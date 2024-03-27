Военный эксперт: СБУ использует нейросети для вербовки российских школьников

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Военный эксперт: СБУ использует нейросети для вербовки российских школьников

После сокрушительного поражения в своем прошлогоднем контрнаступлении ВСУ полностью утратили инициативу на поле боя и под натиском ВС РФ теряют позиции сразу на нескольких направлениях. В свою очередь, не имея возможности повлиять на ситуацию на фронте, киевский режим и его западные сообщники используют любые методы, включая откровенно террористические, чтобы навредить нашей стране.

Так, в ходе интервью «Русской газете» подполковник НМ ЛНР в отставке и военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что СБУ в последнее время серьезно нарастила усилия по оказанию психологического давления с целью вербовки российских школьников.



С его слов, украинские спецслужбы задействовали для этого все имеющиеся у них ресурсы, включая нейросети. Касательно последних, Марочко пояснил, что искусственный интеллект может использоваться для обработки крупных массивов информации. В частности, фильтровать аккаунты подростков в соцсетях по заданным параметрам, предоставив сотрудникам СБУ список потенциальных жертв.

Затем работники украинского ЦИПсО будут использовать различные методы, включая шантаж, запугивание или обещания выплат «огромных» денежных сумм, чтобы побудить детей совершить противоправные действия.

Как выразился военный эксперт, российские спецслужбы сегодня выполняют колоссальную работу, чтобы противостоять вербовщикам противника. Однако украинские ЦИПсО регулярно наращивают усилия по воздействию на «неокрепшие умы» россисйких подростков.

В связи с этим Марочко подчеркивает, что каждый родитель должен объяснить своему ребенку опасность, с которой тот может столкнуться, общаясь с незнакомыми людьми в Интернете и научить вовремя обнаруживать, а главное сообщать страшим, любые провокации.
  • pixabay.com
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28 комментариев
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  1. Василенко Владимир Ранг пользователя
    Василенко Владимир
    -2
    Сегодня, 15:28
    наши школьники настолько тупы?!
    1. Светлан Ранг пользователя
      Светлан
      +4
      Сегодня, 15:35
      Тупыми могут быть ножи, палки и все остальные заостренные предметы. А дети, школьники, всегда эмоциональны и доверчевы. И именно на этом работают наши враги.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 15:51
        Мне уже три предупреждения об этом от друзей пришло... Школьники самый доступный и самый уязвимый контингент для этих негодяев... Кого шантажом, а кого подкупом и зомбированием через интернет ресурсы... Так что все внимательно приглядываемся к поведению своих внуков и несовершеннолетних детей... Острожного сам Бог бережёт, а безрассудного дьявол всюду ждёт... am recourse
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 15:54
          Это то что мне пришло...
          Внимание! Важная информация!

          По всей России школьники получают сообщения с предложениями о минированиях публичных мест, совершении расстрелов или иных действий террористического характера за крупные денежные суммы. При этом собеседники запугивают детей, говоря, что имеют информацию о том, где живёт и учится ребёнок.

          Будьте внимательны! Обратите внимание детей на то, что ни в коем случае нельзя вести диалог с такими лицами. Необходимо сразу же заблокировать пользователя и не реагировать на провокации.

          “Возникает вопрос - откуда у них данные детей? Все просто: из утекших в открытый доступ баз в результате халатности тех, кто должен отвечать за сохранность информации. Происходящее сейчас прямо говорит о том, что утечка данных - это уже вопрос физической безопасности наших граждан” - отметила Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своём телеграм-канале.
          1. Дедок Ранг пользователя
            Дедок
            +1
            Сегодня, 16:36
            отметила Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своём телеграм-канале.


            а ей то, за что деньги платят?
            за то что констатирует свершившиеся факты?
            пристроена к "кормушке"
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 15:37
      Всякие попадаются и не редко приходится сильно удивляться, как такое произошло и куда смотрят родители, о чем они думают???
      Надеюсь, что "безмозглых" не много, на уровне погрешности, но эксперементировать, пускать дело на самотёк, НЕЛЬЗЯ!
    3. Andobor Ранг пользователя
      Andobor
      0
      Сегодня, 15:40
      Цитата: Василенко Владимир
      школьники настолько тупы?!

      Среди миллионов можно найти что угодно, технологии позволяют их искать, чисто статистика,
      для примера: ежедневно несколько школьников кончают жизнь самоубийством,
      почему бы раз в неделю потенциального террориста не найти.
    4. Аркадий007 Ранг пользователя
      Аркадий007
      +1
      Сегодня, 16:00
      В некоторой степени да.
      А что касается общественно-политической направленности то здесь пробелы очень большие.
      Если нет цели у государства, нет ведущей партии с программными направлениями, нет подростковых организаций в которые дети стремились бы попасть сами (нет пионерии, нет комсомола), а не по наставлению родителей, естественно дети будут хватать первым то, что им подкинут в красивой обёртке.
      А дальше получайте "Кто не скачет, тот москаль".
    5. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 16:16
      Когда у страны нету идеалогии и молодёжь неохваченная какими-либо полезными для общества занятиеми или мероприятиеми сидит часами в интернете мы получаем в результате огромное количество легкообманываемых индивидуумов,которые ради денег и ложных идей становятся жертвами спецслужб враждебных нам стран. Заниматься нужно молодежью не для проформы,а для будущего ихнего и нашей страны.
    6. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 16:57
      Они используют нейро-лингвистическое программирование. И весьма успешно это делают. Месяц назад заставили действующего генерала - лейтенанта ФСБ, Начальника авиации этой же структуры снять все свои накопления и перевести неизвестному лицу. А на днях тоже самое проделали с бывшим послом РФ на Мальте, тот 30 млн рублей им перевел.
      И если вы думаете, что на такие должности берут тупых, то вы глубоко ошибаетесь.
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 17:04
        Цитата: Михаил-Иванов
        Они используют нейро-лингвистическое программирование.

