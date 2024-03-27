Замначальника штаба обороны Великобритании: Наша армия не сможет воевать с Россией дольше двух месяцев

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Замначальника штаба обороны Великобритании: Наша армия не сможет воевать с Россией дольше двух месяцев

Вооруженные силы Великобритании не способны в настоящее время продержаться в случае конфликта с Россией сколько-нибудь продолжительное время. С таким заявлением выступил заместитель начальника штаба обороны Великобритании генерал-лейтенант Роб Магован, ранее командовавший королевской морской пехотой.

Британский генерал сделал свое заявление во время выступления в парламенте. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс до этого заявил, что не смог добиться от премьер-министра Риши Сунака и канцлера казначейства Джереми Ханта увеличения расходов на военные нужды в новом бюджете страны.



Наша армия не сможет воевать с Россией дольше двух месяцев

- заявил замначальника штаба обороны Великобритании.

По мнению генерал-лейтенанта, стране придется справляться с серьезным оперативным риском, поскольку у нее отсутствуют ресурсы, столь необходимые в будущих войнах. Однако министр обороны Шаппс поспешил успокоить парламентариев. Он заявил, что Великобритания не будет воевать с Россией в одиночку, поскольку придется задействовать статью 5 о коллективной защите НАТО.

Другое дело, что большинство стран альянса в военном отношении гораздо слабее Великобритании, поскольку НАТО состоит из десятков небольших европейских государств со слабыми армиями и незначительными демографическими ресурсами. К тому же, и пятая статья НАТО срабатывает далеко не во всех случаях. Например, если Великобритания попытается направить войска на Украину, оснований для «включения» механизмов этой статьи не будет.
  • Министерство обороны Великобритании
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22 комментария
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  1. termos Ранг пользователя
    termos
    +3
    Сегодня, 14:17
    Но ведь можно же по-британски, собрать кодлу, а затем в конце битвы вылезти помеж толпы и трусливо пенделя дать, а потом всю дорогу громче всех орать, как они усмирили страшного медведя)))
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 14:21
      Британская армия не сможет воевать с Россией дольше двух месяцев

      Британские мужики, не отчаивайтесь... Может и два с половиной продержитесь... Но потом строго на кладбище... Там вас русские точно не достанут... yes
    2. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 14:31
      Цитата: termos
      Но ведь можно же по-британски, собрать кодлу, а затем в конце битвы вылезти помеж толпы и трусливо пенделя дать, а потом всю дорогу громче всех орать, как они усмирили страшного медведя)))

      Беда Британии в том, что усмирить Медведя даже кодла не поможет.

      Он два месяца насчитал, примерив украинские потери на свою армию в целом? Так я его разочарую - Так, как с Украиной, с Британией воевать никто не будет и его смешная армия закончится гораздо быстрее.
      Мало того, велик шанс того, что потомки будут водить пальцем по спутниковым снимкам, сравнивать их со старыми картами и гадать - а где тут был какой-то остров?
      1. Ганзалес Ранг пользователя
        Ганзалес
        +2
        Сегодня, 14:38
        Цитата: Zoldat_A
        Беда Британии в том, что усмирить Медведя даже кодла не поможет.

        Вот вот Игорь !!! Как говаривал Бисмарк ,есть тысячи методов ,как выгнать русского медведя из берлоги ,но нет ни одного,как его туды обратно загнать !!! laughing
        Цитата: Zoldat_A
        с Британией воевать никто не будет и его смешная армия закончится гораздо быстрее.
        Мало того, велик шанс того, что потомки будут водить пальцем по спутниковым снимкам, сравнивать их со старыми картами и гадать - а где тут был какой-то остров?

        Там этого островка и не видно то на карте ..Ну бриты ..А столько от вас гадости во всем мире !!!
        Лондон руские еще не брали !!! И думаю не стоит брать ..Пару ракет "Кузькина мать" И ВСЕ ТИШИНА !
        Давно уже нрываются "вояки блин" ..
        1. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 14:47
          Цитата: Ганзалес
          Лондон руские еще не брали !!! И думаю не стоит брать ..Пару ракет "Кузькина мать" И ВСЕ ТИШИНА !

