Правительство Франции может «реквизировать» персонал и оборудование промышленных предприятий для военных нужд

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Правительство Франции может «реквизировать» персонал и оборудование промышленных предприятий для военных нужд

Правительство Франции рассматривает возможность «реквизировать» для военных нужд персонал, оборудование, производственные помещения, а также запасы промышленных предприятий страны.

По словам министра обороны республики Себастьяна Лекорню, в отдельных случаях не исключено прямое принуждение французских промышленников к выполнению оборонных заказов. Представители французского бизнеса, мягко говоря, обескуражены после этого попирающего все принципы рыночной экономики заявления главы Минобороны.



Лекорню также анонсировал скорую поставку украинской армии еще 78 единиц САУ CAESAR для "удовлетворения неотложных потребностей Киева". Кроме того он отметил существование необходимости выделения дополнительных средств для закупки артиллерийских боеприпасов для ВСУ в странах, не входящих в Евросоюз.

Между тем, на фоне агрессивной риторики руководства стран Евросоюза, военнослужащие армий НАТО продолжают массово увольняться со службы. Например, только в течение 2023 года с военной службы уволились 1537 немецких солдат.

По словам Лекорню, с подобными проблемами столкнулись многие страны Евросоюза, при этом глава французского оборонного ведомства выразил надежду, что ситуацию возможно изменить при помощи социальных льгот и повышения зарплат в вооруженных силах.

Таким образом, французские власти намерены использовать растущую безработицу и экономические проблемы для привлечения населения страны к военной службе.
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19 комментариев
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  1. Ганзалес Ранг пользователя
    Ганзалес
    +4
    Сегодня, 16:09
    Макрончика видать прижало ..Из Африки их французов говорят гонят ссаными тряпками и Россию зовут к себе .
    Вот и все его вопли против России ! laughing wink
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 16:40
      Всё для фронта, всё для УкроРейха... Себе хоть что-то оставьте... Мы когда Окраина капитулирует, ничего из трофеев вам, лягушатники, не вернём!!! am
      1. Ганзалес Ранг пользователя
        Ганзалес
        0
        Сегодня, 17:16
        Цитата: Lev_Russia
        Всё для фронта, всё для УкроРейха... Себе хоть что-то оставьте... Мы когда Окраина капитулирует, ничего из трофеев вам, лягушатники, не вернём!!! am

        Репарации заплятят ..Тварины !!!
  2. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:09
    Для начала пусть реквизируют всё для проведения Олимпиады Париже в пользу Украины.Ой что то я сморозил? laughing drinks
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 16:15
      Цитата: tralflot1832
      Для начала пусть реквизируют всё для проведения Олимпиады Париже в пользу Украины.Ой что то я сморозил?

      А что вероятность большая, Макаронин пошёл в разнос.
    2. Ганзалес Ранг пользователя
      Ганзалес
      0
      Сегодня, 17:14
      Цитата: tralflot1832
      Для начала пусть реквизируют всё для проведения Олимпиады Париже в пользу Украины.Ой что то я сморозил? laughing drinks

      Номальек Андрей !!! Не удивлюсь ,если хохлосаксы все призовые места займут в этой олимпиаде вместе с неграми и дерьмфродитами непонятной приналежости ха ха ха
  3. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    0
    Сегодня, 16:14
    Правительство Франции рассматривает возможность «реквизировать» для военных нужд персонал, оборудование, производственные помещения, а также запасы промышленных предприятий страны.

    Отнять и поделить ,ой ..............просто подарить Украине .,
    Новые экономические веяния в Европе
  4. blackcat Ранг пользователя
    blackcat
    +1
    Сегодня, 16:14
    Замучаются пыль глотать , боюсь их бюджет не потянет столько судебных исков , а терпеть их выходки не один предприниматель не станет am
  5. alexoff Ранг пользователя
    alexoff
    +1
    Сегодня, 16:15
    Реквизировать персонал это что-то новенькое
  6. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 16:17
    По словам министра обороны республики Себастьяна Лекорню, в отдельных случаях не исключено прямое принуждение французских промышленников к выполнению оборонных заказов. Представители французского бизнеса, мягко говоря, обескуражены после этого попирающего все принципы рыночной экономики заявления главы Минобороны.
    . Кого-то конкретно так за мягкое прихватил! Теперь прихваченные готовы отыграться на ком то другом!
  7. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +2
    Сегодня, 16:24
    78 едениц Цезарей это больше чем много!Бед они понаделают немало!И что у нас там с Коалицией,способной эти Цезари "гасить на удалёнке "?
    1. Грац Ранг пользователя
      Грац
      +1
      Сегодня, 16:28
      С Цезарем, и Ланцет неплохо справится, вопрос в средствах обнаружения и скорости реагирования от момента обнаружения и до момента уничтожения или отдачи приказа на него(смотря от выбора наших средств поражения)
    2. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      0
      Сегодня, 16:37
      А где они возьмут столько чтобы передать Украине? what
  8. Грац Ранг пользователя
    Грац
    +1
    Сегодня, 16:25
    думаю частники сейчас побегут из франции
  9. rosomaha Ранг пользователя
    rosomaha
    +1
    Сегодня, 16:32
    что то микрон разошёлся...и боеприпасы и ракеты...и поддержка до конца. Французы, вы долго ещё это самовлюблённое ч... будете терпеть? Пора уже осознавать куда он тянет страну.
  10. 75Сергей Ранг пользователя
    75Сергей
    0
    Сегодня, 16:33
    К мобилизации готовятся сволочи.
  11. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 16:34
    Сами то понимают что говорят?-ну предприятие то еще как то можно реквизировать-а персонал то-как? wink
  12. smart fellow Ранг пользователя
    smart fellow
    0
    Сегодня, 16:42
    По словам министра обороны республики Себастьяна Лекорню, в отдельных случаях не исключено прямое принуждение французских промышленников к выполнению оборонных заказов.

    Обычно это делается в случае войны. Академик А.Н. Крылов писал в своих мемуарах, что когда Россия вступила в войну царским указом были национализирован Путиловский завод и никто этим не возмущался. Правда, когда этот указ вступил в силу, то в кассе Путиловского завода был 1 рубль, а через 3 дня надо было выплатить зарплату 40 000 рабочих. В общем тогда выкрутились, но французскому правительству надо быть готовым к таким же сюрпризам. Владельцы заводов то не дураки и о планах правительства узнают заранее.
  13. Петр_Колдунов Ранг пользователя
    Петр_Колдунов
    0
    Сегодня, 17:18
    Эти люди в течение более чем полувека смеялись и издевались над русскими - по поводу государственного контроля над промышленностью и плановой экономики. И это при том, что СССР контролировал свою промышленность в своих же интересах - а Макрон собирается контролировать свою промышленность в интересах совершенно чужой страны :)))

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