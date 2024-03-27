Украинские СМИ: По объекту в Николаеве нанесён удар баллистической ракетой

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Украинские СМИ: По объекту в Николаеве нанесён удар баллистической ракетой

Сегодня днем в Николаеве прогремел сильный взрыв. Об этом сообщили украинские средства массовой информации. Чуть позже сообщения о взрыве подтвердили и представители киевского режима в городе.

По информации украинских источников, по объекту в Николаеве был нанесён удар баллистической ракетой. Это подтвердил и мэр города Александр Сенкевич. В то же время, более детальные подробности относительно взрыва не приводятся. Но местные паблики сообщают, что в сторону города якобы летит вторая баллистическая ракета.



Отметим, что Вооруженные силы Российской Федерации регулярно наносят удары по объектам военного назначения на территориях, контролируемых киевским режимом. В том же Николаеве сосредоточено очень большое количество целей военного назначения.

Учитывая близость города к фронту на Херсонском направлении, здесь дислоцируются части ВСУ, размещаются вооружения и военная техника, находятся склады с боеприпасами и ремонтно-технические мастерские украинской армии. Все эти объекты, как и используемая ВСУ логистическая и энергетическая инфраструктура, являются законными целями для ударов российской армии в ходе проведения специальной военной операции.

Ранее ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по Харькову. В результате прилётов ракет и беспилотников было серьезно нарушено энергоснабжение города, что привело к перебоям с подачей электроэнергии и к негативным последствиям для украинских военно-промышленных предприятий, сосредоточенных в городе.
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    11 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +7
      Сегодня, 15:53
      «Местные паблики сообщают, что в сторону города летит вторая баллистическая ракета» —

      — "Пусть летят они,летят и нигде не встречают преград" ...
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 15:56
      Если успевают отправить сообщение о второй ракете то это точно не Циркон или Кинжал.Сегодня им свезло.
      1. blackcat Ранг пользователя
        blackcat
        +3
        Сегодня, 16:06
        Если бьют по стационарному объекту типа ТЭЦ то скорость не очень важна , хватит и Искандера , его не передвинешь am
    3. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 15:56
      В результате прилётов ракет и беспилотников было серьезно нарушено энергоснабжение города, что привело к перебоям с подачей электроэнергии и к негативным последствиям для украинских военно-промышленных предприятий, сосредоточенных в городе.

      У нас действительно считали, что разрушение инфраструктуры - малозначащий фактор?
      Говорят, на подходе атаки «Цирконов» - быстро и гарантировано.
    4. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      +9
      Сегодня, 15:58
      Украине электростанции построенные по планам Ленина-Сталина не нужны: декоммунизация должна пройти в полном объеме.
      1. topol717 Ранг пользователя
        topol717
        0
        Сегодня, 16:46
        Коммунизм это советская власть + электрификация всей страны. В.И.Ленин.
        В/На Украине проводят декомунизацию, т.е. Минус советская власть и минус электрификация всей страны. Все верно.
    5. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +7
      Сегодня, 15:59
      Враг не должен чувствовать себя спокойно, в безопасности, ВЕЗДЕ и ВСЕГДА soldier
    6. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +2
      Сегодня, 16:00
      Одной ракетой там не обойтись,да и дронов с полсотни тоже не лишнее использовать!
    7. Крым26 Ранг пользователя
      Крым26
      +4
      Сегодня, 16:05
      Всё-таки очень интересно, куда....
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 16:21
        Цитата: Крым26
        Всё-таки очень интересно, куда...

        С большей вероятностью порт Октябрьск. Там со времен СССР огромное хранилище, общая площадь которого составляет 117 тыс. квадратных метров. Хранилище частично погружено в грунт и по своей структуре напоминает огромный бункер с толстыми стенами из армированного бетона.
    8. фа2998 Ранг пользователя
      фа2998
      0
      Сегодня, 16:47
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Местные паблики сообщают, что в сторону города летит вторая баллистическая ракета» —

      Она,что с Марса летит? ОТР летит максимум 10 мин. МБР-30-40 мин.А эти в это время статьи пишут и размещают. laughing

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