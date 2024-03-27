Снайпер ВСУ: Заморозка боевых действий произойдет в этом году или в начале 2025 года

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Снайпер ВСУ: Заморозка боевых действий произойдет в этом году или в начале 2025 года

Боевые действия на Украине вполне могут прекратиться, хотя бы временно, уже в этом году или, в крайнем случае, в первой половине 2025 года. Такие мнения все чаще встречаются в западной прессе.

Украинские СМИ опубликовали точку зрения снайпера ВСУ с позывным «Дед». Военнослужащий тоже считает, что боевые действия скоро прекратятся, а линия фронта будет «заморожена».



Я действительно верю, что основные все события на поле боя будут решаться до конца этого года. Заморозка боевых действий произойдет в этом году или в начале 2025 года

- сказал снайпер ВСУ.

По мнению украинского военнослужащего, в настоящее время российская армия рассчитывает провести «большую мобилизацию». Это должно позволить установить контроль над как можно большей территорией. Снайпер ВСУ считает, что особых проблем для дополнительной мобилизации в ВС РФ 100-300 тысяч человек, у России возникнуть не должно.

Между тем, ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назвал «глупостью» разговоры о том, что РФ якобы собирается провести повторную мобилизацию с целью увеличения численности войск и наступления на Харьковскую область.

Что касается перспектив заморозки конфликта в текущем году, то об этом все чаще пишут и западные средства массовой информации. Вероятно, такой вариант действительно обсуждается западными покровителями киевского режима с целью предотвратить дальнейшие риски потери Киевом новых территорий и дать украинским формированиям возможность передохнуть и пополнить свои ряды за счет продолжающейся мобилизации.
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    27 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +7
      Сегодня, 15:12
      «Снайпер ВСУ: Заморозка боевых действий произойдёт в этом году или в начале 2025 года» —

      — Он снайпер,он так видит ...
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +6
        Сегодня, 15:19
        А зачем нам нужна вот такая заморозка в войне с этими "отморозками"...??? Для того, чтобы они отдохнули, провели мобилизацию, получили спокойно новое оружие и снова с нами в бой...??? По моему, мы в такие игры уже наигрались... Только капитуляция на наших условиях... Мечтаете о заморозке, так к это к стоматологу, а наша задача бить вот таких "отмороженных, пока в морозильнике в морге не окажутся... am
        1. Олеся Леся Ранг пользователя
          Олеся Леся
          +2
          Сегодня, 15:31
          Заморозка нужна западу, о чём сами и говорят, что запустить военку на полную мощность, и чере3 года будут готовы. Вот тогда и попрут на нас.
          Никакая заморозка конфликтов не приводила к миру, все неразрешённые конфликты приводили только к следующей более кровавой войне. Поэтому нам нельзя идти на их условия
      2. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 15:20
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        «Снайпер ВСУ: Заморозка боевых действий произойдет в этом году или в начале 2025 года» —

        — Он снайпер,он так видит ...

        Беда в том, что не он один так видит. Вот только не нужно ни снайперу, ни Западу в целом выдавать свои "хотелки" за прогнозы. Им по-русски сказали, что наша война не имеет временных рамок. Она закончится тогда, когда будут достигнуты все цели. Что тут может быть непонятного?
        Они могут с кем угодно заключать перемирие, только неплохо бы нас при этом спросить и услышать, как они будут посланы.
        Всё могло бы быть - и переговоры, и временное прекращение огня, если бы не было "Минсков" и много чего ещё. Дать им время раны зализать да снарядов подкопить? Давали уже, хватит... Восемь лет Донбасс за нашу "доверчивость" кровью платил.
        1. U-58 Ранг пользователя
          U-58
          -1
          Сегодня, 15:29
          Разговоры о заморозке рождаются не на пустом месте. Очень может быть, что и в наших верхах такое развитие событий обсуждается.
          И я не сильно удивлюсь, что такие решения могут иметь место.
          У нас так водится. Вчера говорили, что мобилизации не будет, а назавтра объявили.
          1. Уарабей Ранг пользователя
            Уарабей
            0
            Сегодня, 15:36
            Конечно не на пустом эти разговоры рождаются. Надо же как-то успокоить укроп, чтобы те не сильно опасаясь шли на убой и хоть какая-то надежда у них была. Вот они между собой и разгоняют эту бредятину о заморозке. А России она нафиг не нужна и не пойдет она на это. Это всё равно что гитлер бы попросил о заморозке, когда его назад погнали. Болтать-то они могут всё что угодно, а реальность такова, что ни о какой заморозке не может быть и речи.
        2. guest Ранг пользователя
          guest
          0
          Сегодня, 16:16
          Цитата: Zoldat_A
          Всё могло бы быть - и переговоры, и временное прекращение огня, если бы не было "Минсков" и много чего ещё.

          Я сейчас скажу вещь, которая многим не понравится и меня отминусуют, но то что нас с Стамбулом они кинули это было хорошо. Объясняю почему: ДНР, ЛНР и Крым были бы наши, но Херсон и Запорожье мы бы отдали врагу, а пока действовало это стамбульское перемирие запад накачал бы Украину оружие и хорошо обучил бы их солдат, после чего они бы пошли в реальное наступление и количество жертв у нас было бы огромным.
      3. Ганзалес Ранг пользователя
        Ганзалес
        +4
        Сегодня, 15:24
        Заморозки точно не будет !!! Минские соглашения тому пример .. Думаю начнут ФАБ-ми большой мощности мочить на передке ..Ну и без электричества ,какая войнушка hi
        Киев вон канализация поперла из люков ..Насосы стоят и т.д. !
        Еще пару ударов по энергетике и они говнооом захлебнутся
        Все к этому идет ..России нужна только Капитуляция на наших условиях и этот чудовищный терракт зверей связанных с сбу Все гооворит за себя !
        Россия начинает воевать уже Жестко и плевать на вопли западных правозащитников и т.д.
        Работаем !
        1. Олеся Леся Ранг пользователя
          Олеся Леся
          +1
          Сегодня, 15:33
          Всё верно! Схватили шакалов за горло и отпускать никак нельзя. чтобы не успели воздуха глотнуть. Напор не уменьшать, а только давить.
          1. Ганзалес Ранг пользователя
            Ганзалес
            0
            Сегодня, 16:29
            Цитата: Олеся Леся
            Всё верно! Схватили шакалов за горло и отпускать никак нельзя. чтобы не успели воздуха глотнуть. Напор не уменьшать, а только давить.

