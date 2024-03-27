Губернатор Херсонской области РФ: Подпольщики помогли уничтожить арторудие и операторов БПЛА ВСУ на правобережье Днепра
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Благодаря действиям пророссийского подполья из организации «Русский Херсон», на правом берегу Днепра были уничтожены артиллерийское орудие и группа операторов беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Херсонской области России Владимир Сальдо.
Руководитель региона рассказал о том, как подпольщики помогают нашей армии уничтожать силы и средства противника, а спецслужбам – вычислять украинских пособников среди местного населения.
Подпольщики передали координаты артиллерийской установки киевских боевиков в районе Токаревки, после чего она была уничтожена. Более того, с помощью данных организации «Русский Херсон», наша армия нанесла точный удар по группе операторов БПЛА противника
- написал губернатор Херсонской области РФ.
Кроме того, отметил Сальдо, подпольщики смогли вычислить некоего Сергея Голика, проживавшего в поселке Велетенское. Эта личность являлась пособником украинских формирований и ярым сторонником украинского нацизма. Губернатор выразил уверенность в том, что его настигнет жесткая расплата за совершенные преступления.
Отметим, что на оккупированных украинским режимом российских территориях действуют пророссийские подпольные группы. Они сотрудничают с нашими военными и спецслужбами, внося свой ощутимый вклад в дело победы над киевским режимом. При этом участники подполья ради общего дела рискуют собственными жизнями.
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