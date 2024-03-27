Украинские СМИ обвинили Минобороны в срыве набора добровольцев в ряды ВСУ
В настоящее время одним из основных препятствий для набора добровольцев в ряды украинской армии являются как раз действия министерства обороны Украины. Об этом пишут украинские средства массовой информации, критикуя создание военным ведомством списка «приоритетных» бригад для набора новобранцев.
По утверждению одного из украинских изданий, в бригады, теряющие много солдат из-за некомпетентности командования, люди идут неохотно. Тогда Минобороны Украины включает такие бригады в список «приоритетных». Следовательно, новобранцев распределяют именно в эти части. Но результатом таких действий становится нежелание украинцев добровольно идти в ряды вооруженных сил.
Кроме того, серьезным демотивирующим фактором для украинских граждан являются и репрессивные, принудительные методы мобилизации на военную службу. Многие украинцы недовольны силовыми рейдами территориальных центров комплектования (военкоматов), с явным нарушением прав человека. Об этом ранее заявлял и заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. Политик отметил, что важно добиться превалирования добровольного набора над принудительной мобилизацией.
Тем временем, на фоне явных провалов ВСУ на фронте, руководство страны требует от командования ВСУ изменения методов мобилизации и ротации войск. В частности, власти требуют от главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского задействовать в боевых действиях тех военнослужащих, которые по разным причинам до сих пор так и не побывали в зоне боевых действий.
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