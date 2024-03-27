По вопросу расследования диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» российская сторона допускает возможность международных контактов. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Российской Федерации.Вероятно, в надзорном ведомстве рассчитывают, что международно-правовое сотрудничество поможет изучить все обстоятельства совершения диверсионного акта и выявить его исполнителей и заказчиков. Ранее депутаты Государственной думы Российской Федерации заявили, что следы диверсии ведут в США, Германию, Францию и на Кипр.Группа депутатов, как сообщают в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, обратилась в надзорное ведомство с совместным заявлением по расследованию обстоятельств организации и финансирования диверсионных актов на российских газопроводах. Это обращение в ведомстве не могут оставить без внимания, поэтому придется обратиться к существующей практике международных контактов в сфере правосудия и борьбы с терроризмом и преступностью.- подчеркивается в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РФ.Напомним, что диверсии на «Северных потоках» до сих пор остаются нерасследованными, а на Западе взяли на вооружение практику замалчивания данных событий. Ранее американский журналист Сеймур Херш заявлял, что диверсии были осуществлены по указанию президента США Джо Байдена, а отвечал за их проведение советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Материалы будут внимательно изучены, после чего будет рассмотрен вопрос о задействовании механизмов международно-правового сотрудничества

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