США и Южная Корея намереваются «помешать» поставкам нефти в КНДР в обход санкций ООН

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США и Южная Корея намереваются «помешать» поставкам нефти в КНДР в обход санкций ООН

Соединенные Штаты и Республика Корея обсуждают дополнительные меры, направленные на блокирование поставок нефти и нефтепродуктов в Северную Корею, которые якобы продолжают осуществляться в обход международных санкций Совбеза ООН в отношении КНДР. Для решения этой задачи Вашингтон и Сеул создали совместную Расширенную рабочую группу (EDTF) по борьбе с «незаконным» финансированием ракетной и ядерной программ КНДР.

Первое заседание рабочей группы состоялось вчера, 26 марта, в Вашингтоне, сообщает агентство Reuters. В нем приняли участие более 30 чиновников из сферы дипломатии, разведки, специалистов по борьбе с обходом санкций двух стран.



Значительная часть контрабандной переработанной нефти завозится в Северную Корею благодаря незаконному сотрудничеству с юридическими и физическими лицами из региона. Республика Корея и США будут рассматривать введение самостоятельных санкций в отношении лиц и компаний, причастных к контрабанде нефти, в качестве усилий по искоренению этой незаконной деятельности

— подчеркивается в заявлении министерства иностранных дел Южной Кореи.

При этом США и Южная Корея не скрывают, что новыми ограничительными действиями в отношении КНДР намереваются в первую очередь создать проблемы для экспорта российской нефти и продуктов нефтепереработки в это государство, говорится в пресс-релизе по итогам заседания EDTF. Сотрудничество в этой сфере Москвы и Пхеньяна названо «незаконным». Стороны также призвали к соблюдению резолюций СБ ООН по санкционным мерам в отношении КНДР.

Впрочем, ничего нового по поводу новых рестрикций американские и южнокорейские чиновники не придумали. Речь идет о вторичных санкциях в отношении физических лиц и компаний, продолжающих поставлять углеводороды в Северную Корею. Довольно нелепые меры с учетом того, что РФ и КНДР давно находятся под прямым масштабным санкционным давлением Запада, и в угоду США уж точно не будут прекращать активно развивающиеся в последнее время двусторонние торговые отношения.
  • ЦТАК
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29 комментариев
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  1. Бородач Ранг пользователя
    Бородач
    +8
    Сегодня, 14:05
    Каким образом они помешают нашим поставкам нефти в КНДР по железным дорогам?
    1. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +4
      Сегодня, 14:08
      Прямо опередили, мне тоже интересно, учитывая нашу сухопутную границу и железную дорогу. Будут бомбить?
      1. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
        ваш вср 66-67
        +2
        Сегодня, 14:12
        Прямо опередили, мне тоже интересно, учитывая нашу сухопутную границу и железную дорогу. Будут бомбить?

        Перекроют железную дорогу... laughing
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +2
          Сегодня, 14:18
          Перекроют железную дорогу...

          Ну сейчас... Мы ихними санкциями уже с ног до головы обложены, так что терять нам нечего... Так что наша нефть будет поступать в КНДР согласно расписанию... Надеюсь, в обмен на "что-то" очень нужное нам сегодня... drinks
          1. Бородач Ранг пользователя
            Бородач
            +1
            Сегодня, 14:26
            Нам не помешают снаряды 152мм и снаряды для РСЗО.
            1. Чёрный Ранг пользователя
              Чёрный
              +2
              Сегодня, 14:43
              Когда бомбили Югославию, ООН выразительно молчала.Давно пора помогать Северной Кореи. Если запад объединился против нас, значит и нам надо объединиться против запада.
      2. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 14:20
        Цитата: lukash66
        Прямо опередили, мне тоже интересно, учитывая нашу сухопутную границу и железную дорогу. Будут бомбить?

        Если собрались бомбить, то где - у нас, в Китае или в КНДР?
        fool Покойный М.Задорнов лучше сказал бы.

        Есть, правда, у Америки "методы против Кости Сапрыкина" - "украинско-таджикских террористов из ИГИЛ" отправить поезда с нефтью под откос пускать
      3. Glagol1 Ранг пользователя
        Glagol1
        +1
        Сегодня, 14:41
        Сухопутной границы между РФ и КНДР нет. Половина ее - по реке Туманная, половина - морская. Помешать поставкам нефти и нефтепродуктов полосатые не смогут. Через Туманную построен мост Дружбы, железнодорожный, это раз. По морю каботаж в рамках тервод России и КНДР - прибрежные 12 морских миль - это два. Мне кажется, моста вполне хватит. Ну и с запада еще граница с КНР. Это три. Но полосатые все равно будут воду мутить, они по другому просто не умеют.
    2. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 14:15
      Цитата: Бородач
      Каким образом они помешают нашим поставкам нефти в КНДР по железным дорогам?

      Ещё пару тысяч санкций против нас введут. Ну, и против КНДР немного... lol
      Они сами от себя когда-нибудь слушают, чего буробят?
      1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
        Сабуров_Александр53
        0
        Сегодня, 14:26
        Все гораздо прозаичнее, ребята. Они введут санкции против физических лиц, обычных менеджеров и начальников ЖД-станций, расположенных на пути в КНДР, и внесут их в "черный список" для пропуска через границу в подчиненных им странах. Вспомните, как арестовали В. Бута в Таиланде, и наш МИД ничего не смог сделать. А было это даже во времена "дружбы взасос"... А теперь просто завернут всех на таможне в Пхукете или Паттайе, если кто задумает поехать отдохнуть туда. Арестовывать не будут, но и не пустят.
        1. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 14:35
          Цитата: Сабуров_Александр53
          А теперь просто завернут всех на таможне в Пхукете или Паттайе, если кто задумает поехать отдохнуть туда. Арестовывать не будут, но и не пустят.

