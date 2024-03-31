Есть в Австралии умные люди

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Есть в Австралии умные люди

Профессор университета Аделаиды и эск-представитель Австралии при ООН госпожа Элисон Броиновски дала интервью китайскому ресурсу Global Times, в котором высказала свое мнение, сильно отличающееся от официоза из кабинетов Канберры.

Это, в общем, и не удивительно, поскольку ранее она состояла в партии Джулиана Ассанжа и очень жестко критиковала правительство за отправку солдат Австралии в Афганистан. Написала несколько весьма интересных книг по международной политике после Второй мировой войны, о месте и роли в этих событиях Австралии и стран ЮВА.



Надо понимать, что у нее есть весьма толковые консультанты по военным, а также финансовым и техническим вопросам, поскольку озвучивает она очень неприятные для правительства мысли по договору AUKUS.

Можно, конечно, предположить, что госпожу Броиновски просто купили, но ее возраст и финансовое положение делают такое предположение маловероятным.

Итак, основные посылы интервью.

1. Австралия должна четко дать понять, своим американским и британским друзьям, что мы не заинтересованы в присоединении к войне против Китая в Южно-Китайском море или Восточно-Китайском море из-за Тайваня.

2. Договор AUKUS выглядит очень сомнительным с технической и стратегической точки зрения. Отсюда вытекают крайне негативные для Австралии последствия. Мы [австралийцы] живем в этой части мира, а британцы и американцы – нет.

Судя по состоянию подплава США и Англии, а также их судостроительных и судоремонтных мощностей, сомнения этой достопочтенной леди выглядят весьма убедительными.

3. Для нас было бы гораздо разумнее приблизиться к странам, входящим в БРИКС, или к нашим соседям по АСЕАН и сказать им: мы понимаем, что мир изменился. Мы живем в этой части света, британцы и американцы – нет. Нам нужно быть на одной стороне со странами, формирующими новый Глобальный Юг. Я не одинока в этом. Многие австралийцы пытаются убедить в этом наше правительство.

4. Война против Китая будет катастрофической, и мы проиграем ее, с США или без них. Мы, вероятно, проиграем [такую войну] и проиграем ее катастрофически, потому что США всегда могут вернуться на другую сторону Тихого океана. Но Австралия всегда здесь.

Мысли очень здравые, но, увы, им, скорее всего, предстоит остаться гласом вопиющего в пустыне.
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13 комментариев
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  1. Аэродромный Ранг пользователя
    Аэродромный
    -2
    Сегодня, 04:54
    они вообще там вниз головой ходят...сидели бы ровно на своём острове с пауками.
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 05:15
      они вообще там вниз головой ходят
      А вы когда-нибудь видели карту мира, изданную в Австралии или Новой Зеландии? На этих картах Австралия и Новая Зеландия находятся чуть ли не в самом центре мира, а вокруг них находится весь остальной мир!
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 05:16
        так у некоторых и земля плоская.
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +2
          Сегодня, 05:18
          так у некоторых и земля плоская
          Если вы уж заговорили о чудесах географии, то могу вам напомнить глобус Украины. Такое ещё не переплюнул никто! wink
          1. Аэродромный Ранг пользователя
            Аэродромный
            -2
            Сегодня, 05:19
            о ..да... при том что Чорное море выкопали...а вдруг китайцы скажут что Байкал выкопали ?вот вам и сопки.
            1. Голландец Михель Ранг пользователя
              Голландец Михель
              0
              Сегодня, 05:20
              Чорное море выкопали
              А из извлечённого грунта, Кавказские горы получились! wink
          2. nikolaevskiy78 Ранг пользователя
            nikolaevskiy78
            0
            Сегодня, 05:33
            Есть еще специалисты по истории и географии

            Заратустра родился в окрестностях современного Уральска, а Иисус Христос был представителем одного из казахских родов. Это утверждает казахстанский математик Кайрат Закирьянов и подчеркивает, что никто из историков его выводы не опроверг. О теориях Закирьянова пишет rezonans.kz.

            «Самая древняя религия, которую на родине они культивировали под названием тенгрианство, в Персии с учетом менталитета аборигенов стала называться зороастризмом, — рассуждает ученый. — Мэри Бойс, признанный научный авторитет в области религии из Великобритании, в своих работах пишет: „Восточнее Волги в казахстанских степях надо искать истоки зороастризма“. Она утверждает, что Заратустра (или по-казахски Жаратушы — Создатель), основатель этой религии, родился в окрестностях современного Уральска. Или взять христианство. Я всегда говорю, что Иисус Христос никогда не был евреем, и христианство придумали не евреи и не славянские племена. Когда наконец расшифровали знаменитую зеленчукскую надпись, обнаруженную в VII веке на территории современного Краснодарского края России, то ученые прочитали написанный тюркским руническим письмом текст: „Иисуса Христа, наместника Николая, призвав от дома Хобса (Дуло, Батбай, Адван, Суван) объединения один сам адвант Бакатар бек, от отцовского юрта отделившись в юрт аланов (степей, долин), стремится, повествуй в год Быка“. Из этого следует, что Иисус Христос принадлежал к одному из казахских родов — дулат, ботпай, албан или суан. Российский публицист Мурад Аджи писал, что свои юношеские годы Христос провел на Алтае, откуда в начале первого тысячелетия нашей эры началось Великое переселение народов. Возможно, и современные казахские роды дулат, ботпай, албан, суан тоже пришли оттуда в прикаспийские и причерноморские степи», — резюмирует он.
            1. Голландец Михель Ранг пользователя
              Голландец Михель
              +1
              Сегодня, 05:34
              Иисус Христос был представителем одного из казахских родов
              Я слышал, что Христос был украинцем!
              1. nikolaevskiy78 Ранг пользователя
                nikolaevskiy78
                +1
                Сегодня, 05:36
                Это инсинуации киевские, я лично слышал, что первый человек - Адам был казах. Следовательно и Иисус - казах. laughing Шутки шутками, но реально слышал не один, не два и не три раза, что наводит на размышления.
                1. Голландец Михель Ранг пользователя
                  Голландец Михель
                  +2
                  Сегодня, 05:38
                  первый человек - Адам был казах
                  Это вы ещё грузинский учебник по истории не читали. Был такой в 90-х ещё на русском. Помнится, я смеялся до слез! wink
                  1. nikolaevskiy78 Ранг пользователя
                    nikolaevskiy78
                    0
                    Сегодня, 05:40
                    Ну у нас и своего треша хватает, надо признаться, особливо на Ю-тубе.
              2. pin_code Ранг пользователя
                pin_code
                0
                Сегодня, 06:37
                Ну египетские фараоны были были украинцами! Совсем не знаете историю))
          3. Леха с Андроида. Ранг пользователя
            Леха с Андроида.
            0
            Сегодня, 06:25
            smile Чёрное море древние укры выкопали...кто сомневается в этом еретик...на аутодафе еретиков.

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