Губернатор Белгородской области сообщил о 24 атаках беспилотников ВСУ за сутки
В течение последних суток украинские формирования 24 раза атаковали территорию Белгородской области с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом области силами противовоздушной обороны ВС РФ были предотвращены воздушные атаки противника. В Белгородском районе есть один пострадавший.
Село Журавлевка было атаковано сразу шестью беспилотными летательными аппаратами и пятью дронами-камикадзе. Село Малиновка враг атаковал с помощью одного беспилотного летательного аппарата. Кроме того, противник сбросил три взрывных устройства с квадрокоптера на окраину села Богун-Городок в Борисовском районе области. Неподалеку от села Афанасьево были обнаружены обломки беспилотника ВСУ самолетного типа.
С помощью средств радиоэлектронной борьбы российские военнослужащие смогли посадить по одному беспилотнику противника в хуторе Панков и селе Середа Шебекинского городского округа. Еще четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ были сбиты над Шебекинским городским округом средствами противовоздушной обороны.
Посёлок Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа также был атакован беспилотным летательным аппаратом, запущенным с территории Украины. В результате взрыва, отмечает губернатор, загорелась кровля сельскохозяйственного предприятия, однако возгорание удалось оперативно потушить.
- Telegram-канал "Настоящий Гладков"
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