          Пусть менеджеры и начальники ЖД-станций в Турцию отдыхать едут, если уж так в России скучно и всё видели. lol Дался им тот Пхукет...
          1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
            Сабуров_Александр53
            0
            Сегодня, 14:55
            Дался им тот Пхукет...
            Игорь, так и в Турцию могут не пустить, доведя санкционные списки до всех своих сателлитов. И в Египет, не говоря уже о Европе...Нет, если что я сам за отказ от зарубежных поездок, пока идет СВО и сижу не высовываюсь никуда, хотя до этого объездил полмира. Ну, хобби у меня такое, где я отказался от дач и машин и все свои деньги пускал на путешествия по миру. Одни мои друзья, строя себе дачи и меняя автомобили, говорили, что "этот с жиру бесится". Хотя это стоило мне на порядок меньше, чем их дачи с авто. Другие и сейчас продолжают ездить и не заморачиваются, как я.
            Сам президент призывает поддержать внутренний туризм, но вовсе не закрывает никому зарубежные поездки. Вот я и обрисовал вариант неприятностей для простых граждан , если они попадают в списки.
    3. Грица Ранг пользователя
      Грица
      0
      Сегодня, 14:52
      Цитата: Бородач
      Каким образом они помешают нашим поставкам нефти в КНДР по железным дорогам

      Небольшое уточнение - по железной дороге. Одной. Причем однопутной. Впрочем, сути это не меняет. hi
  2. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    +2
    Сегодня, 14:08
    Это как, авианосец на сухопутной границе с китаем поставят чтоли? Они слышали что нибудь про слово трубопровод?а труб может быть много.
    1. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +1
      Сегодня, 14:24
      Ну там есть любители географии, не так давно какой то из флотов собирались отправить к границам Белоруссии.))
  3. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    +5
    Сегодня, 14:11
    А в куеве вон, обнаружили новое месторождение...и пробурили скважину прям у верховной рады... правда не нефть... а кое что цвета детской неожидоности и по запаху тоже laughing good
    1. Олеся Леся Ранг пользователя
      Олеся Леся
      +2
      Сегодня, 14:15
      У них судьба такая тонуть в своей субстанции. Им открыто сказали что никуда не возьмут ни в ЕС ни в нату, а те всё равно тонут и кричат "кружевные трусисики"
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +1
        Сегодня, 14:17
        Не, я не в переносном смысле, в прямом - паблики в телегах гляньте - видосы уже гуляют. Канализация прорубила окно в це европу laughing
        1. Олеся Леся Ранг пользователя
          Олеся Леся
          +3
          Сегодня, 14:21
          Я про канализацию тоже (заливает улицы) и про всё остальное.
    2. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 14:22
      Цитата: Enceladus
      пробурили скважину прям у верховной рады... правда не нефть... а кое что цвета детской неожидоности и по запаху тоже

      Наверное, ещё и не горит? Так я их обрадую - нефть гораздо глубже, и то бабушка надвое сказала, есть ли она там. А они попали в канализационный коллектор...
  4. Appraiser Ранг пользователя
    Appraiser
    +1
    Сегодня, 14:13
    Сотрудничество в этой сфере Москвы и Пхеньяна названо «незаконным»! Мне непонятно, что они вообще пониманию под словом "закон" если они сам его нарушают. Собака лает, а караван идёт soldier
  5. smart_ups Ранг пользователя
    smart_ups
    +1
    Сегодня, 14:15
    Вот уж где попил бабла то идёт. Комиссия ради комиссии . Там и сухопутная граница с Россией и морская. Шли бы они н...й со своими намереньями.
  6. Mike777 Ранг пользователя
    Mike777
    +2
    Сегодня, 14:21
    There is no point imposition fictional sactions that doesn't work apart for medias and propagandas to deceive the gullible minds. The best actions for the USA and south Korea including it's Anglo-Saxons is to send there soldiers to the borders of Russia and north Korea or send there marines to intercept this vessel, funny
  7. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:21
    Еслибы ввоз из России в КНДР нефти и нефтепродуктов был не законным- его бы решали в СБ ООН.Значит эти хотелки США и ЮК личные - пусть идут лесом.
  8. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 14:26
    Наша нефть туда может поставляться через Китай, китайскими танкерами. А китайцы линий красных не чертят. wink
  9. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 14:35
    Хотел бы я посмотреть на их морды, если бы вдруг... тов. Путин совершил свой первый зарубежный визит в должности Президента РФ в КНДР.
    Ну... это я размечтался. feel
  10. Чёрный Ранг пользователя
    Чёрный
    0
    Сегодня, 14:41
    Я понимаю, что мы осторожничали в отношении Сев. Корее когда не хотели усложнять отношения с Ю. Кореей и с Японией. После 2014 они вводили против нас очень "серьезные" санкции". Типа как Япония запретила ввоз крымских вин в страну.
    Но сейчас, когда эти 2 страны присоединились к войне против нас, продержали самые строгие санкции.... Нет смысла не уважать Сев. Корею и не дать ей то, что ей необходимо.
  11. iommi Ранг пользователя
    iommi
    0
    Сегодня, 14:42
    Очень интересно узнать как. Приедут и встанут взявшись за руки на железной дороге?
  12. урал федоров Ранг пользователя
    урал федоров
    0
    Сегодня, 14:45
    Что мешает отозвать подпись России под санкциями Совбеза, сделав их нем самым ничтожными?

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

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