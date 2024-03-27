Политик Рогов: Российская армия выдавливает противника из Работинского выступа, атакуя на северо-востоке от Новопрокоповки

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Политик Рогов: Российская армия выдавливает противника из Работинского выступа, атакуя на северо-востоке от Новопрокоповки

Положение ВСУ в районе села Работино на Ореховском участке Запорожского направления постепенно ухудшается. Российская армия вытесняет противника из Работинского выступа. Об этом заявил РИА Новости политик из Запорожской области РФ, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Ранее российские войска закрепились на территории населенного пункта Работино. Сейчас в районе села продолжаются ожесточенные бои с украинскими формированиями.

Наши армия постепенно выдавливает противника из Работинского выступа, атакуя на северо-востоке от Новопрокоповки. Кроме того, отбиты атаки врага в районе Нестерянки, северо-западнее Вербового и северо-западней Работино, а в самом Работино наши войска улучшили позиции по переднему краю

- рассказал политик Рогов РИА Новости.


По словам Рогова, за прошедшее с начала прошлогоднего контрнаступления ВСУ время село Работино стало местом гибели тысяч украинских военнослужащих. Но киевский режим не собирается менять стратегию и тактику, и продолжает бросать своих военнослужащих на верную гибель на Запорожском направлении.

В свое время с целью захвата села Работино украинским командованием были брошены в бой подготовленные на европейских полигонах НАТО бригады ВСУ с западной военной техникой. В итоге личный состав бригад понес огромные потери, значительная часть переданных странами Запада танков и бронемашин была уничтожена российскими войсками.
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    10 комментариев
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    1. Ганзалес Ранг пользователя
      Ганзалес
      -1
      Сегодня, 15:41
      Часов Яр наша цель ..! Все идет к рухнувшем обороне и и бегству ..Долбим тупо по позициям и выжидаем
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        -2
        Сегодня, 16:42
        Прежде чем такое утверждать, надо карту купить и изучить перепад высот! Часов Яр - ключевая высота в этом районе, его падение поставит под обстрелы Краматорск и Константиновку. украинец там упрется руками и ногами. Если возьмем Часов Яр, фактически проломим фронт.
        Рогов - сказочник, лучший друг Юры Подоляки. Оба "захватчики" Нью-Йорка)))
        1. Ганзалес Ранг пользователя
          Ганзалес
          0
          Сегодня, 17:05
          Цитата: Михаил-Иванов
          Прежде чем такое утверждать, надо карту купить и изучить перепад высот! Часов Яр - ключевая высота в этом районе, его падение поставит под обстрелы Краматорск и Константиновку. украинец там упрется руками и ногами.

          Часов яр конечно хорошо ... Но тут главное ,что У пана атамана Зе нэма золотого запасу !!!
          А у ВВП имеется и много ..Вот и весь расклад по ситуации ..Когда начнут ФАБА-ми массировано мочить ..Побегут хлопцы по хатам контуженные и под наркотой
          Сейчас у России полностью руки развязаны
    2. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      -1
      Сегодня, 15:43
      Именно что "выдавливает"-а нет чтобы окружить и перебить
      1. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        0
        Сегодня, 15:47
        не получится, там все заминировано и простреливается а когда выдавливают такой опасности меньше
        1. костя1 Ранг пользователя
          костя1
          -2
          Сегодня, 15:48
          Вы когда пишете-мозг то, хоть, включайте
          1. Nastia Makarova Ранг пользователя
            Nastia Makarova
            -1
            Сегодня, 15:51
            на ваши глупые суждения хоть так пытаюсь обьснить
    3. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      +3
      Сегодня, 15:52
      Наши армия постепенно выдавливает противника из Работинского выступа, атакуя на северо-востоке от Новопрокоповки.
      Не тактик, не служил. request Но всегда считал, что окружение лучше "выдавливания", говоря по-русски, атак в лоб. feel В плане потерь и расхода ресурсов.
    4. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 16:02
      А фланговые удары попеременно с каждой стороны там также активно применяются?
      1. Ганзалес Ранг пользователя
        Ганзалес
        0
        Сегодня, 17:08
        Цитата: Бережливый
        А фланговые удары попеременно с каждой стороны там также активно применяются?

        Подожди пока Бережливый ..Россия сосредотачивается ,для главного удара
        Киев уже в гоовне насосы встали ...Скоро дальше !!!!

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