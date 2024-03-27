Украинские СМИ: По объекту в Николаеве нанесён удар баллистической ракетой
Сегодня днем в Николаеве прогремел сильный взрыв. Об этом сообщили украинские средства массовой информации. Чуть позже сообщения о взрыве подтвердили и представители киевского режима в городе.
По информации украинских источников, по объекту в Николаеве был нанесён удар баллистической ракетой. Это подтвердил и мэр города Александр Сенкевич. В то же время, более детальные подробности относительно взрыва не приводятся. Но местные паблики сообщают, что в сторону города якобы летит вторая баллистическая ракета.
Отметим, что Вооруженные силы Российской Федерации регулярно наносят удары по объектам военного назначения на территориях, контролируемых киевским режимом. В том же Николаеве сосредоточено очень большое количество целей военного назначения.
Учитывая близость города к фронту на Херсонском направлении, здесь дислоцируются части ВСУ, размещаются вооружения и военная техника, находятся склады с боеприпасами и ремонтно-технические мастерские украинской армии. Все эти объекты, как и используемая ВСУ логистическая и энергетическая инфраструктура, являются законными целями для ударов российской армии в ходе проведения специальной военной операции.
Ранее ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по Харькову. В результате прилётов ракет и беспилотников было серьезно нарушено энергоснабжение города, что привело к перебоям с подачей электроэнергии и к негативным последствиям для украинских военно-промышленных предприятий, сосредоточенных в городе.
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