В Кировоградской области Украины неизвестный бросил два «коктейля Молотова» в здание военкомата

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В Кировоградской области Украины неизвестный бросил два «коктейля Молотова» в здание военкомата

На Украине продолжается тотальная мобилизация в ряды ВСУ, при этом сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП/военкоматы) изобретают все новые драконовские методы отлова мужчин везде, где можно и даже нельзя. Однако желающих погибать и калечиться за киевских правителей в стране уже не осталось.

Не желающие становиться пушечным мясом украинские мужчины призывного возраста изобретают все новые способы не только пассивного, но и активного сопротивления военкомам. Так украинские источники сообщают, что в городе Светловодск Кировоградской области неизвестный бросил два «коктейля Молотова» в здание военкомата. Инцидент произошел в ночь на 24 марта. Неизвестный бросил две бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью по фасаду здания первого отдела Александрийского Районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.



В результате диверсии никто не пострадал, пожар был быстро потушен дежурными сотрудниками военкомата, сообщают украинские СМИ. По данному факту возбуждено уголовное дело, в случае поимки правонарушителя ему грозит уголовное наказание от трех до десяти лет лишения свободы.

Ранее, 21 марта, гражданин Украины напал с ножом на военкомов на Волыни. До этого в сети были опубликованы кадры нападения мужчины с топором на сотрудников ТЦК в одном из украинских сел.

Пока что не все противники мобилизации поступают столь радикальным образом. Большинство пытается просто скрыться от вездесущих сотрудников ТЦК. Впрочем, и этим людям отчасти не занимать смелости.

Так один из жителей города Черкассы, что в центральной Украине, не скрывая своего лица опубликовал в соцсети лайфхак, как сам он прячется от военкоматовских облав на чердаке.

Я не хочу идти служить, не хочу умирать. Вот такой лайфхак всем. Берите курточки и еду, я вам советую

— призвал сограждан житель Черкасс.

Судя по кадрам видео, на которых показан протез, у мужчины нет ступни на правой ноге. Но даже очевидная инвалидность уже давно не является на Украине препятствием для признания таких людей годными к службе.



Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил, что на Украине идет травля сотрудников территориальных центров комплектования. Он считает, что главная причина силовых задержаний украинских мужчин — их сознательный отказ от «конституционной обязанности».
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    12 комментариев
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    1. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +2
      Сегодня, 15:41
      Неужели наши колцентры подсуетили , или хохлота умнеть начала?
      1. Ганзалес Ранг пользователя
        Ганзалес
        -1
        Сегодня, 15:48
        Цитата: Ирек
        Неужели наши колцентры подсуетили , или хохлота умнеть начала?

        Нет ,это не наш метод ...Видать слухи про ФАБ-ы пошли из передовой ..Контуженные на всю голову и т.д. Идут потоком ! hi
        Наркота и тут же контузия ..Страшная вещь !!!!!
      2. pyagomail.ru Ранг пользователя
        pyagomail.ru
        +2
        Сегодня, 16:04
        Цитата: Ирек
        или хохлота умнеть начала?

        Видят кладбища со свежими могилами, видят инвалидов, поэтому хотят жить, причем целыми, с руками и ногами. Другое дело, что нигде не звучит, что мол не хотим воевать с братским русским народом. И попавшие в плен жалуются, что боеприпасов нет, танков нет и т.д. - и тоже никто не говорит, что не хотим воевать с русскими братьями. Поэтому, те из комментаторов, кто мечтает присоединить Украину к России - и все будет хорошо, снова станем братьями - ошибаются.
      3. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 17:16
        Ирек
        Сегодня, 15:41
        Неужели наши колцентры подсуетили , или хохлота умнеть начала?
        Имею сказать, таки: предлагаю жёнам, сёстрам, матерям , вдовам и детям периодически устраивать Майданы с лозунгами- Ввиду многократного удорожания ритуальных услуг по
        грузу 200, а также нехваткой свободных площадей для могилизации и захоронений кладбищ, а также отсутствием времени и мужского пола для зачатия новых жертв и мяса вна 404, отсрочить призыв и могилизацию до лучших времён!
    2. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 15:41
      Надо же как бараны от забоя-прикольно сопротивляются-один на чердаке прячется-другой ножом грозится laughing
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 15:41
      Неужели до украинцев дошло ,что долги западным банкам Зе и ко ,будет расплачиваться их " турками?!
      1. Ганзалес Ранг пользователя
        Ганзалес
        0
        Сегодня, 15:53
        Цитата: tralflot1832
        Неужели до украинцев дошло ,что долги западным банкам Зе и ко ,будет расплачиваться их " турками?!

        Там уже им пофигу ..Одни бабы остались На натовских таблетках сидят +контузии
        Санитарная зона будет !!!
    4. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +2
      Сегодня, 15:42
      Видел ролик ,где сидит парень и копает окоп веткой . Когда его спросили про оружие,он повернулся лицом к камере . Это был молодой человек с синдромом Дауна ,это писец кого призывают в ВСУ
      1. Ганзалес Ранг пользователя
        Ганзалес
        -2
        Сегодня, 15:56
        Цитата: APASUS
        Видел ролик ,где сидит парень и копает окоп веткой . Когда его спросили про оружие,он повернулся лицом к камере . Это был молодой человек с синдромом Дауна ,это писец кого призывают в ВСУ

        Англичанка дала приказ ..И еврей Зе его исполняет hi Все понятно
    5. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 15:44
      Походу единственный способ откосить у них... это ампутация всего тела belay
      1. Ганзалес Ранг пользователя
        Ганзалес
        -2
        Сегодня, 15:58
        Цитата: Enceladus
        Походу единственный способ откосить у них... это ампутация всего тела belay

        Не удивлюсь ,если их из ЕС начнут в товарных вагонах под охраной на передок возвращать под охраной военных ЕС
    6. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 16:09
      Нужно им там объединятся и отстреливать этих из терреториальных центров которые...

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