            И мочить мочить ...Визжать начали !!!
      4. Венд Ранг пользователя
        Венд
        +2
        Сегодня, 15:35
        Пусть не надеется упырь. СВО закончится только Победой России.
        1. Ганзалес Ранг пользователя
          Ганзалес
          +1
          Сегодня, 16:30
          Цитата: Венд
          Пусть не надеется упырь. СВО закончится только Победой России.

          По другому уже никак нам всем .... negative
    2. dimy44 Ранг пользователя
      dimy44
      0
      Сегодня, 15:13
      Ну представим, что это все-таки взбредет в голову нашей верхушке. Гипотетически. Один фиг, у них же гуляйполе, кто-то да и нарушит, и понеслась по новой...
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +5
        Сегодня, 15:17
        Вот к чему нам мнение этого зольдатен? А что по этому поводу думает второй номер орудийного расчёта? bully Конфликт можно было и не начинать, но кому-то в 2014 сильно хотелось "печеньками" поддержать военный переворот на украине....
        1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
          oleg-nekrasov-19
          +2
          Сегодня, 15:26
          Мнение этого "снайпера" нам действительно- ни к чему. Оно больше направлено на украинскую аудиторию , ну, а раз на сайте "ВО" иногда появляются граждане 404 ой (в тот период пока есть электричество ), то им возможно это мнение очень важно. laughing
    3. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      +2
      Сегодня, 15:14
      Ну, если так сказал рандомный снайпер ВСУ, значит так оно и будет
    4. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 15:19
      Мнение уборщицы генштаба в Киеве не спросили? А почему? Очень наверное ценное мнение было бы.
    5. Woroshilow Ранг пользователя
      Woroshilow
      +1
      Сегодня, 15:19
      Вероятно, такой вариант действительно обсуждается западными покровителями киевского режима с целью предотвратить дальнейшие риски потери Киевом новых территорий и дать украинским формированиям возможность передохнуть и пополнить свои ряды за счет продолжающейся мобилизации.

      И то есть по мнению этого одноразового снайпера Деда, мы согласимся на заморозку боевых действий что бы куколды смогли всё это сделать(отдохнуть, пополнить личный состав, технику, боеприпасы) а потом когда они будут готовы опять закрутить мясорубку. Как говорил Штирлиц - "Нет связки. Что-то здесь в Вашей тезе распадается".
    6. Gomunkul Ранг пользователя
      Gomunkul
      0
      Сегодня, 15:20
      Я действительно верю, что основные все события на поле боя будут решаться до конца этого года. Заморозка боевых действий произойдет в этом году или в начале 2025 года- сказал снайпер ВСУ.
      Верит он. laughing
      А вот в США видят всё по другому:
      Мне нравится путь, по которому мы идем. Пока мы помогаем Украине оружием, в котором она нуждается, и экономической поддержкой, она будут бороться до последнего человека.
      Линдси Грэм
      Сенатор США
    7. Egor53 Ранг пользователя
      Egor53
      +3
      Сегодня, 15:21
      Заморозка боевых действий на линии фронта не приведет к сокращению обстрелов наших мирных городов. Это ВСУ такая заморозка выгодна, а нашей армии вовсе не выгодна. Бить укронацистов нужно до полного их уничтожения. Выбъем всех укронацистов, и не будет обстрелов Донецка и Белгорода.
    8. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 15:22
      Любят эти граждане 404 ой выдавать желаемое за действительное. Свои влажные мрии о "заморозке" рассказываете на телемарафонах для украинского обывателя вместе с историями о том как бабка Параска сбивала в Киеве "калибры" банкой огурцов.
    9. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 15:28
      Заморозка боевых действий произойдёт только на границе с Польшей.
    10. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 15:31
      Снайпер ВСУ: Заморозка боевых действий произойдет в этом году или в начале 2025 года
      . Вот в их случае мечтать вредно, опасно.
    11. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 15:46
      Украинский снайпер вещает о мобилизации в России . Я бы понял если бы он был разведчик ,но снайперам в ВСУ, кто докладывает про мобилизацию русских ,в прицел увидел ?
      1. Ганзалес Ранг пользователя
        Ганзалес
        0
        Сегодня, 16:34
        Цитата: APASUS
        Украинский снайпер вещает о мобилизации в России . Я бы понял если бы он был разведчик ,но снайперам в ВСУ, кто докладывает про мобилизацию русских ,в прицел увидел ?

        Боится он и такие как он ...Уже скоро таких пачками начнут сдавать и этот упырь чуе это
        Весь мир видел,что Русские с террористами делают и как жестко !!!!
        Они поняли это ..
    12. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 15:46
      Кому как не знать-как снайперу-ему же с самого верха все докладывают laughing
    13. Семен Семенов_2 Ранг пользователя
      Семен Семенов_2
      0
      Сегодня, 16:07
      Когда-то это конечно прекратится. Только называться будет по другому. Заморозка это временное явление, зачем оно, чтобы в определённое, удобное время начать вновь. Этого допускать нельзя.

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