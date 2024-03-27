Подпольщики передали координаты артиллерийской установки киевских боевиков в районе Токаревки, после чего она была уничтожена. Более того, с помощью данных организации «Русский Херсон», наша армия нанесла точный удар по группе операторов БПЛА противника

Благодаря действиям пророссийского подполья из организации «Русский Херсон», на правом берегу Днепра были уничтожены артиллерийское орудие и группа операторов беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Херсонской области России Владимир Сальдо.Руководитель региона рассказал о том, как подпольщики помогают нашей армии уничтожать силы и средства противника, а спецслужбам – вычислять украинских пособников среди местного населения.- написал губернатор Херсонской области РФ.Кроме того, отметил Сальдо, подпольщики смогли вычислить некоего Сергея Голика, проживавшего в поселке Велетенское. Эта личность являлась пособником украинских формирований и ярым сторонником украинского нацизма. Губернатор выразил уверенность в том, что его настигнет жесткая расплата за совершенные преступления.Отметим, что на оккупированных украинским режимом российских территориях действуют пророссийские подпольные группы. Они сотрудничают с нашими военными и спецслужбами, внося свой ощутимый вклад в дело победы над киевским режимом. При этом участники подполья ради общего дела рискуют собственными жизнями.