различных украинских формирований куда выше, и это не только простые наемники, но и военные инструкторы и специалисты, причем высокого ранга и квалификации.Что касается британцев, воюющих на стороне ВС РФ, то издание называет их имена. Это Бен Стимсон и Эйден Миннис. Стимсон ранее находился в британской тюрьме по обвинению в «террористической деятельности», так как еще с 2015 года он активно помогал ополчению Донбасса. Миннис служит сапером в одном из российских подразделений.Британские эксперты считают, что Миннис и Стимсон в случае их возвращения на родину должны быть немедленно арестованы по обвинению в «терроризме». Издание Mirror тоже пообещало передать информацию о британских добровольцах в российской армии в «компетентные органы» королевства, которые займутся их последующим привлечением к уголовной ответственности.Примечательно, что и здесь британские русофобы искажают собственные законы – Россия тоже, как и Украина, находится в мире с Великобританией и имеет с ней дипломатические отношения. Поэтому в таком случае к ответственности надо привлекать и многочисленных британцев, воюющих в составе ВСУ.