Политик Рогов: Российская армия выдавливает противника из Работинского выступа, атакуя на северо-востоке от Новопрокоповки
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Положение ВСУ в районе села Работино на Ореховском участке Запорожского направления постепенно ухудшается. Российская армия вытесняет противника из Работинского выступа. Об этом заявил РИА Новости политик из Запорожской области РФ, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Ранее российские войска закрепились на территории населенного пункта Работино. Сейчас в районе села продолжаются ожесточенные бои с украинскими формированиями.
Наши армия постепенно выдавливает противника из Работинского выступа, атакуя на северо-востоке от Новопрокоповки. Кроме того, отбиты атаки врага в районе Нестерянки, северо-западнее Вербового и северо-западней Работино, а в самом Работино наши войска улучшили позиции по переднему краю
По словам Рогова, за прошедшее с начала прошлогоднего контрнаступления ВСУ время село Работино стало местом гибели тысяч украинских военнослужащих. Но киевский режим не собирается менять стратегию и тактику, и продолжает бросать своих военнослужащих на верную гибель на Запорожском направлении.
В свое время с целью захвата села Работино украинским командованием были брошены в бой подготовленные на европейских полигонах НАТО бригады ВСУ с западной военной техникой. В итоге личный состав бригад понес огромные потери, значительная часть переданных странами Запада танков и бронемашин была уничтожена российскими войсками.
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