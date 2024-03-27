Армения не присоединилась к заявлению ПА ОДКБ по нападению на «Крокус Сити Холл»

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Армения не присоединилась к заявлению ПА ОДКБ по нападению на «Крокус Сити Холл»

Власти Армении не стали присоединяться к заявлению Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) с осуждением нападения террористов на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Об этом заявила пресс-секретарь спикера армянского парламента Нелли Гулян.

Напомним, что вчера Советом ПА ОДКБ была осуждена террористическая атака в Красногорске. К осуждению теракта присоединились все страны-участницы ОДКБ, за исключением Армении. Ереван предложение о присоединении к заявлению получал, но отклонил его.

По утверждению пресс-секретаря спикера армянского парламента, такое решение было принято в связи с тем, что Армения «заморозила» свое участие в ОДКБ. Следовательно, и заявления организации она пока не подписывает.

Гулян подчеркнула, что руководство парламента Армении занимает четкую позицию относительно самого теракта и его осуждает, руководство законодательного органа страны выразило свои соболезнования в связи с произошедшим терактом. Вице-спикер парламента Акоп Аршакян осудил теракт во время своего выступления на Межпарламентской ассамблее в Женеве.

Отметим, что в последнее время власти Армении демонстрируют все более враждебную позицию по отношению к России. Это связано с заигрываниями премьер-министра страны Никола Пашиняна с западными странами, обещающими Еревану некую «помощь», но в реальности никакие вопросы Армении не решающими.
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    36 комментариев
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    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +14
      Сегодня, 16:11
      Армения не присоединилась к заявлению ПА ОДКБ по нападению на «Крокус Сити Холл»

      Друзья познаются в беде.
      Отсоедините Армению нахрен со всех видов довольствия...
      1. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +8
        Сегодня, 16:22
        С приходом к власти пашиняна Армения как дружественное государство нами уже фактически потеряна окончательно!Какие вам соболезнования от "левого яйца сороса "нужны?
        1. krot Ранг пользователя
          krot
          0
          Сегодня, 17:07
          Армения идет на ухудшение отношений целенаправленно! Зачем нам насильно сдерживать этот процесс? Нужно так же создавать худшие условия гражданам с армянским паспортом, пусть даже есть второй российский! Показать другим, как может быть худо не дружить с нами!
          Да и коньячек под запрет армянский..
      2. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +6
        Сегодня, 16:25
        Напомню,что машина с взрывчаткой на Крымский мост следовала через Армению.Лицемеры
      3. ПРАВОкатор Ранг пользователя
        ПРАВОкатор
        +5
        Сегодня, 16:27
        Может будет корректнее говорить про руководство Армении? На СВО рядом был паренёк со звездой Герой Армении... И очень хорошо работал.
        1. rgd20 Ранг пользователя
          rgd20
          +2
          Сегодня, 16:34
          А кто этого самого Пашиняна переизбрал уже после поражения в Карабахе ? Марсиане ?
          Куда уж корректнее ? Видимо, местных такое руководство вполне устраивает
          1. Yujanin Ранг пользователя
            Yujanin
            +1
            Сегодня, 16:49
            Видимо, местных такое руководство вполне устраивает

            Местные спят и видят во сне обещанное Пашинянам безвиз в ЕС. Похоже, что их уже судьба родины мало волнует. Другими словами, Армения уже тю - тю.
            1. rgd20 Ранг пользователя
              rgd20
              +1
              Сегодня, 16:59
              Помню, когда только "с улицы" притащили в местный парламент "шагающего Пашиняна", армянские журналисты от переизбытка эмоций писали статьи в российских СМИ*, что наконец-то у них демократия, а не коррупция, и впервые за много веков они будут сами решать свою судьбу.

              И тут апофеозом Алиев: села сами отдадите, или снова побить.

              Позорище просто!

