Украинский парламент отклонил поправки о предоставлении брони от мобилизации мужчинам с «высокими» зарплатами
В украинском парламенте продолжается борьба вокруг законопроекта о мобилизации, поданного правительством еще в конце прошлого года и уже несколько раз доработанного. Стоит напомнить, что ряд оппозиционных политиков назвали документ антиконституционным.
На этот раз речь шла о поправках, предусматривающих возможность освобождения от мобилизации военнообязанных, которые получают заработную плату от 35 тысяч гривен (около 82,5 тысяч рублей) или платят в казну налог от шести тысяч гривен. Авторы инициативы аргументировали свое предложение тем, что такие граждане являются «полезными» в тылу, так как наполняют государственный бюджет.
Впрочем, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук изначально раскритиковал вышеупомянутою поправку, назвав ее «налогом для трусов».
Теперь же, как пишет украинская пресса со ссылкой на нардепа от фракции «Слуга народа» Игоря Копытина, инициативу отклонил комитет Рады по нацбезопасности. Причем даже без предварительного обсуждения.
Как пояснил украинский депутат, целью законопроекта, поданного правительством, является «установление социально справедливой мобилизации». При этом в случае с предоставление брони мужчинам, зарплата которых составляет от 35 тысяч гривен, получится, что власти действуют по принципу «война для бедных».
Между тем Копытин допустил, что авторы поправок могут попытаться снова их вынести на голосование в день рассмотрения законопроекта во втором чтении.
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