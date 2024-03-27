Замначальника штаба обороны Великобритании: Наша армия не сможет воевать с Россией дольше двух месяцев
Вооруженные силы Великобритании не способны в настоящее время продержаться в случае конфликта с Россией сколько-нибудь продолжительное время. С таким заявлением выступил заместитель начальника штаба обороны Великобритании генерал-лейтенант Роб Магован, ранее командовавший королевской морской пехотой.
Британский генерал сделал свое заявление во время выступления в парламенте. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс до этого заявил, что не смог добиться от премьер-министра Риши Сунака и канцлера казначейства Джереми Ханта увеличения расходов на военные нужды в новом бюджете страны.
- заявил замначальника штаба обороны Великобритании.
По мнению генерал-лейтенанта, стране придется справляться с серьезным оперативным риском, поскольку у нее отсутствуют ресурсы, столь необходимые в будущих войнах. Однако министр обороны Шаппс поспешил успокоить парламентариев. Он заявил, что Великобритания не будет воевать с Россией в одиночку, поскольку придется задействовать статью 5 о коллективной защите НАТО.
Другое дело, что большинство стран альянса в военном отношении гораздо слабее Великобритании, поскольку НАТО состоит из десятков небольших европейских государств со слабыми армиями и незначительными демографическими ресурсами. К тому же, и пятая статья НАТО срабатывает далеко не во всех случаях. Например, если Великобритания попытается направить войска на Украину, оснований для «включения» механизмов этой статьи не будет.
- Министерство обороны Великобритании
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