        я с этим сталкивался раз наверно 8-10, какое "нейро-лингвистическое программирование"?!!!
        цыганки с базара профессиональнее, трындычать, бубнят и не более
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 17:08
          То есть, по вашему мнению, руководитель подразделения ФСБ глупее вас?
          1. Василенко Владимир Ранг пользователя
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 17:10
            исходя из описанной ситуации да, если старший офицер разведки ведет себя как лох на толкучке, возникает вопрос в его профпригодности
            завтра ему позвонят и попросят документы вынести из "конторы"...
  2. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 15:34
    Одно время звонили самые старшие следователи России,потом предлагали работу в тырнете,продлить договор на обслуживание телефона,что будет новенького?
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +3
      Сегодня, 15:40
      мне звонили из МФЦ только почему то с турецкого номера и пару раз дурочка в соплях вопя что кого то задавила и срочно нужны деньги откупиться от мента, предложил её екнуть гаишника монтировкой и быстро сваливать, запала секунд на 15 после трубку кинула
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 15:44
        Василенко Владимир.Отличный совет ,у вас стресоусточивая психика и "острый ".ум
        1. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 15:45
          правды ради я еще поиздевался над ней минуты три до этого, было время свободное, почему бы не получить удовольствие от приятного разговора, из разговора (не одного ) понял, что с той стороны "операторы" тоже умом не блещут
          1. Aken Ранг пользователя
            Aken
            0
            Сегодня, 16:33
            с той стороны "операторы" тоже умом не блещут

            Когда мне позвонили и спросили, действительно ли я подал заявку на удаление аккаунта на Госуслугах, а я смеха ради подтвердил, вьюнош долго уговаривал не делать этого. Но я был непреклонен.
  3. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:34
    Военный эксперт: СБУ использует нейросети для вербовки российских школьников
    . Взрослые сами виноваты, если что... а подростков надо оберегать, воспитывать!!! Иначе может получится очень неприятно, а то и худо.
    1. bubalik Ранг пользователя
      bubalik
      +4
      Сегодня, 15:37
      Взрослые сами виноваты, если что... а подростков надо оберегать, воспитывать!!! Ина

      Губернатор штата Флорида Рон Десантис подписал закон, запрещающий открывать аккаунты в соцсетях детям, не достигшим возраста 14 лет. Соцсети должны будут также удалить уже открытые аккаунты. Дети в возрасте 14−15 лет могут заводить аккаунты только с согласия родителей. Закон вступит в силу с 1 января 2025 года. За его нарушение может быть наложен штраф в размере до $50 тыс.

      ,,,может так и правильно.
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        -3
        Сегодня, 15:41
        Цитата: bubalik
        может быть наложен штраф в размере до $50 тыс.
        куто штраф платить будет?!
        как проверять будут возраст?
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 15:54
          Существуют программы "Родительский контроль", они РАБОТАЮТ, надо инструкцию прочитать внимательно и делать все правильно!!!
          Пользуюсь давно, поставил научил многих родителей одноклассников.
          Скажу сразу, дети эти программы... ругают и это мягко сказано. Но все ради их и нашего спокойного будующего. Потом поймут.
          1. Василенко Владимир Ранг пользователя
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 16:02
            Цитата: rocket757
            программы "Родительский контроль"

            весь контроль в соцсетях сводиться к возможности читать переписку, простите это не контроль
            это иначе называется
            1. rocket757 Ранг пользователя
              rocket757
              +1
              Сегодня, 16:07
              Вы это серьёзно?
              Кстати, ничего читать не приходится! Оно мне НЕ НАДО, потому что НИКАКОЙ ПЕРЕПИСКИ НЕТ!
              В общем, если по уму все сделать, ВСЁ РАБОТАЕТ.
              ПРОВЕРЕНО, МИН НЕТ! soldier
      2. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        +1
        Сегодня, 15:56
        Не хочешь платить, ставь "Родительский контроль". У нас это работает, эффективно.
  4. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    0
    Сегодня, 15:39
    Вогнать хохлоту в прошлое , чтобы они слово телефон с ностальгией вспоминали .
  5. alexoff Ранг пользователя
    alexoff
    -2
    Сегодня, 15:44
    Эх, вот бы и мы могли так навербовать парочку Сташинских...
  6. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 16:03
    Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность должно караться ПЛС: без вариантов.

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