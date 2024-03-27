Снайпер ВСУ: Заморозка боевых действий произойдет в этом году или в начале 2025 года
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Боевые действия на Украине вполне могут прекратиться, хотя бы временно, уже в этом году или, в крайнем случае, в первой половине 2025 года. Такие мнения все чаще встречаются в западной прессе.
Украинские СМИ опубликовали точку зрения снайпера ВСУ с позывным «Дед». Военнослужащий тоже считает, что боевые действия скоро прекратятся, а линия фронта будет «заморожена».
Я действительно верю, что основные все события на поле боя будут решаться до конца этого года. Заморозка боевых действий произойдет в этом году или в начале 2025 года
- сказал снайпер ВСУ.
По мнению украинского военнослужащего, в настоящее время российская армия рассчитывает провести «большую мобилизацию». Это должно позволить установить контроль над как можно большей территорией. Снайпер ВСУ считает, что особых проблем для дополнительной мобилизации в ВС РФ 100-300 тысяч человек, у России возникнуть не должно.
Между тем, ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назвал «глупостью» разговоры о том, что РФ якобы собирается провести повторную мобилизацию с целью увеличения численности войск и наступления на Харьковскую область.
Что касается перспектив заморозки конфликта в текущем году, то об этом все чаще пишут и западные средства массовой информации. Вероятно, такой вариант действительно обсуждается западными покровителями киевского режима с целью предотвратить дальнейшие риски потери Киевом новых территорий и дать украинским формированиям возможность передохнуть и пополнить свои ряды за счет продолжающейся мобилизации.
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