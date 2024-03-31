Есть в Австралии умные люди

Профессор университета Аделаиды и эск-представитель Австралии при ООН госпожа Элисон Броиновски дала интервью китайскому ресурсу Global Times, в котором высказала свое мнение, сильно отличающееся от официоза из кабинетов Канберры.Это, в общем, и не удивительно, поскольку ранее она состояла в партии Джулиана Ассанжа и очень жестко критиковала правительство за отправку солдат Австралии в Афганистан. Написала несколько весьма интересных книг по международной политике после Второй мировой войны, о месте и роли в этих событиях Австралии и стран ЮВА.Надо понимать, что у нее есть весьма толковые консультанты по военным, а также финансовым и техническим вопросам, поскольку озвучивает она очень неприятные для правительства мысли по договору AUKUS.Можно, конечно, предположить, что госпожу Броиновски просто купили, но ее возраст и финансовое положение делают такое предположение маловероятным.Итак, основные посылы интервью.1. Австралия должна четко дать понять, своим американским и британским друзьям, что мы не заинтересованы в присоединении к войне против Китая в Южно-Китайском море или Восточно-Китайском море из-за Тайваня.2. Договор AUKUS выглядит очень сомнительным с технической и стратегической точки зрения. Отсюда вытекают крайне негативные для Австралии последствия. Мы [австралийцы] живем в этой части мира, а британцы и американцы – нет.Судя по состоянию подплава США и Англии, а также их судостроительных и судоремонтных мощностей, сомнения этой достопочтенной леди выглядят весьма убедительными.3. Для нас было бы гораздо разумнее приблизиться к странам, входящим в БРИКС, или к нашим соседям по АСЕАН и сказать им: мы понимаем, что мир изменился. Мы живем в этой части света, британцы и американцы – нет. Нам нужно быть на одной стороне со странами, формирующими новый Глобальный Юг. Я не одинока в этом. Многие австралийцы пытаются убедить в этом наше правительство.4. Война против Китая будет катастрофической, и мы проиграем ее, с США или без них. Мы, вероятно, проиграем [такую войну] и проиграем ее катастрофически, потому что США всегда могут вернуться на другую сторону Тихого океана. Но Австралия всегда здесь.Мысли очень здравые, но, увы, им, скорее всего, предстоит остаться гласом вопиющего в пустыне.