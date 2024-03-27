США и Южная Корея намереваются «помешать» поставкам нефти в КНДР в обход санкций ООН

Значительная часть контрабандной переработанной нефти завозится в Северную Корею благодаря незаконному сотрудничеству с юридическими и физическими лицами из региона. Республика Корея и США будут рассматривать введение самостоятельных санкций в отношении лиц и компаний, причастных к контрабанде нефти, в качестве усилий по искоренению этой незаконной деятельности

Соединенные Штаты и Республика Корея обсуждают дополнительные меры, направленные на блокирование поставок нефти и нефтепродуктов в Северную Корею, которые якобы продолжают осуществляться в обход международных санкций Совбеза ООН в отношении КНДР. Для решения этой задачи Вашингтон и Сеул создали совместную Расширенную рабочую группу (EDTF) по борьбе с «незаконным» финансированием ракетной и ядерной программ КНДР.Первое заседание рабочей группы состоялось вчера, 26 марта, в Вашингтоне, сообщает агентство Reuters. В нем приняли участие более 30 чиновников из сферы дипломатии, разведки, специалистов по борьбе с обходом санкций двух стран.— подчеркивается в заявлении министерства иностранных дел Южной Кореи.При этом США и Южная Корея не скрывают, что новыми ограничительными действиями в отношении КНДР намереваются в первую очередь создать проблемы для экспорта российской нефти и продуктов нефтепереработки в это государство, говорится в пресс-релизе по итогам заседания EDTF. Сотрудничество в этой сфере Москвы и Пхеньяна названо «незаконным». Стороны также призвали к соблюдению резолюций СБ ООН по санкционным мерам в отношении КНДР.Впрочем, ничего нового по поводу новых рестрикций американские и южнокорейские чиновники не придумали. Речь идет о вторичных санкциях в отношении физических лиц и компаний, продолжающих поставлять углеводороды в Северную Корею. Довольно нелепые меры с учетом того, что РФ и КНДР давно находятся под прямым масштабным санкционным давлением Запада, и в угоду США уж точно не будут прекращать активно развивающиеся в последнее время двусторонние торговые отношения.