Я не хочу идти служить, не хочу умирать. Вот такой лайфхак всем. Берите курточки и еду, я вам советую

На Украине продолжается тотальная мобилизация в ряды ВСУ, при этом сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП/военкоматы) изобретают все новые драконовские методы отлова мужчин везде, где можно и даже нельзя. Однако желающих погибать и калечиться за киевских правителей в стране уже не осталось.Не желающие становиться пушечным мясом украинские мужчины призывного возраста изобретают все новые способы не только пассивного, но и активного сопротивления военкомам. Так украинские источники сообщают, что в городе Светловодск Кировоградской области неизвестный бросил два «коктейля Молотова» в здание военкомата. Инцидент произошел в ночь на 24 марта. Неизвестный бросил две бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью по фасаду здания первого отдела Александрийского Районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.В результате диверсии никто не пострадал, пожар был быстро потушен дежурными сотрудниками военкомата, сообщают украинские СМИ. По данному факту возбуждено уголовное дело, в случае поимки правонарушителя ему грозит уголовное наказание от трех до десяти лет лишения свободы.Ранее, 21 марта, гражданин Украины напал с ножом на военкомов на Волыни. До этого в сети были опубликованы кадры нападения мужчины с топором на сотрудников ТЦК в одном из украинских сел.Пока что не все противники мобилизации поступают столь радикальным образом. Большинство пытается просто скрыться от вездесущих сотрудников ТЦК. Впрочем, и этим людям отчасти не занимать смелости.Так один из жителей города Черкассы, что в центральной Украине, не скрывая своего лица опубликовал в соцсети лайфхак, как сам он прячется от военкоматовских облав на чердаке.— призвал сограждан житель Черкасс.Судя по кадрам видео, на которых показан протез, у мужчины нет ступни на правой ноге. Но даже очевидная инвалидность уже давно не является на Украине препятствием для признания таких людей годными к службе.Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил, что на Украине идет травля сотрудников территориальных центров комплектования. Он считает, что главная причина силовых задержаний украинских мужчин — их сознательный отказ от «конституционной обязанности».