Генпрокуратура России допустила вероятность международных контактов при расследовании диверсии на «Северных потоках»

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Генпрокуратура России допустила вероятность международных контактов при расследовании диверсии на «Северных потоках»

По вопросу расследования диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» российская сторона допускает возможность международных контактов. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Вероятно, в надзорном ведомстве рассчитывают, что международно-правовое сотрудничество поможет изучить все обстоятельства совершения диверсионного акта и выявить его исполнителей и заказчиков. Ранее депутаты Государственной думы Российской Федерации заявили, что следы диверсии ведут в США, Германию, Францию и на Кипр.

Группа депутатов, как сообщают в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, обратилась в надзорное ведомство с совместным заявлением по расследованию обстоятельств организации и финансирования диверсионных актов на российских газопроводах. Это обращение в ведомстве не могут оставить без внимания, поэтому придется обратиться к существующей практике международных контактов в сфере правосудия и борьбы с терроризмом и преступностью.

Материалы будут внимательно изучены, после чего будет рассмотрен вопрос о задействовании механизмов международно-правового сотрудничества

- подчеркивается в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РФ.

Напомним, что диверсии на «Северных потоках» до сих пор остаются нерасследованными, а на Западе взяли на вооружение практику замалчивания данных событий. Ранее американский журналист Сеймур Херш заявлял, что диверсии были осуществлены по указанию президента США Джо Байдена, а отвечал за их проведение советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
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    6 комментариев
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    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 15:32
      Генпрокуратура России допустила вероятность международных контактов при расследовании диверсии на «Северных потоках»

      Меня всегда интересовал вопрос:
      «Почему Россия под охраной и при помощи БФ не начала расследование на месте подрыва самостоятельно, пригласив независимых наблюдателей из Китая или другой страны?»
      А ещё:
      «Какое наказание получат (могут получить) виновные в подрыве?»
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 15:39
        Ни на какие международные (особенно европейские) контакты надеяться не нужно... Гегемон своим холопам не разрешит... Уж если это не нужно Германии, то кому там это нужно...??? Только сами, через нашу агентуру, если у нас таковая ещё осталась... Мы же в 90-е, благодаря Ельцину и его младореформаторам, её почти всю сдали... am
        1. Lako Ранг пользователя
          Lako
          +1
          Сегодня, 16:00
          В этой операции были задействованы десятки человек. Назначить цену за конкретную информацию, в миллион зелёных. Глядишь, кто и купится. Да только, толку от этого, как и от расследования. Кто за этим стоит и так понятно.
      2. Normann Ранг пользователя
        Normann
        +1
        Сегодня, 16:48
        Какое наказание получат (могут получить) виновные в подрыве?

        Никокое, выразят озабоченность и погразят пальцем, к превеликому сожалению на данный момент власть более ни на что не способна(
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 15:32
      Генпрокуратура России допустила вероятность международных контактов при расследовании диверсии на «Северных потоках»
      .??? а что ещё можно написать!
    3. Комментарий был удален.
    4. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +2
      Сегодня, 15:45
      И с кем он задумал-"международно контактировать"-с Монголией или Гондурасом? tongue

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