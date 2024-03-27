Правительство Франции рассматривает возможность «реквизировать» для военных нужд персонал, оборудование, производственные помещения, а также запасы промышленных предприятий страны.По словам министра обороны республики Себастьяна Лекорню, в отдельных случаях не исключено прямое принуждение французских промышленников к выполнению оборонных заказов. Представители французского бизнеса, мягко говоря, обескуражены после этого попирающего все принципы рыночной экономики заявления главы Минобороны.Лекорню также анонсировал скорую поставку украинской армии еще 78 единиц САУ CAESAR для "удовлетворения неотложных потребностей Киева". Кроме того он отметил существование необходимости выделения дополнительных средств для закупки артиллерийских боеприпасов для ВСУ в странах, не входящих в Евросоюз.Между тем, на фоне агрессивной риторики руководства стран Евросоюза, военнослужащие армий НАТО продолжают массово увольняться со службы. Например, только в течение 2023 года с военной службы уволились 1537 немецких солдат.По словам Лекорню, с подобными проблемами столкнулись многие страны Евросоюза, при этом глава французского оборонного ведомства выразил надежду, что ситуацию возможно изменить при помощи социальных льгот и повышения зарплат в вооруженных силах.Таким образом, французские власти намерены использовать растущую безработицу и экономические проблемы для привлечения населения страны к военной службе.

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