              *на ленте ру статья была точно.
          2. ПРАВОкатор Ранг пользователя
            ПРАВОкатор
            0
            Сегодня, 17:11
            Пока парни работали, выборами рулили местные "продавцы мандаринов". А теперь им домой вернуться нельзя, ибо... Они стали наёмниками.
            Ни чего не напоминает?
        2. Seal Ранг пользователя
          Seal
          +3
          Сегодня, 16:44
          Цитата: ПРАВОкатор
          Может будет корректнее говорить про руководство Армении? На СВО рядом был паренёк со звездой Герой Армении... И очень хорошо работал.
          С той стороны, по заявлению посла Армении на Украине Владимира Карапетяна, сделанном правда еще в прошлом году, против нас воюют более 12 тысяч армян, как граждан Украины, так и граждан Армении. Полагаю, что и среди них есть пареньки со звездами "Герой Армении". sad
          1. ПРАВОкатор Ранг пользователя
            ПРАВОкатор
            0
            Сегодня, 17:15
            По сообщениям баба Клёпы всё ещё хуже...
            А я рядом с ним был.И кому мне верить?
      4. Goga_777 Ранг пользователя
        Goga_777
        0
        Сегодня, 16:37
        И все диаспору на западе, похорони российскую внешнюю разведку и многих офицеров в армии.
      5. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +4
        Сегодня, 16:38
        Депутат Азербайджанского Парламента Расим Мусабеков : Спецназ зачистит спорные села на границе с Арменией. Те, кто окажет сопротивление, будут уничтожены или изгнаны из этого района. Другого подхода не будет!
        Допрыгались армяне со своим "туристом"!
    2. Yujanin Ранг пользователя
      Yujanin
      +9
      Сегодня, 16:11
      Теперь я понял почему Армения не покидает ОДКБ. Ереван пользуясь моментом каждый раз пытается унизить организацию.
      1. владимир 290 Ранг пользователя
        владимир 290
        +3
        Сегодня, 16:39
        Когда их Азербайджан начнет долбить, они сразу участие разморозят. Уж выходили бы поскорее, тогда им макрон обязательно поможет, уж очень он распетушился. Да и до армении наверное французам добираться ближе, чем России.
    3. RoninO Ранг пользователя
      RoninO
      +10
      Сегодня, 16:12
      Зачем России это чемодан без ручки и дна ?
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        -1
        Сегодня, 16:27
        Наша военная база там.Надо же держать кулак над головами идиотов..Профурсетских(профранцузских)Хотя они этого не понимают
        1. Glagol1 Ранг пользователя
          Glagol1
          +6
          Сегодня, 16:33
          Военная база в Армении малозначима, если сама Армения линяет в другой лагерь. Смысл этой базы был исключительно в контексте союзного статуса Армении, ну а теперь ее значение ушло. Может и уберут Пашиняна с кресла, а может и не уберут. Я бы вывел оттуда авиатехнику, часть персонала и личного состава, не дожидаясь, когда нас попросят и технику придется уничтожать.
        2. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          +1
          Сегодня, 16:47
          Цитата: dmi.pris1
          Наша военная база там.

          Что она нам даёт? Границ Армении и России нет. Выхода к морю у Армении нет. Армянский коньяк (бренди) нам итак продадут, ибо коньяка такого в ЕС не надо и в природе его нет. Есть страны поважнее и получше в плане географического положения. Может быть, перенести базу туда?
      2. Tagan Ранг пользователя
        Tagan
        0
        Сегодня, 16:28
        Зангезурский коридор.
    4. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 16:14
      Ары начали играть в западные игры....
      Забыли как их топтали а Россия им помогла.... Ещё одни "братушечки" появляются....

      зы Парадокс. Болгар спасали - они нам гадят. Армян спасали - тоде начали выделываться....
      1. taiga2018 Ранг пользователя
        taiga2018
        +3
        Сегодня, 16:26
        Цитата: Nexcom
        зы Парадокс. Болгар спасали - они нам гадят. Армян спасали - тоде начали выделываться....

        Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным...
    5. korwalol Ранг пользователя
      korwalol
      +5
      Сегодня, 16:17
      С такими друзьями и врагов не надо.
    6. УАЗ 452 Ранг пользователя
      УАЗ 452
      +5
      Сегодня, 16:18
      Я не понимаю - зачем мы там в нынешней ситуации держим свою военную базу, пограничников? Чтобы дать возможность в удобный для наших противников, к которым уже несколько лет как относится и Армения, демонстративно вышвырнуть их вон? Базу нужно было выводить уже после "воцарения" Пашиняна, но нам нужно собрать все возможные имиджевые потери, ничего не пропустив.
    7. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +5
      Сегодня, 16:19
      Что значит заморозили участие в ОДКБ, это как немного беременна. Исключить из организации и дело с концом. Нафиг такое чудо нужно. Пусть сами разгребают свои проблемы с Азербайджаном.
    8. Непостижимый Ранг пользователя
      Непостижимый
      +1
      Сегодня, 16:22
      Отметим, что в последнее время власти Армении демонстрируют все более враждебную позицию по отношению к России. Это связано с заигрываниями премьер-министра страны Никола Пашиняна с западными странами, обещающими Еревану некую «помощь», но в реальности никакие вопросы Армении не решающими.

      Не видит Армения силу в России-Матушке, вот и борзеет. Почему? Это к "партнеру".
    9. pyagomail.ru Ранг пользователя
      pyagomail.ru
      +3
      Сегодня, 16:23
      Власти Армении не стали присоединяться
      Перефразируя классика, хочется сказать армянам: "Печально я гляжу на ваше поколенье// Его грядущее иль пусть, иль темно..." Маленькая беззащитная страна, не производящая ничего, кроме небольшого количества коньяка, не очень востребованного в мире (не издеваюсь и не ерничаю) должна бы очень дорожить покровительством ОДКБ и дружбой с Россией. А рядом Азербайджан с мечтой о Зангезурском коридоре и Турция и Иран, который тоже не друг Армении. Франция поможет? Даст безвозмездно много-много денег? И кружевные трусы?
      1. Виталий161 Ранг пользователя
        Виталий161
        +3
        Сегодня, 16:25
        да пусть валят из ОДКБ уже, и Азербайджан их быренько набутылит по полной программе
      2. владимир 290 Ранг пользователя
        владимир 290
        +1
        Сегодня, 16:42
        пожалуй одними трусами ограничатся и то в кредит
    10. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      +1
      Сегодня, 16:28
      Армения сделала свой выбор. Посмотрим, что из этого получится. Думаю, ей не избежать некоторых территориальных рестрикций но, похоже, это Ереван не волнует.
    11. al3x Ранг пользователя
      al3x
      +1
      Сегодня, 16:34
      Может пора показать, что позиция России в отношении Армении так же может быть ответно-враждебной? Ну мы же всё делаем симметрично, а тут чего чешемся? Россия без Армении уж как нибудь да выживет, а вот Армения без России не уверен... Может и диаспору армянскую потрясти, там наверняка сочувствующие и помогающие разным террористам найдутся.
    12. Tarasios Ранг пользователя
      Tarasios
      +1
      Сегодня, 16:35
      Кто то удивлён? Не думаю...
    13. ескела Ранг пользователя
      ескела
      +1
      Сегодня, 16:36
      Ну раз они такие умные то закрыть переводы из России ,обрубить всю помощь и гнать из ОДКБ .
    14. Seal Ранг пользователя
      Seal
      +1
      Сегодня, 16:47
      Цитата: Лешак
      Пусть сами разгребают свои проблемы с Азербайджаном.

      Да они собственно и сейчас свои проблемы с Азербайджаном разгребают исключительно сами. ОДКБ к этому конфликту ни одним боком. Так как в армяно-азербайджанском конфликте именно Армения является агрессором с самого начала, с 1992 года. А ОДКБ помогает жертвам агрессии, а не агрессорам.
    15. sifgame Ранг пользователя
      sifgame
      +1
      Сегодня, 16:51
      Армяне четко идут по пути украинцев, но финиш для них будет гораздо хуже. Повезет только тем кто уедет в Париж шашлык жарить.
    16. igorra Ранг пользователя
      igorra
      0
      Сегодня, 16:56
      Пашинян, он такой паршинян... Ну а про Армению, как говорится - за упокой страны.

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