          Возможно, я просто привык к другим масштабам и расстояниям, но НИЧЕГО в том Лондоне, например, нет, что стоило бы сохранить для потомков. Деревня-муравейник, застроенная сараями.
      2. termos Ранг пользователя
        termos
        +1
        Сегодня, 14:42
        Не, ну случай же был, во время Крымской войны как раз кодлу собрали, кое-как наваляли, ибо Российская Империя была достаточно слаба в последние полвека перед 17-м годом. И как раз пенделей надавали, и британцы тут как раз из кодлы пару пенделей навешали трусливо. А затем два раза затроллили немцев, стравив их с нами в двух войнах, но чет как-то не совсем по плану все вышло)) После 1й Мировой русское общество достали цари-тряпки, которые три войны подряд продули, при этом продолжали у себя в поместьях в зопе ковырять, повыгоняли всю эту феодальную шушеру сцаными тряпками и навели порядок у себя и в ближнем зарубежье, затем начали строить промышленность, развивать науку и т.п. Судя по всему. где ошибка - саксы не поняли, ибо после второй мировой русские захапали себе Европу до самой середины Германии, плюс полезли что-то мутить вообще по всему миру, повыгоняли британцев из кучи колоний. Ну... посмотрим, к чему их ошибки в долгосрочке приведут дальше.
  2. faiver Ранг пользователя
    faiver
    +5
    Сегодня, 14:17
    Наша армия не сможет воевать с Россией дольше двух месяцев
    - учитывая наличие ядерного оружия у британцев, вряд ли конфликт продолжится дольше нескольких часов....
    1. termos Ранг пользователя
      termos
      +1
      Сегодня, 14:25
      там от того наличия поржать можно, этим количеством только медведя дразнить. Нашим это же количество запустить по острову - можно будет переименовать в Атлантиду)
  3. Олеся Леся Ранг пользователя
    Олеся Леся
    +3
    Сегодня, 14:19
    Политики уже давно говорят что у Мелкобритании швах с армией и особенно с флотом, (даже с вооружением у Франции намного лучше). В чём британцы сильны - так это в разведке и влиянием на европу, они просто воевать отправят другие страны, а сами с островка командовать.
  4. lukash66 Ранг пользователя
    lukash66
    +1
    Сегодня, 14:20
    60 тысяч и два месяца. Это они сильно себя перехваливают.
  5. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 14:23
    А они итак ни с кем не воюют. Только наблюдают с острова, как воюют другие
  6. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
    Крымский партизан 1974
    +2
    Сегодня, 14:25
    Наша армия не сможет воевать с Россией дольше двух месяцев
    ...посмеяло....интересно кто там собрался воевать пару месяцев после получасового обмена ТЯО...один шапс из бункера...там радиоактивная толпа попрёт маркеты грабить и кучковатся вокруг награбленного с оных....ай да шепс, ай да проказник
  7. Невский_ЗУ Ранг пользователя
    Невский_ЗУ
    +2
    Сегодня, 14:26
    А зачем бриташкам армия, когда у них есть хiхлы? request
  8. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:27
    Два месяца - зам .начальник штаба себе льстит?!А вообще кто он такой - говорливый не вмеру.
    1. Ганзалес Ранг пользователя
      Ганзалес
      +1
      Сегодня, 14:42
      Цитата: tralflot1832
      Два месяца - зам .начальник штаба себе льстит?!А вообще кто он такой - говорливый не вмеру.

      Это англичанки мечтают ,что русские высадятся на остров и начнут их насиловать )))))

      Все немогу и смех и грех laughing wassat fellow Это они по немцам так судят ,было такое в еврейских сми ,что Советские солдаты миллионы немок изнасиловали ха ха ..
      МЕЧТАААААА !!!
  9. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    +3
    Сегодня, 14:29
    Наша армия не сможет воевать с Россией дольше двух месяцев
    Стесняюсь спросить...
    Так чего тянуть?!
    Раньше начнёте - раньше отмучаетесь.
  10. Rage66 Ранг пользователя
    Rage66
    +1
    Сегодня, 14:40
    Великобритания не будет воевать с Россией в одиночку, поскольку придется задействовать статью 5 о коллективной защите НАТО.

    Уже запланировали нападение России и думают, когда можно половчее сдаться?
  11. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 14:42
    Замначальника штаба обороны Великобритании: Наша армия не сможет воевать с Россией дольше двух месяцев

    А да, Моська!
    Да вы до границ России не дойдёте!
  12. Бывший солдат Ранг пользователя
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 14:46
    Великобритании: Наша армия не сможет воевать с Россией дольше двух месяцев


    Так вас на войну никто и не приглашает. fool Сидите себе дома и не лезьте в чужие дела.
  13. Inturist Ранг пользователя
    Inturist
    0
    Сегодня, 14:46
    Мда, а чО, собрались ? А мож ну его зачем, целее будете. ))) модератору + ))) повесилил, заменив слово на*ер на слово зачем.
  14. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:49
    Замначальника штаба обороны Великобритании: Наша армия не сможет воевать с Россией дольше двух месяцев
    . А нам оно надо?
    В таких случаях что можно сказать... либо поржать, либо fool
  15. fsvlad Ранг пользователя
    fsvlad
    0
    Сегодня, 14:51
    Пресловутая "пятая статья" это очень запутанный юридический конструкт. Гарантирует эта статья одно - союзники действительно помогут вам, но только тем, чем сочтут нужным. Например, выражением озабоченности или словами поддержки :)

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