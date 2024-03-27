Армения не присоединилась к заявлению ПА ОДКБ по нападению на «Крокус Сити Холл»
Власти Армении не стали присоединяться к заявлению Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) с осуждением нападения террористов на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Об этом заявила пресс-секретарь спикера армянского парламента Нелли Гулян.
Напомним, что вчера Советом ПА ОДКБ была осуждена террористическая атака в Красногорске. К осуждению теракта присоединились все страны-участницы ОДКБ, за исключением Армении. Ереван предложение о присоединении к заявлению получал, но отклонил его.
По утверждению пресс-секретаря спикера армянского парламента, такое решение было принято в связи с тем, что Армения «заморозила» свое участие в ОДКБ. Следовательно, и заявления организации она пока не подписывает.
Гулян подчеркнула, что руководство парламента Армении занимает четкую позицию относительно самого теракта и его осуждает, руководство законодательного органа страны выразило свои соболезнования в связи с произошедшим терактом. Вице-спикер парламента Акоп Аршакян осудил теракт во время своего выступления на Межпарламентской ассамблее в Женеве.
Отметим, что в последнее время власти Армении демонстрируют все более враждебную позицию по отношению к России. Это связано с заигрываниями премьер-министра страны Никола Пашиняна с западными странами, обещающими Еревану некую «помощь», но в реальности никакие вопросы Армении не решающими.
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