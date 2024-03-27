Военный эксперт: СБУ использует нейросети для вербовки российских школьников
После сокрушительного поражения в своем прошлогоднем контрнаступлении ВСУ полностью утратили инициативу на поле боя и под натиском ВС РФ теряют позиции сразу на нескольких направлениях. В свою очередь, не имея возможности повлиять на ситуацию на фронте, киевский режим и его западные сообщники используют любые методы, включая откровенно террористические, чтобы навредить нашей стране.
Так, в ходе интервью «Русской газете» подполковник НМ ЛНР в отставке и военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что СБУ в последнее время серьезно нарастила усилия по оказанию психологического давления с целью вербовки российских школьников.
С его слов, украинские спецслужбы задействовали для этого все имеющиеся у них ресурсы, включая нейросети. Касательно последних, Марочко пояснил, что искусственный интеллект может использоваться для обработки крупных массивов информации. В частности, фильтровать аккаунты подростков в соцсетях по заданным параметрам, предоставив сотрудникам СБУ список потенциальных жертв.
Затем работники украинского ЦИПсО будут использовать различные методы, включая шантаж, запугивание или обещания выплат «огромных» денежных сумм, чтобы побудить детей совершить противоправные действия.
Как выразился военный эксперт, российские спецслужбы сегодня выполняют колоссальную работу, чтобы противостоять вербовщикам противника. Однако украинские ЦИПсО регулярно наращивают усилия по воздействию на «неокрепшие умы» россисйких подростков.
В связи с этим Марочко подчеркивает, что каждый родитель должен объяснить своему ребенку опасность, с которой тот может столкнуться, общаясь с незнакомыми людьми в Интернете и научить вовремя обнаруживать, а главное сообщать страшим, любые провокации.
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