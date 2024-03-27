Губернатор Белгородской области сообщил о 24 атаках беспилотников ВСУ за сутки

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Губернатор Белгородской области сообщил о 24 атаках беспилотников ВСУ за сутки

В течение последних суток украинские формирования 24 раза атаковали территорию Белгородской области с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом области силами противовоздушной обороны ВС РФ были предотвращены воздушные атаки противника. В Белгородском районе есть один пострадавший.

Село Журавлевка было атаковано сразу шестью беспилотными летательными аппаратами и пятью дронами-камикадзе. Село Малиновка враг атаковал с помощью одного беспилотного летательного аппарата. Кроме того, противник сбросил три взрывных устройства с квадрокоптера на окраину села Богун-Городок в Борисовском районе области. Неподалеку от села Афанасьево были обнаружены обломки беспилотника ВСУ самолетного типа.

С помощью средств радиоэлектронной борьбы российские военнослужащие смогли посадить по одному беспилотнику противника в хуторе Панков и селе Середа Шебекинского городского округа. Еще четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ были сбиты над Шебекинским городским округом средствами противовоздушной обороны.

Посёлок Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа также был атакован беспилотным летательным аппаратом, запущенным с территории Украины. В результате взрыва, отмечает губернатор, загорелась кровля сельскохозяйственного предприятия, однако возгорание удалось оперативно потушить.
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6 комментариев
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  1. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:03
    Увы, беспилотники это джин, которого выпустили из бутылки и загнать его обратно, не реально.
    Придётся искать, создавать эффективные методы противодействия... причём, средств таких надо будет делать МНОГО!
  2. ugos Ранг пользователя
    ugos
    +2
    Сегодня, 15:07
    Ответки серьёзной нет, скоро войдет в обыденность как было в Донецке, там даже сообщать перестали, потому что каждый день бомбили.
    1. ugos Ранг пользователя
      ugos
      +1
      Сегодня, 15:14
      И возмущённых коментов нет, все уже привыкли.
      1. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        0
        Сегодня, 15:37
        а смысл возмущаться в комментариях? это не на что не повлияет
  3. Михаил Маслов Ранг пользователя
    Михаил Маслов
    0
    Сегодня, 15:17
    Решить проблему борьбы с бпла можно и нужно.Было бы желание.Да это дорого ,да это будет уже и не ПВО и не РЭБ.Это будет другое,но это сделать и применять можно и нужно уже сейчас.Все разработанно и испытанно,нужна воля ,что бы все свести в одно подразделение
  4. al3x Ранг пользователя
    al3x
    0
    Сегодня, 15:23
    Цитата: ugos
    И возмущённых коментов нет, все уже привыкли.


    Ну так потому что там комментировать и возмущаться практически некому. Молодёжь почти вся разъехалась, остались старики по большей части.

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